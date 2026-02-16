સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં સપાટ શરૂઆત, IT શેરોમાં ઘટાડો યથાવત
Published : February 16, 2026 at 10:30 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજારે અઠવાડિયાના પ્રથમ વેપારી દિવસ, સોમવારે નબળી શરૂઆત કરી છે. નબળા ત્રિમાસીક પરિણામ અને વૈશ્વિક બજારમાંથી મળતા મિશ્ર સંકેતો વચ્ચે બજાર લગભગ સપાટ સ્તરે વેપાર કરી રહ્યું છે. સવારે 9:25 વાગ્યે BSE સેન્સેક્સ 22 અંક એટલે કે 0.02 %ના સામાન્ય ઘટાડા સાથે 83,604 પર જોવા મળ્યું હતું જ્યારે NSE નિફ્ટી 6 અંક એટલે કે 0.03% તૂટીને 25,464ના સ્તર પર રહ્યું હતું.
મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ કરતા વધુ વેચાણ દબાણ જોવા મળ્યું હતું. નિફ્ટી મિડકેપ 100માં 0.34% અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100માં 0.47%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
સેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સની સ્થિતિ
આજના વેપારમાં IT અને મીડિયા સેક્ટર સૌથી વધુ દબાણમાં છે. નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સ 0.55%ના ઘટાડા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યું છે, જેનું મુખ્ય કારણ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) સાથે જોડાયેલી અનિશ્ચિતતાઓ અને ટેકનિકલ શેરમાં વૈશ્વિક દબાણ છે. મીડિયા ઇન્ડેક્સ પણ 0.84%ની નીચે છે. બીજી તરફ ફાર્મા સેક્ટરમાં 0.93% અને રિયલ્ટીમાં 0.55%ની તેજી જોવા મળી છે.
બેન્ક નિફ્ટી મજબૂત
બજારના જાણકારો અનુસાર, બેન્ક નિફ્ટી અન્ય ઇન્ડેક્સની તુલનામાં વધારે મજબૂત જોવા મળી રહ્યું છે અને 60,000ના મહત્ત્વપૂર્ણ મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તર ઉપર બનેલું છે, જેના માટે 59,700-60,000નું સ્તર મજબૂત સપોર્ટ ઝોન માનવામાં આવે છે.
બજારની દિશા અને વૈશ્વિક સંકેત
જાણકારોનું કહેવું છે કે ભારતીય બજાર અત્યારે 'કંસોલિડેશન' એટલે કે એકીકરણના સમયગાળામાં છે. રોકાણકારોની નજર હવે અમેરિકાના આગામી આર્થિક આંકડા, જેવા કે ફેડરલ રિઝર્વ બેન્કની મિનિટ્સ અને PCE ફુગાવાના ડેટા પર ટકેલી છે.
એશિયન બજારમાં ચીનના શાંઘાઇ અને શેનઝેન ઇન્ડેક્સમાં 1% કરતા વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો જ્યારે જાપાનના નિક્કેઇ અને હોંગકોંગના હેન્ગસેંગ તેજી સાથે વેપાર કરી રહ્યા છે.
બજારમાં વર્તમાનમાં સાવધાનીનો માહોલ છે જ્યારે વૈશ્વિક સંકેતો અને કંપનીઓના અર્નિંગ સીઝનથી સ્પષ્ટ દિશા મળતી નથી, ત્યાર સુધી બજારના લિમિટેડ દાયરામાં રહેવાની શક્યતા છે. નિફ્ટી માટે 25,300-25,350નું સ્તર તત્કાલ સપોર્ટ અને 26,600-26,650નું સ્તર રેજિસ્ટેન્સનું કામ કરશે.
નિષ્ણાતો કહે છે કે ભારતીય બજાર હાલમાં એકીકરણના સમયગાળામાં છે. રોકાણકારો હવે આગામી યુએસ આર્થિક ડેટા, જેમ કે ફેડરલ રિઝર્વ મીટિંગ મિનિટ્સ અને PCE ફુગાવાના ડેટા પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.
