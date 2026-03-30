યુદ્ધ અને ઓઇલ સંકટે ભારતીય બજારને હચમચાવ્યું, તણાવ વચ્ચે 5 સપ્તાહનો સૌથી મોટો કડાકો
માર્ચ 2026માં યુદ્ધ અને ઓઇલ સંકટથી ભારતીય શેર માર્કેટ તૂટ્યું. સેન્સેક્સ-નિફ્ટી ગગડ્યા, રૂપિયો રેકોર્ડ નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો છે.
Published : March 30, 2026 at 3:12 PM IST
કૃષ્ણાનંદ
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના ઇતિહાસમાં, માર્ચ 2026 ના અંતિમ સપ્તાહને "રોલકોસ્ટર સવારી" તરીકે યાદ કરવામાં આવશે જેણે રોકાણકારોની ધીરજ અને બજારની મજબૂતીની કઠોર કસોટી કરી. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ - યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે સીધા લશ્કરી સંઘર્ષ સાથે દલાલ સ્ટ્રીટ પર અનિશ્ચિતતાના કાળા વાદળો ઘેરાયા, જેના કારણે બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો સતત પાંચમા અઠવાડિયામાં નીચા સ્તરે બંધ થયા.
સાપ્તાહિક બજાર રાઉન્ડઅપ
27 માર્ચે પૂરા થયેલા ટ્રેડિંગ સપ્તાહમાં ભારતીય સૂચકાંકોમાં નોંધપાત્ર અસ્થિરતા જોવા મળી. શુક્રવારે જાહેર કરાયેલા અંતિમ આંકડા અનુસાર, BSE સેન્સેક્સ 73,583.22 પર બંધ થયો, જે અગાઉના શુક્રવાર (20 માર્ચ) ની તુલનામાં 949.74 પોઈન્ટ (1.27%) નો સાપ્તાહિક ઘટાડો દર્શાવે છે. તેવી જ રીતે, NSE નિફ્ટી 50 પણ 294.90 પોઈન્ટ (1.28%) ઘટીને 22,819.60 ના સ્તરે સ્થિર થયો. આ બજારના ઘટાડાએ એક જ અઠવાડિયામાં રોકાણકારોની લાખો કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ સ્વાહા કરી દીધી.
આ સપ્તાહની શરૂઆત 23 માર્ચના કોઈ દુઃસ્વપ્નથી ઓછી નહોતી, જેણે વેપારીઓએ "બ્લેક મન્ડે" તરીકે ઓળખાવી. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં લશ્કરી હુમલાઓ અને તેલ પુરવઠામાં વિક્ષેપના અહેવાલોએ વૈશ્વિક બજારોમાં ગભરાટ ફેલાવ્યો. તે દિવસે, સેન્સેક્સમાં 2.46% નો તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 2.60% ઘટ્યો.
જોકે, મંગળવાર (24 માર્ચ) અને બુધવારે (25 માર્ચ) બજારમાં થોડી રિકવરી જોવા મળી. વોશિંગ્ટન અને ઈરાન વચ્ચે સંભવિત રાજદ્વારી વાટાઘાટોના અહેવાલોએ રોકાણકારોને આશાની ઝલક આપી, જેના કારણે સેન્સેક્સ લગભગ 3.5% સુધર્યો. છતાં, ગુરુવારે - 'રામ નવમી' ના પ્રસંગે ભારતીય બજારો બંધ રહ્યા, ભલે વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ $110 પ્રતિ બેરલના સ્તરને વટાવી ગયા. પરિણામે, શુક્રવારે બજાર ખુલતાની સાથે જ ભારે વેચાણ જોવા મળ્યું, અને સેન્સેક્સ 2.25% ના ઘટાડા સાથે બંધ થયો.
સેક્ટર મુજબ પ્રદર્શન: આઇટી અને ઊર્જા બન્યા 'સલામત આશ્રયસ્થાનો'
જ્યારે સમગ્ર બજાર લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું, ત્યારે આઇટી અને ઊર્જા ક્ષેત્રો રોકાણકારો માટે ઢાલ તરીકે ઉભરી આવ્યા. ડોલર સામે 94.82 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચેલા રૂપિયાના ઘટાડાએ આઇટી કંપનીઓ માટે નિકાસ નફા અંગે આશાવાદને વેગ આપ્યો.
ટોપ ગેનર્સ: સરકારી તેલ કંપની ઓએનજીસી નિફ્ટીમાં ટોચનો દેખાવ કરનાર હતી, જેમાં 5.34%નો ઉછાળો આવ્યો. ત્યારબાદ વિપ્રો (4.59%), એચસીએલ ટેક (3.60%) અને ટીસીએસ (3.25%) જેવા શેરનો સમાવેશ થાય છે, જેણે રોકાણકારોને થોડી રાહત આપી હતી. ભારતી એરટેલ અને કોલ ઇન્ડિયાએ પણ મજબૂતી દર્શાવી.
વેચાણનો માર: બેંકિંગ અને ઓટો ક્ષેત્રોને ભારે ફટકો
બીજી બાજુ, વધતી જતી ફુગાવા અને ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવે વપરાશ આધારિત ક્ષેત્રોને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.
સૌથી તીવ્ર ઘટાડો: ટાઇટન કંપનીના શેરમાં સૌથી તીવ્ર સાપ્તાહિક ઘટાડો જોવા મળ્યો, જેમાં 8.62%નો ઘટાડો થયો. ઇંધણ કર અને નફાના માર્જિન અંગેની ચિંતાઓને કારણે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (RIL) પણ 8.46% તૂટ્યો.
બેંકિંગ ક્ષેત્ર: વ્યાજ દરમાં વધારાની આશંકા વચ્ચે, બજાજ ફાઇનાન્સ (-7.87%), ટાટા મોટર્સ (-7.25%), અને SBI, HDFC બેંક અને એક્સિસ બેંક જેવા બેંકિંગ દિગ્ગજો 5% થી 6% સુધી ગગડી ગયા.
અર્થતંત્ર માટે બેવડો ફટકો: રૂપિયો અને બોન્ડ યીલ્ડ
આ બજારની અસ્થિરતા પાછળનું મુખ્ય કારણ ભારતની તેલ પર ભારે નિર્ભરતા છે. ભારત તેની તેલ જરૂરિયાતોના 80% આયાત કરે છે, તેથી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ $110 ના સ્તરને પાર કરીને રાજકોષીય ખાધ અને ફુગાવા બંનેને સીધી રીતે વધારે છે. આ આંચકાના કારણે ભારતીય રૂપિયો 94.82 ના સર્વકાલીન નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો, જ્યારે 10 વર્ષના સરકારી બોન્ડ યીલ્ડ 6.9% સુધી વધી ગયા, જેના કારણે કોર્પોરેટ ક્ષેત્ર માટે ઉધાર લેવાનું મોંઘુ બન્યું.
નિષ્ણાતનો અભિપ્રાય
ઓક્સફર્ડ ઇકોનોમિક્સના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી માયા સેનુસીએ ETV ભારતને આપેલી ટિપ્પણીમાં જણાવ્યું હતું કે, "ઊર્જા કટોકટી ઉભરતા બજાર (EM) મુદ્રાઓ પર ઊંડી અસર કરી રહી છે. વધતા ફુગાવાના દબાણથી કેન્દ્રીય બેંકોને કડક નાણાકીય નીતિઓ અપનાવવાની ફરજ પડશે." નિષ્ણાતો માને છે કે જો ભૂ-રાજકીય તણાવ ઓછો થાય તો પણ, વ્યાજ દર લાંબા સમય સુધી ઉંચા રહેવાની શક્યતા છે.
27 માર્ચે પૂરા થતા સપ્તાહે એક સ્પષ્ટ યાદ અપાવી કે વૈશ્વિક ઘટનાઓ સૌથી મજબૂત સ્થાનિક બજારોના માર્ગને પણ બદલી શકે છે. રોકાણકારોએ હવે હાઇ-ગ્રોથ શેરોથી "ડિફેન્સિવ" એટલે સલામત મનાતા IT અને યુટિલિટી શેર તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. આગામી દિવસોમાં, બજારની દિશા આંતરરાષ્ટ્રીય રાજદ્વારી અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવની હિલચાલ પર નિર્ભર રહેશે.
