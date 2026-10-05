શેરબજારમાં જોરદાર રોનક, 400 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે ખુલ્યો સેન્સેક્સ, સરકારી બેંક શેર્સમાં ભારે ખરીદી
સોમવારે ભારતીય શેરબજાર ઉછાળા સાથે ખુલ્યું, જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો, મીડિયા, મેટલ અને રિયલ્ટી ક્ષેત્રોમાં સારી ખરીદી જોવા મળી.
Published : October 5, 2026 at 10:21 AM IST|
Updated : October 5, 2026 at 11:06 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસની શરૂઆત મજબૂતાઈ સાથે થઈ છે. વૈશ્વિક બજારોમાંથી મળેલા સકારાત્મક સંકેતોને કારણે સોમવારે શેરબજાર મજબૂત વધારા સાથે ખુલ્યું,આ તેજીના પગલે રોકાણકારોના ચહેરા પર સ્મિત જોવા મળ્યું છે.
શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો મુખ્ય સૂચકાંક, નિફ્ટી 50, 100 પોઈન્ટ (0.49%) થી વધુ વધીને 22,532.40 પર ખુલ્યો. દરમિયાન, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ 400 પોઈન્ટ (0.6%) થી વધુ ઉછળીને 72,340.95 પર ખુલ્યો. બજાર ખુલતાની સાથે જ રોકાણકારો ઉત્સાહિત હતા, મોટાભાગના ક્ષેત્રોના શેરોમાં ખરીદી જોવા મળી.
જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને મેટલ શેરોમાં સૌથી મોટો વધારો
આજે બજારમાં તેજી લાવવામાં જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં નિફ્ટી PSU બેંક ઇન્ડેક્સ લગભગ 1 ટકા વધ્યો. નિષ્ણાતો માને છે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા આ અઠવાડિયે વ્યાજ દરમાં 0.25% (25 બેસિસ પોઈન્ટ) વધારો કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે બેંકના નફામાં સુધારો કરી શકે છે.
જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો ઉપરાંત, મીડિયા, મેટલ અને રિયલ્ટી ક્ષેત્રોમાં પણ મજબૂત ખરીદી જોવા મળી. નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સમાં 0.93% નો ઉછાળો જોવા મળ્યો. કેમિકલ, એફએમસીજી અને ઓઇલ અને ગેસ શેરોમાં 0.8% થી 0.85% સુધીનો વધારો જોવા મળ્યો. દરમિયાન, ફાર્મા અને આઇટી ક્ષેત્રના શેર સ્થિર રહ્યા, જ્યારે હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ લગભગ 1 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે, જેના કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ ઘટીને પ્રતિ બેરલ $101.27 થયા છે. જે ભારત માટે મોટી રાહતની બાબત છે.
સ્થાનિક રોકાણકારોનો વિશ્વાસ
વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ પાછલા ટ્રેડિંગ સત્રમાં ₹9,484 કરોડના શેર વેચ્યા હતા. જોકે, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ ₹10,041 કરોડની નોંધપાત્ર ખરીદી કરીને બજારને સ્થિર કર્યું હતું.
બજાર નિષ્ણાતો કહે છે કે, સતત આઠ અઠવાડિયાના ઘટાડા પછી, મોટા અને મજબૂત શેરના ભાવ હવે ખૂબ આકર્ષક બન્યા છે. વધુમાં, સપ્ટેમ્બર માટે મજબૂત વાહનોના વેચાણના આંકડા પણ પુષ્ટિ કરે છે કે ભારતીય અર્થતંત્ર મજબૂત સ્થિતિમાં છે. જો કે, વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવ અને વેચાણ બજાર માટે પડકારો છે.
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