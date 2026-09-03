ઑઈલની કિંમતોમાં વધારાને પગલે 417 પૉઈન્ટ તૂટ્યો સેન્સેક્સ, ડૉલર સામે રૂપિયામાં મજબૂતાઈ
શેરબજારમાં સતત ચોથા દિવસે મંદીનો માહોલ જોવા મળ્યો, ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં વધારો અને બોન્ડ યીલ્ડમાં વધઘટને કારણે નિફ્ટી-સેન્સેક્સ ઘટાડા સાથે બંધ થયા
Published : September 3, 2026 at 6:16 PM IST
મુંબઈ: ગુરુવારે સ્થાનિક શેરબજારોમાં અસ્થિર ટ્રેડિંગ સત્ર બાદ ઘટાડો નોંધાયો હતો. બંને બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો શરૂઆતના ફાયદા ગુમાવી લાલ નિશાનમાં બંધ થયા હતા. વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં વધારો અને બોન્ડ યીલ્ડમાં વધઘટને કારણે બજારનું સેન્ટિમેન્ટ ઠપ્પ થયું હતું, જેના કારણે ફુગાવા અને સંભવિત વ્યાજ દરમાં વધારા અંગે રોકાણકારોની ચિંતા વધી હતી.
ટ્રેડિંગના અંતે, બૉમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 417.49 પોઈન્ટ એટલે કે 0.55 ટકા ઘટીને 76,152.86 પર સ્થિર થયો હતો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 41 પોઈન્ટ એટલે કે 0.17 ટકા ઘટીને 23,873.45 પર બંધ થયો.
ટેકનિકલ આઉટલુક અને મુખ્ય સ્તરો
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, 24,000 નો મનોવૈજ્ઞાનિક ચિહ્ન ઉપર તરફ નિફ્ટી માટે એક પ્રચંડ અને નિર્ણાયક રેસિસ્ટન્ટ ઝોન છે. ઘટાડા પર, 23,800નું લેવલ તાત્કાલિક અને નોંધપાત્ર સપોર્ટ સ્તર તરીકે કાર્ય કરી રહ્યું છે. વિશ્લેષકોનું અવલોકન છે કે જ્યારે ઇન્ડેક્સ અત્યાર સુધી આ સ્તરથી ઉપર રહેવામાં સફળ રહ્યો છે, ત્યારે 23,800 થી નીચે સરકી જવાથી વેચાણ દબાણ વધી શકે છે, જે સંભવતઃ ઇન્ડેક્સને 23,600 ના સ્તર સુધી નીચે ખેંચી શકે છે.
મુખ્ય શેરો અને ક્ષેત્રોનું પ્રદર્શન
મુખ્ય નિફ્ટી શેરોમાં, બજાજ ઓટો, ટેક મહિન્દ્રા અને ટ્રેન્ટ આજના ટ્રેડિંગમાં સૌથી વધુ ઘટ્યા હતા, જેના કારણે ઇન્ડેક્સ પર દબાણ આવ્યું હતું. ક્ષેત્રીય પ્રદર્શનમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સમાં સૌથી તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે સત્ર દરમિયાન 2 ટકાથી વધુ ઘટ્યો. વધુમાં, મીડિયા, ખાનગી બેંક, PSU બેંક અને નિફ્ટી બેંક સૂચકાંકો લાલ નિશાનમાં બંધ થયા. દરમિયાન, IT, ઓટો, FMCG અને હેલ્થકેર ક્ષેત્રોએ પણ નબળો દેખાવ કર્યો.
સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ શેરોમાં ચમક
હેડલાઇન સૂચકાંકોમાં ઘટાડા છતાં, વ્યાપક બજારમાં આજે પ્રભાવશાળી મજબૂતાઈ દર્શાવવામાં આવી. રોકાણકારોનું રસ સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ શેરો પર કેન્દ્રિત રહ્યું, જેના કારણે નિફ્ટી મિડ-કેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.37 ટકાનો વધારો થયો. તેવી જ રીતે, નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 1.2 ટકાના વધારા સાથે બંધ થવામાં સફળ રહ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો મજબૂત બન્યો
શેરબજારમાં મંદીભર્યા વાતાવરણ વચ્ચે, ભારતીય ચલણ રૂપિયાએ સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી. ડોલરમાં પૂરતી તરલતા હોવાને કારણે, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 94.48 ના સ્તરે મજબૂત રહ્યો. બજાર નિષ્ણાતો નોંધે છે કે આશરે $127 બિલિયન ફોરેન કરન્સી નોન-રેસિડેન્ટ (FCNR) ડિપોઝિટ ભારતીય રિઝર્વ બેંકને તીવ્ર અવમૂલ્યનને રોકવા અને ચલણની અસ્થિરતાને નિયંત્રિત કરવા માટે વધારાનો બફર પૂરો પાડે છે. આગામી દિવસોમાં રૂપિયો 94.25 થી 95.00 ની રેન્જમાં વેપાર કરે તેવી અપેક્ષા છે.
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