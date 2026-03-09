ઇરાન-ઇઝરાયેલ યુદ્ધને કારણે ભારતીય શેર બજાર ક્રેશ, સેન્સેક્સ 1,097 અંક તૂટ્યો; ક્રૂડ ઓઇલ $117ની પાર પહોંચતા હાહાકાર
ઇરાન-ઇઝરાયેલ યુદ્ધ વચ્ચે શેર બજાર ક્રેશ, સેન્સેક્સ 1097 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 24,450ની નીચે; ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધ્યા
Published : March 9, 2026 at 9:40 AM IST
મુંબઇ: 9 માર્ચ 2026માં શેર બજારમા ભારે વેચવાલી અને અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. મિડલ ઇસ્ટમાં ઇરાન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે વધતા તણાવ અને યુદ્ધની આશંકાએ વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાને હલાવી નાખી છે, જેની સીધી અસર ભારતીય બજાર પર પડી છે. આજે સેન્સેક્સ 1,097 અંક (1.37%)ના ભારે ઘટાડા સાથે 78,918 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે નિફ્ટી 315 અંક તૂટીને 24,450ના સ્તર પર આવી ગયો છે. સવારે GIFT નિફ્ટીએ 800 અંકના ઘટાડા સાથે ખરાબ શરૂઆતના સંકેત આપ્યા હતા.
ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ
ક્રૂડ ઓઇલમાં ઉછાળો: ઇરાન યુદ્ધને કારણે બ્રેંટ ક્રૂડની કિંમત 30% વધીને $117 પ્રતિ બેરલની પાર જતી રહી છે જેનાથી ભારત જેવા તેલ આયાત કરનારા દેશની ચિંતા વધી ગઇ છે.
ગ્લોબલ ક્રેશ: જાપાનના નિક્કેઇ 6.5% અને કોરિયાનું કોસ્પી 7% ઘટી ગયું છે જેને ભારતીય રોકાણકારોનું મનોબળ તોડ્યું છે.
રોકાણકારોનો ઉપાડ: વિદેશી રોકાણકારો (FII)એ બજારમાંથી ₹6,030 કરોડનો મોટો ઉપાડ કર્યો છે.
સેક્ટર અપડેટ:
બેન્કિંગ અને IT શેરમાં સૌથી વધુ માર પડી છે જ્યારે ડિફેન્સ અને પાવર ઇન્ડેક્સમાં ખરીદદારી જોવા મળી છે. એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે જ્યાર સુધી ભૂ-રાજકીય તણાવ ઓછો નથી થતો, બજારમાં અસ્થિરતા ચાલુ જ રહેશે.
સેન્સેક્સના તમામ શેર રેડ ઝોનમાં
સેન્સેક્સ પર 30 શેર લિસ્ટેડ છે તે તમામ રેડ ઝોનમાં છે. સૌથી વધુ ઘટાડો સન ફાર્મામાં જોવા મળ્યો છે.
રેલિગેયર બ્રોકિંગ લિમિટેડ રિસર્ચના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અજીત મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ અઠવાડિયે વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ અને પશ્ચિમ એશિયામાં ભૂ-રાજકીય ઘટનાક્રમ બજારની દિશાને પ્રભાવિત કરતા મુખ્ય બાહ્મ પરિબળો રહેશે. કેટલાક મુખ્ય મેક્રોઇકોનોમિક ડેટા જાહેર કરવામાં આવશે, જે નજીકના ભવિષ્યની ધારણાને આકાર આપી શકે છે. સ્થાનિક મોરચે, રોકાણકારો 12 માર્ચના રોજ ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI) ફુગાવાના ડેટા પર નજીકથી નજર રાખશે."
આ પણ વાંચો: