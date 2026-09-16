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ભારતીય શેરબજારમાં શરૂઆતના કારોબારમાં ઉછાળો, સેન્સેક્સ 500 પોઈન્ટ વધ્યો, નિફ્ટી 23,280 ને પાર

FMCG અને બેંકિંગ શેરોમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે સેન્સેક્સ 500 પોઈન્ટ વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 23,280 ને પાર થયો છે.

ભારતીય શેરબજાર
ભારતીય શેરબજાર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 10:38 AM IST

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મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે ભારે તેજી જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે FMCG, ઓટો, બેંકિંગ અને સિમેન્ટ શેરોમાં વ્યાપક ખરીદીને પ્રોત્સાહન મળ્યું. શરૂઆતના કારોબારમાં બંને મુખ્ય બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો લગભગ 0.7 ટકાના વધારા સાથે ટ્રેડ થયા.

નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 162 પોઈન્ટ અથવા 0.70 ટકા વધીને સવારે કારોબારમાં 23,281 ની ઇન્ટ્રાડે હાઈ સપાટીએ પહોંચ્યો. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ પણ 500 પોઈન્ટ (0.67 ટકા) થી વધુ ઉછળીને 74,505 પર પહોંચી ગયો. આ તેજીથી રોકાણકારોને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલુ રહેલા વેચવાલીથી નોંધપાત્ર રાહત મળી છે.

આ ક્ષેત્રોમાં જોવા મળી સૌથી વધુ તેજી

શરૂઆતના કારોબારમાં બજારને આગળ વધારવાનું કામ ગ્રાહક અને બેંકિંગ ક્ષેત્રોએ કર્યું. ક્ષેત્રીય સૂચકાંકોમાં, નિફ્ટી FMCG, નિફ્ટી PSU (સરકારી) બેંક, નિફ્ટી સિમેન્ટ અને નિફ્ટી ઓટો સૂચકાંકો સૌથી વધુ તેજીમાં હતા, જે 1.45 ટકા સુધી વધ્યા હતા. વધુમાં, નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ સૂચકાંકમાં 0.54 ટકા અને નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક સૂચકાંકમાં 0.33 ટકાનો સુધારો થયો હતો.

તેનાથી વિપરીત, કેટલાક ક્ષેત્રોમાં નફા-બુકિંગ પણ પ્રચલિત રહ્યું હતું. નિફ્ટી મિડસ્મોલ આઇટી અને ટેલિકોમ સૂચકાંકમાં 0.68 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે ફાર્મા, કેમિકલ્સ અને હેલ્થકેર સૂચકાંકો પણ લાલ રંગમાં ટ્રેડ થયા હતા, જે 0.18 અને 0.51 ટકાની વચ્ચે ઘટીને હતા.

બજારના ઉછાળાના મુખ્ય કારણો અને નિષ્ણાતોના મંતવ્યો

બજારના નિષ્ણાતોના મતે, વૈશ્વિક પરિબળોને કારણે બજારનું ટેકનિકલ માળખું થોડું નબળું રહ્યું હોવા છતાં, આજે સવારે કેટલાક સ્થાનિક ફેરબદલ થતાં સેન્ટિમેન્ટ મજબૂત બન્યું છે. HDFC બેંકમાં નવા MD અને CEOની નિમણૂક અને NPCIના ડિજિટલ ચુકવણી માટેના નવા નિયમો જેવા મહત્વપૂર્ણ વિકાસથી બજારને ટેકો મળ્યો છે.

વૈશ્વિક મોરચે, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો કરે તેવી અપેક્ષા છે, જેનો બજાર પહેલાથી જ અંદાજ લગાવી ચૂક્યું છે. રોકાણકારો હવે ભવિષ્યના આર્થિક દૃષ્ટિકોણ પર યુએસ ફેડના નિવેદનો પર આતુરતાથી નજર રાખી રહ્યા છે. યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો અને ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવને કારણે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) વેચાણ કરવાનું ચાલુ રાખી રહ્યા છે, જે ઉપર તરફ થોડું દબાણ લાવી શકે છે. ટેકનિકલ વિશ્લેષકોના મતે, 23,000 થી 23,260 સ્તર હાલમાં નિફ્ટી માટે મજબૂત સપોર્ટ ઝોન તરીકે કામ કરી રહ્યા છે.

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