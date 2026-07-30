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ઑટો શેર્સમાં ચમકને પગલે બજારમાં રોનક; સેન્સેક્સ 274 પૉઈન્ટ્સ ઉછળ્યો, નિફ્ટી 24,300ને પાર

મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વચ્ચે ભારતીય શેર બજારમાં સતત બીજા દિવસે તેજી

મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વચ્ચે ભારતીય શેર બજારમાં સતત બીજા દિવસે તેજી
મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વચ્ચે ભારતીય શેર બજારમાં સતત બીજા દિવસે તેજી (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 5:27 PM IST

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મુંબઈ: અસ્થિર કારોબાર વચ્ચે આજે ભારતીય શેરબજારોમાં સામાન્ય વધારો જોવા મળ્યો. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂરાજકીય તણાવને કારણે રોકાણકારો સમગ્ર સત્ર દરમિયાન સાવચેત રહ્યા. જોકે, ઑટોમોબાઈલ, ઑઈલ એન્ડ ગેસ અને ગેસ અને કન્ઝ્યૂમર ડ્યૂરેબલ ગુડ્સમાં મજબૂત ખરીદીએ બજારને નીચલા સ્તરોથી ઉબરવામાં મદદ કરી.

ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 273.55 પોઈન્ટ (0.35 ટકા) વધીને 77,928.15 પર બંધ થયો. બીજી તરફ, NSE નિફ્ટી50 પણ 66.95 પોઈન્ટ (0.28 ટકા) વધીને 24,317.15 પર બંધ થવામાં સફળ રહ્યો.

મુખ્ય સેક્ટર્સનું પ્રદર્શન અને દિગ્ગજ શેર્સ

ઑટો સેક્ટરે બજારને ટેકો આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, કોલ ઈન્ડિયા અને આઈશર મોટર્સ જેવા મુખ્ય શેરો નિફ્ટી ઇન્ડેક્સમાં ટૉપ ગેઇનર્સ તરીકે ઉભરી આવ્યા. વધુમાં, મારુતિ સુઝુકી અને ટેક મહિન્દ્રામાં પણ નોંધપાત્ર ખરીદીનો રસ જોવા મળ્યો.

આનાથી વિપરીત, આજે રિયલ્ટી અને કેમિકલ ક્ષેત્રના શેરોમાં ભારે પ્રૉફિટ-બુકિંગ જોવા મળ્યું, જેના પગલે નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ લગભગ 2 ટકા ઘટીને બંધ થયો. અદાણી પોર્ટ્સ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, એચડીએફસી લાઇફ અને અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ જેવા મુખ્ય શેરોમાં ઘટાડાએ બજારના એકંદર લાભને મર્યાદિત કરી દીધો.

સ્મૉલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં સુસ્તી

આજે બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોની સરખામણીમાં બ્રોડર માર્કેટનું પ્રદર્શન ફીક્કું રહ્યું. પ્રૉફિટ-બુકિંગના દબાણ હેઠળ, નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.35 ટકા ઘટીને બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મૉલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.56 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો.

ટેકનિકલ આઉટલુક: આગળના મુખ્ય સ્તરો શું છે?

બજાર નિષ્ણાતોના મતે, 24,300–24,400 ઝોન નિફ્ટી માટે એક મહત્વપૂર્ણ અને તાત્કાલિક પ્રતિકાર ક્ષેત્ર છે. વિશ્લેષકો જણાવે છે કે, જો બજાર આ સ્તરથી ઉપર ટકી રહેવા અને બંધ થવામાં સફળ થાય છે, તો તીવ્ર તેજી આવી શકે છે. આ ઉપરની ગતિ નિફ્ટીને 24,500–24,600 ના આગામી સપ્લાય ઝોન તરફ લઈ જઈ શકે છે.

ઘટાડા પર, જો બજારમાં ઘટાડો થાય છે, તો 24,200 સ્તર પ્રથમ મજબૂત સપોર્ટ તરીકે સેવા આપશે. જો આ સ્તર તૂટે છે, તો 24,000 માર્ક નોંધપાત્ર મનોવૈજ્ઞાનિક સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરશે. એકંદરે, વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે બજારમાં સાવધાનીનું વાતાવરણ પ્રવર્તે છે.

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