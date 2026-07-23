ETV Bharat / business

ભારતીય શેર બજારમાં સતત ચોથા દિવસે કડાકો, સેન્સેક્સ 300 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 23,950ની નીચે

મિશ્ર ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે ભારતીય શેર બજારમાં સતત ચોથા દિવસે કડાકો જોવા મળ્યો હતો. સેન્સેક્સ 300 અંક તૂટ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી પણ 23900ની આસપાસ હતું.

બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (File/ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 9:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઇ: પશ્ચિમ એશિયામાં સંકટને કારણે ઓઇલની કિંમતમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. મિશ્ર ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે ભારતીય શેર બજારમાં સતત ચોથા દિવસે કડાકો જોવા મળ્યો હતો. સેન્સેક્સ 300 અંક તૂટ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી પણ 23900ની આસપાસ હતું.

સેન્સેક્સ 300 અંક તૂટ્યો

સેન્સેક્સ 356.65 પોઇન્ટ અથવા 0.46 ટકા તૂટીને 76,398.40 પર હતો અને નિફ્ટી 108.50 પોઇન્ટ અથવા 0.45 ટકા તૂટીને 23,887.75 પર હતો.

લગભગ 887 શેરમાં તેજી જ્યારે 1303 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને 137 શેરમાં કોઇ બદલાવ જોવા મળ્યો નહતો.

નિફ્ટી પર ઇન્ટરનલ, ટાટા કંજ્યૂમર, ONGC, બજાજ ઓટો, કોલ ઇન્ડિયા મોટા ગેનર્સમાં હતા જ્યારે ડૉ.રેડ્ડીઝ લેબ્સ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, ઇન્ફોસિસ, ટાટા સ્ટીલ અને સિપ્લા લૂઝર્સમાં હતા.

એશિયન બજારમાં કોસ્પીમાં 2 % તેજી

એશિયન સ્ટોક્સમાં ગુરૂવારે તેજી જોવા મળી હતી જ્યારે U.S.ટેકનોલોજી કંપનીઓએ મોટા કેપિટલ ખર્ચનો પ્લાન જણાવ્યો હતો. મિડલ ઇસ્ટમાં વધતા યુદ્ધે તેલની કિંમતોમાં છ અઠવાડિયાના સૌથી ઊંચા લેવલ પર પહોંચાડી દીધો છે.

ઓઇલની કિંમતો છ અઠવાડિયાના સૌથી ઊંચા લેવલ પર

ગુરૂવારે તેલની કિંમતો 1.5%થી વધુ વધીને છ અઠવાડિયા કરતા વધુ સૌથી ઊંચા લેવલ પર પહોંચી ગયું છે કારણ કે અમેરિકાએ ઇરાન અને યમનના હુતિઓ પર હુમલા શરૂ કર્યા છે જેમાં લાલ સાગરમાં તેલ ટેન્કરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.

બ્રેટ ક્રૂડ ફ્યૂચર્સ 1.93 ડૉલર અથવા 2% વધીને 96 ડોલર પર પહોંચી ગયો છે જે 8 જૂન બાદ સૌથી ઊંચા લેવલ પર છે. આ છેલ્લા સેશનમાં 3 ડૉલરથી વધુ વધીને 94.07 ડૉલર પર બંધ થયો હતો જે છ અઠવાડિયાના સૌથી ઊંચા લેવલથી માત્ર થોડો ઓછો હતો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CJP PROTEST LIVE UPDATE
STOCK MARKET
SENSEX AND NIFTY
SHARE MARKET
INDIAN STOCK MARKET SENSEX FALLS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.