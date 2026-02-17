ભારતીય શેર બજારમાં ઘટાડો, મેટલ શેરમાં ભારે વેચવાલી, નિફ્ટી 25,600ની નીચે
બજારમાં ભારે અસ્થિરતા. મેટલ અને ઓટો સેક્ટરમાં ઘટાડાએ દબાણ બનાવ્યું છે જેને કારણે બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ લાલ નિશાનમાં વેપાર કરી રહ્યો છે.
Published : February 17, 2026 at 11:25 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજારમાં મંગળવારે શરૂઆતના વેપાર દરમિયાન નબળાઇ જોવા મળી હતી. અઠવાડિક નિફ્ટી એક્સપાયરી પહેલા બજારમાં ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી રહી છે. મુખ્ય રીતે મેટલ અને ઓટો સેક્ટરમાં ઘટાડાએ દબાણ બનાવ્યું છે જેને કારણે બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ લાલ નિશાનમાં વેપાર કરી રહ્યો છે.
બજારની સ્થિતિ
સવારે સત્રમાં BSE સેન્સેક્સ લગભગ 232 અંક એટલે કે 0.28 ટકા ઘટીને 83,044ના સ્તર પર પહોંચી ગયો હતો જ્યારે નિફ્ટી 50 પણ 92 અંક અથવા 0.36 ટકાના ઘટાડા સાથે 25,590ના સ્તર પર વેપાર કરતો જોવા મળ્યો હતો. બજારના આ ઘટાડાની અસર મોટા શેરો સુધી સીમિત નહતી રહી, નિફ્ટી મિડકેપ 100માં 0.28 ટકા અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100માં 0.05 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
સેક્ટરવાર પ્રદર્શન: મેટલVsIT
આજના વેપારમાં નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયો છે જેમાં 1.35 ટકાનો ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. ચીનના શાંઘાઇ અને શેન્જેન સૂચકાંકોમાં 1 ટકા કરતા વધુ નબળાઇએ વૈશ્વિક સ્તર પર મેટલની માંગને લઇને ચિંતા વધારી છે, જેની સીધી અસર ટાટા સ્ટીલ, હિંડાલ્કો અને JSW સ્ટીલ જેવા શેરો પર પડી છે.
બીજી તરફ IT સેક્ટર બજારને સહારો આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સ 1.08 ટકાની તેજી સાથે વેપાર કરી રહ્યું છે. વિપ્રો (Wipro) જેવા શેરમાં મોટી બ્લોક ડીલ અને ટેકનિકલ મજબૂતીએ રોકાણકારોનો વિશ્વાસ બનાવી રાખ્યો છે. IT સિવાય FMCG અને PSU બેન્ક પણ સામાન્ય લીડ સાથે લીલા નિશાન પર ટકેલા છે.
જાણકારોનો વિચાર અને સપોર્ટ લેવલ
બજારના જાણકારો માને છે કે નિફ્ટી માટે 25,500-25,550નો ઝોન એક તત્કાલ અને મજબૂત સપોર્ટના રૂપમાં કામ કરશે. જો આ સ્તર તૂટે છે તો વધારે ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. બીજી તરફ ઉપર તરફ 25,700-25,800ના સ્તર એક વિઘ્ન બનેલો છે.
