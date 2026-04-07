ભારતીય શેર બજારમાં હાહાકાર, સેન્સેક્સ 800 અંક તૂટ્યો
હોર્મુઝ સંકટ અને અમેરિકન અલ્ટીમેટમથી ભારતીય શેર બજારમાં હડકંપ
Published : April 7, 2026 at 10:34 AM IST
મુંબઇ: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખોલવાની આપવામાં આવેલી સમયમર્યાદાને કારણે ભારતીય શેર બજારમાં મંગળવારે ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. શરૂઆતના વેપારમાં ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં 1 ટકા કરતા વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો જેને કારણે રોકાણકારોમાં ડરનો માહોલ ઉભો થયો હતો.
બજારનું પ્રદર્શન
સેન્સેક્સ સવારે 372 અંક ઘટીને 73,734 પર ખુલ્યો હતો પરંતુ વેચવાલીના દબાણમાં આ જલદી 1.11 ટકા અથવા 824 અંક તૂટીને 73,282ના નીચલા સ્તરે આવી ગયો હતો. આ રીતે નિફ્ટી પણ 2489 અંક ઘટીને 22,719ના સ્તર પર પહોંચી ગયો હતો. બજારમાં ચારે તરફ વેચવાલીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો જેમાં ઓટો, રિયલ એસ્ટેટ, ફાર્મા અને બેન્કિંગ સેક્ટરમાં સૌથી વધુ માર પડી હતી. મુખ્ય શેરમાં ઇન્ડિગો (IndiGo), M&M, આયશર મોટર્સ અને અપોલો હોસ્પિટલ સૌથી વધુ તૂટનારા શેરમાં સામેલ રહ્યા હતા.
ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ
અમેરિકન અલ્ટીમેટમ: રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇરાનને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે 48 કલાકનું અલ્ટીમેટમ આપ્યુ છે, જે ભારતીય સમય અનુસાર બુધવાર સવારે સમાપ્ત થઇ રહ્યું છે. તેના ઉલ્લંઘન પર કડક સૈન્ય કાર્યવાહીની ચેતવણીએ વૈશ્વિક બજારને ડરાવી દીધુ છે.
ક્રૂડ ઓઇલમાં ઉછાળો: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી દુનિયાનું 20% ઓઇલ પસાર થાય છે. આ માર્ગના અવરોધ થવાની આશંકાથી બ્રેંટ ક્રૂડ 1.69% વધીને 111.63 ડૉલર અને અમેરિકન ડબલ્યૂટીઆઇ (WTI) ક્રૂડ 3%ના ઉછાળા સાથે 115.64 ડૉલર પ્રતિ બેરલ પહોંચી ગયું છે.
વિદેશી રોકાણકારોનો ઉપાડ: સોમવારે ભારતીય બજારમાંથી વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII)એ 8,167 કરોડ રૂપિયા ચોખ્ખી ઉપાડ કરી છે, જેના કારણે બજારની ભાવના નબળી પડી છે. જોકે, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII)એ 8000 કરોડની ખરીદી કરીને બજારને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે વર્તમાન ઘટાડો સંપૂર્ણપણે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા દ્વારા પ્રેરિત છે. તેઓ કહે છે કે રોકાણકારોએ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.જ્યાં સુધી નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ મુખ્ય પ્રતિકાર સ્તરો તોડી નાખે ત્યાં સુધી બજારની અસ્થિરતા ચાલુ રહેશે.
ભારતીય બજાર હાલમાં 'વેટ એન્ડ વોચ'ની સ્થિતિમાં છે. જો મિડલ ઇસ્ટમાં તણાવ ઓછો નથી થતો તો આગામી દિવસોમાં વધુ વેચવાલી જોવા મળી શકે છે. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તે પોતાના પોર્ટફોલિયોમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતા શેર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે અને બજારની અસ્થિરતાથી બચે.
