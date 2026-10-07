શેરબજાર ધડામ, સેન્સેક્સમાં 430 પોઈન્ટનું ગાબડું, નિફ્ટી 22,700ની નીચે
વૈશ્વિક બજારમાંથી મળતા સંકેતો વચ્ચે આજે શેરબજાર ભારે ઘટાડા સાથે ખુલ્યું છે, અને નિફ્ટી 22,700ની નીચે પટકાયો છે.
Published : October 7, 2026 at 9:54 AM IST
મુંબઈઃ આજે ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે શેરબજારમાં કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. સેન્સેક્સમાં 430 પોઈન્ટનું ગાબડું પડ્યું છે, જ્યારે નિફ્ટી 22,600ની આસપાસ કારોબાર કરી રહ્યો છે.
વૈશ્વિક બજારમાંથી મળતા સંકેતો વચ્ચે આજે 7 ઓક્ટોબરે ભારતીય શેરબજાર ભારે ઘટાડા સાથે ખુલ્યું અને નિફ્ટી 22,700ની નીચે પટકાયો છે.
ફુગાવાનું દબાણ
ઓગસ્ટમાં છૂટક ફુગાવો (CPI) વધીને 4.82% થયો છે, જે સતત ત્રીજા મહિને RBIના 4%ના લક્ષ્યાંકથી ઉપર રહ્યો છે. દરમિયાન, જથ્થાબંધ ફુગાવો (WPI) 9.92%ના ચિંતાજનક સ્તરે પહોંચ્યો છે.
ક્રૂડ ઓઈલ $101ને પાર
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ $101.51 પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયા છે, જેનાથી ભારતમાં ફુગાવો વધવાનું જોખમ વધુ વધી ગયું છે.
રૂપિયામાં નબળાઈ: યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજદરમાં કરાયેલા વધારા (3.75–4%)ને કારણે આ વર્ષે ભારતીય રૂપિયાના મૂલ્યમાં લગભગ 6%નો ઘટાડો થયો છે.
ક્ષેત્રવાર કામગીરી: માત્ર 'મીડિયા' ક્ષેત્રમાં તેજી (ગ્રીન ઝોન)
નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ પર સવારના કારોબાર દરમિયાન વ્યાપક વેચવાલી જોવા મળી હતી. નિફ્ટી મીડિયા (+0.66%)ને બાદ કરતાં, અન્ય તમામ ક્ષેત્રો ઘટાડા સાથે (રેડ ઝોનમાં) કારોબાર કરી રહ્યા હતા.
સૌથી નબળું પ્રદર્શન કરનારા ક્ષેત્રો
નિફ્ટી મેટલ 0.59%, ઓટો 0.52%, IT 0.51% અને ઓઈલ એન્ડ ગેસ 0.49% ઘટ્યા હતા. બેન્કિંગ (PSU અને ખાનગી બંને) અને FMCG ક્ષેત્રો પણ લગભગ 0.3%ના ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા.