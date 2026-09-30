સુસ્તી સાથે ખુલ્યુ શેરબજાર, સેન્સેક્સ સ્થિર જ્યારે નિફ્ટી 22,700ની સપાટી પર
શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે આજે શેરબજાર સુસ્તી સાથે ખુલ્યું, બજારના વલણ અનુસાર સેન્સેક્સ સ્થિર છે, જ્યારે નિફ્ટી 22,700ની સપાટી પર કારોબાર કરી રહ્યો છે.
સાંકેતિક તસ્વીર (IANS)
Published : September 30, 2026 at 9:48 AM IST
મુંબઈઃ ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે આજે શેરબજાર સુસ્તી સાથે ખુલ્યું છે, જ્યારે એશિયન બજાર ઉછાળા સાથે ખુલ્યું છે, મંગળવારે અમેરિકન સ્ટોક ફ્યૂચર્સ સતત બીજા દિવસે ઙટના સાથે બંધ થયું હતું. આજના ભારતીય શેરબજારના વલણ અનુસાર સેન્સેક્સ સ્થિર છે, જ્યારે નિફ્ટી 22,700ની સપાટી પર કારોબાર કરી રહ્યો છે.
સેન્સેક્સ 2.92 પોઈન્ટ ઘટીને 72,526.15 પર અને નિફ્ટી 33.65 પોઈન્ટ કે 0.15 ટકાથી ઘટીને 22,682.55 પર બંધ થયો. બીજી તરફ સતત 1744 શેર્સમાં વધારો થયો છે, જ્યારે 686 શેર્સમાં ઘટાડો નોંધાયો છે, અને 164 શેર્સમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી.