બેન્કિંગ શેરોમાં જોરદાર ખરીદીને પગલે માર્કેટમાં આવી રોનક, નિફ્ટી-સેન્સેક્સની શાનદાર શરૂઆત
સેન્સેક્સ 125 પોઈન્ટ જ્યારે નિફ્ટી 47 પોઈન્ટના વધારા સાથે ખુલ્યા. પ્રાઈવેટ બેંકિંગ અને મેટલ શેરોમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે બજારમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી
Published : October 6, 2026 at 11:44 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં આજે, મંગળવારે, સપ્તાહના બીજા ટ્રેડિંગ દિવસે, જોરદાર તેજી જોવા મળી રહી છે. વૈશ્વિક બજારોના સકારાત્મક સંકેતો અને સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DIIs) ના વિશ્વાસને પગલે બજાર 'ગ્રીન ઝોન'માં (વધારા સાથે) ખુલ્યું હતું. શરૂઆતના કારોબાર દરમિયાન બેન્કિંગ અને મેટલ સેક્ટરના શેરોમાં નોંધપાત્ર ખરીદી જોવા મળી રહી છે, જેનાથી રોકાણકારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી રેકોર્ડ સ્તરે ખુલ્યા
આજે સવારે કારોબારની શરૂઆત સાથે જ બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જના બેન્ચમાર્ક સૂચકાંક 'સેન્સેક્સ'માં 125.28 પોઈન્ટ (0.17%) નો ઉછાળો આવ્યો અને તે 72,508.08 ના સ્તરે ખુલ્યો. તે જ સમયે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નો 'નિફ્ટી50' પણ 47.50 પોઈન્ટ (0.21%) ના વધારા સાથે 22,603.25 ના સ્તરે ખુલ્યો હતો. બજારમાં આવેલા આ પ્રારંભિક ઉછાળાથી રોકાણકારોને મોટી રાહત મળી છે, કારણ કે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બજારમાં અસ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો હતો.
ખાનગી બેંકોનું બજારમાં વર્ચસ્વ
આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં ખાનગી બેન્કિંગ સેક્ટરનું પ્રદર્શન સૌથી શ્રેષ્ઠ રહ્યું છે. શરૂઆતના કારોબારમાં 'નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક ઇન્ડેક્સ'માં 0.75% સુધીનો ઉછાળો નોંધાયો હતો. મુખ્ય કંપનીઓમાં, કોટક મહિન્દ્રા બેંકે સૌથી વધુ વૃદ્ધિ નોંધાવી હતી અને તેના શેરમાં લગભગ 2.93% નો વધારો થયો હતો. આ ઉપરાંત, એક્સિસ બેંક અને દેશની સૌથી મૂલ્યવાન કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (RIL) ના શેરોમાં પણ જોરદાર ખરીદી જોવા મળી રહી છે. મેટલ, એનર્જી, સિમેન્ટ અને કેમિકલ સેક્ટરના શેરોમાં પણ આજે મજબૂતી જોવા મળી રહી છે.
બીજી તરફ, આજે ઓટો, હેલ્થકેર અને ફાર્મા ક્ષેત્રોમાં નજીવો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. નિફ્ટી ઓટો ઈન્ડેક્સ લગભગ 0.4 ટકાના ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
વૈશ્વિક બજારો અને રોકાણકારોનો મિજાજ
બજારના વિશ્લેષકો નોંધે છે કે યુએસ શેરબજારોમાં આવેલી રેકોર્ડ તેજીની અસર આજે એશિયન બજારો પર સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે. જોકે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs) ભારતીય બજારમાં સતત વેચવાલી કરી રહ્યા છે, અગાઉના સત્રમાં તેમણે ₹4,699 કરોડના શેર વેચ્યા હતા, તેમ છતાં સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DIIs) એ ₹5,181 કરોડના શેરની ખરીદી કરીને બજારને ટેકો આપ્યો છે.
બજારની સંભવિત દિશા શું છે?
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, નિફ્ટી માટે 22,555–22,615ની રેન્જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો બજાર આ રેન્જની ઉપરના સ્તરે ટકી રહે છે, તો તે ટૂંક સમયમાં 22,800 અને 23,200ના સ્તરને સ્પર્શી શકે છે. જોકે, ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ અને યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં થયેલો ઉછાળો મહત્વપૂર્ણ પડકારો છે; તેથી, છૂટક રોકાણકારોને રોકાણ કરતી વખતે સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
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