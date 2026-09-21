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કાચા તેલના ભાવમાં ઘટાડાને પગલે શેરબજારની શાનદાર શરૂઆત; સેન્સેક્સમાં 411 પોઈન્ટનો ઉછાળો

કાચા તેલના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે આજે શેરબજારમાં તેજી જોવા મળી; શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ 411 પોઈન્ટ ઉછળ્યો અને નિફ્ટી ૩૩ પોઈન્ટ વધી.

શેરબજાર
શેરબજાર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 10:49 AM IST

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મુંબઈ: વૈશ્વિક સ્તરે ચાલી રહેલા તીવ્ર ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ વચ્ચે, આજનો દિવસ ભારતીય શેરબજારો માટે રાહત લઈને આવ્યો. સોમવાર, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૬ના રોજ ભારતીય શેરબજારો તેજી સાથે ખુલ્યા. આ તેજીનું મુખ્ય કારણ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં થયેલો ઘટાડો મનાઈ રહ્યો છે.

બજારની શરુઆતી રફ્તાર અને મોટા આંકડા

સવારે 9:20 વાગ્યાના ડેટા મુજબ, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 411 પોઈન્ટ એટલે કે 0.55 ટકાની મજબૂતી સાથે 74,706ના સ્તરે ટ્રેડ કરતા જોવા મળ્યો. જ્યારે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 50 ઈન્ડેક્સ પણ 33 પોઈન્ટ અથવા 0.14 ટકા વધીને 23,379ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. જોકે, આ શરૂઆતી તેજી વચ્ચે બ્રોડ-માર્કેટમાં વિપરીત વલણ જોવા મળ્યું હતું. મુખ્ય સૂચકાંકો મજબૂત રહ્યા હોવા છતાં, નિફ્ટી મિડકેપ 100માં 0.19 ટકા અને નિફ્ટી સ્મૉલકેપ 100માં 0.04 ટકાનો નજીવો ઘટાડો નોંધાયો હતો.

રિયલિટી અને ઑટો સેક્ટર ચમક્યા, IT અને સરકારી બેંકો પર દબાણ

સેક્ટોરલ ઈન્ડેક્સની વાત કરીએ તો નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ પર આજે મિશ્ર વલણ જોવા મળી રહ્યું છે. 'નિફ્ટી રિયલ્ટી' ઈન્ડેક્સ આજે સૌથી વધારે 1.૦4 ટકાના વધારા સાથે ટૉપ ગેનર બન્યો છે. તેના નજીક જ, 'નિફ્ટી ઓટો' સેક્ટર 0.65 ટકાના વધારા સાથે બજારને ટેકો આપી રહ્યું છે. બીજી તરફ, પ્રોફિટ-બુકિંગને કારણે નિફ્ટી આઈટી (IT) અને પીએસયુ (PSU) બેંકોના શેરમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, જે બજારની ઉપર તરફની ગતિને થોડાક અંશે ધીમી પાડી રહ્યો છે.

કાચા તેલમાં ઘટાડાથી મોટી રાહત

મધ્ય પૂર્વમાં વકરતા સંકટ અને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધને કારણે સપ્લાય ચેનને લઈને જે ચિંતાઓ બનેલી હતી, તે હાલ થોડી ઓછી થતી દેખાઈ રહી છે. સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝના રસ્તે તેલની આપૂર્તિમાં વધારો થવાના કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમતો ઘટીને 102 ડૉલર પ્રતિ બેરલની નીચે આવી ગઈ છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતના લગભગ 85% કાચુ તેલ આયાત કરે છે, એવામાં ક્રૂડ સસ્તું થવાથી ઘરેલુ અર્થવ્યવસ્થા અને મોંઘવારીના મોરચે એક મોટી રાહત છે.

ગ્લોબલ માર્કેટના સંકેત

બજાર વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે, અમેરિકી 10-વર્ષીય બૉન્ડ યીલ્ડના 5 ટકાની આસપાસ બન્યા રહેવું ઈક્વિટી બજારો માટે હજુ પણ એક મોટું જોખમ છે. તેમ છતા, વિકસિત અર્થવ્યવસ્થાઓમાં મજબૂત આર્થિક ગ્રોથ અને સારા કૉરપોરેટ અર્નિંગની આશાના દમ પર ભારતીય બજાર મજબૂતીથી ટકેલું છે.

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