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ભારતીય શેર બજારમાં તેજી: સેન્સેક્સમાં 100 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24250ની આસપાસ

ગ્લોબલ માર્કેટના મિશ્ર સંકેતો છતા 21 ઓગસ્ટે ભારતીય શેર બજાર તેજી સાથે ખુલ્યા હતા અને નિફ્ટી 24300ની આસપાસ રહ્યું હતું.

ભારતીય શેર બજારમાં તેજી
ભારતીય શેર બજારમાં તેજી (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2026 at 9:59 AM IST

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મુંબઇ: ગ્લોબલ માર્કેટના મિશ્ર સંકેતો છતા 21 ઓગસ્ટે ભારતીય શેર બજાર તેજી સાથે ખુલ્યા હતા અને નિફ્ટી 24300ની આસપાસ રહ્યું હતું.

બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ Nifty50 52 અંકની તેજી સાતે 24284 પર ઓપન થયું હતું. આજના વેપારી સત્રમાં મેટલ, રિયલ્ટી, ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિજના શેરમાં તેજી જોવા મળી રહી છે.

બીજી તરફ ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત સતત વધી રહી છે. બ્રેંટ ક્રૂડની કિંમત 93 ડૉલર પ્રતિ બેરલની ઉપર છે. ડાઉ ફ્યૂચર્સ ગ્રીન નિશાનમાં વેપાર કરી રહ્યા છે જ્યારે એશિયન બજારમાં નિક્કેઇ ઘટાડા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. આ સિવાય હેંગસેંગમાં 200 પોઇન્ટની તેજી જોવા મળી રહી છે.

સોના-ચાંદીમાં તેજી

21 ઓગસ્ટ શુક્રવારથી સોના અને ચાંદીના ભાવ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં તેજીથી વધતા જોવા મળ્યા હતા. વૈશ્વિક બજારમાં આ ધાતુઓની કિંમત વધી છે. ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ Comex પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તેજી જોવા મળી છે. Comex પર આંકડાની વાત કરીએ તો સોનું 0.33% સુધી વધ્યુ છે અને તેની કિંમત 4586.40 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગઇ છે જ્યારે ચાંદીના ભાવ 1.07% વધી ગયા છે અને કિંમત 68.835 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ કરતી જોવા મળી છે.

અમેરિકા-ઇરાન વચ્ચે સંકટને કારણે US બોન્ડ યીલ્ડમાં ફરી ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. અમેરિકન બજાર 10 વર્ષના બોન્ડ યીલ્ડ 4.7% પર પહોંચતા નર્વસ થયુ છે. ડાઓ જોન્સ 700 પોઇન્ટ કરતા વધુ તૂટ્યુ હતું. S&P અને નેસ્ડેક પણ એક ટકા કરતા વધુ તૂટ્યા હતા. બીજી તરફ એશિયન બજારો પણ દબાણમાં જોવા મળ્યા હતા. નિક્કેઇ અને કોસ્પીમાં એક ટકાનું દબાણ જોવા મળ્યું હતું.

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