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ગ્લોબલ ટેન્શન વચ્ચે શેરબજારમાં કડાકો; સેન્સેક્સ 539 પૉઈન્ટ્સ તૂટ્યો, નિફ્ટી 24,100ની નીચે બંધ

વૈશ્વિક તણાવ અને એક્સપાયરી પ્રેશરને કારણે આજે શેરબજારમાં ભારે ઘટાડો થયો

વૈશ્વિક તણાવ અને એક્સપાયરી પ્રેશરને કારણે આજે શેરબજારમાં ભારે ઘટાડો થયો
વૈશ્વિક તણાવ અને એક્સપાયરી પ્રેશરને કારણે આજે શેરબજારમાં ભારે ઘટાડો થયો (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2026 at 5:34 PM IST

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મુંબઈ: વૈશ્વિક તણાવ અને ઉચ્ચ અસ્થિરતાને કારણે આજે ભારતીય શેરબજારમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો. મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ કટોકટીના રાજદ્વારી ઉકેલના અભાવે રોકાણકારોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. તેની સીધી અસર આજે બજાર પર પડી.

સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં મોટો ઘટાડો

ટ્રેડિંગના અંતે, બૉમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો મુખ્ય સૂચકાંક, સેન્સેક્સ 539 પોઈન્ટ (0.70%) ઘટીને 76,933 પર બંધ થયો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 116 પોઈન્ટ (0.48%) ઘટીને 24,090 પર બંધ થયો. બેન્કિંગ સેક્ટરમાં પણ ભારે વેચવાલી જોવા મળી, જેમાં નિફ્ટી બેંક 273 પોઈન્ટ (0.47%) ઘટીને 57,509 પર બંધ થયો.

સેક્ટર અને શેર્સની સ્થિતિ

આજે બજારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. નિફ્ટી સિમેન્ટ સૌથી વધુ 1.33% ઘટ્યો. PSU બેંકો, મીડિયા અને ધાતુઓ પણ લાલ નિશાનમાં બંધ થયા. ભારે વેચવાલી દરમિયાન HDFC બેંક, ઇન્ફોસિસ અને ભારતી એરટેલ જેવી મોટી કંપનીઓના શેરોએ બજારને નીચે ખેંચી લીધું.

જોકે, આ ઘટાડા વચ્ચે, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ખાનગી બેંકો અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ (રોજિંદા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ) જેવા સ્થાનિક માંગ-આધારિત ક્ષેત્રો થોડા વધારા સાથે બંધ થવામાં સફળ રહ્યા. બજાજ ફાઇનાન્સ, ટેક મહિન્દ્રા અને અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝના શેર આજે મજબૂતી સાથે બંધ થયા.

બજારમાં ઘટાડા માટે 3 મુખ્ય કારણો

  • વૈશ્વિક અને યુદ્ધ તણાવ: મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ઓછો થવાના કોઈ સંકેત દેખાઈ રહ્યા નથી. આના કારણે વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને વેપાર માર્ગો અંગે અનિશ્ચિતતા ઉભી થઈ છે.
  • મન્થલી એક્સપાયરી પ્રેશર: આજે ઑગસ્ટ ડેરિવેટિવ્ઝ (F&O) એક્સપાયરી ડે હતો. આના કારણે બજારમાં નોંધપાત્ર અસ્થિરતા જોવા મળી, સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ ઊંચા સ્તરે નફો બુક કર્યો.
  • ડોલર સામે રૂપિયો નબળો: યુએસ ડોલરમાં મજબૂતાઈ વચ્ચે ભારતીય રૂપિયો 95.50 ની આસપાસ નીચા સ્તરે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. રૂપિયાની નબળાઈ વિદેશી રોકાણકારો (FPIs) માં ચિંતાનું કારણ બની રહી છે.

રોકાણકારોએ આગળ શું કરવું જોઈએ?

બજાર નિષ્ણાતોના મતે, નિફ્ટી તેની 50-ડેઝ એક્સોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (50EMA) થી નીચે આવી ગયો છે, જે ટૂંકા ગાળાની બજાર નબળાઈ દર્શાવે છે. 24,000 થી 24,100 સ્તર હવે નિફ્ટી માટે મુખ્ય સપોર્ટ છે. રોકાણકારોએ આ સમયે એકસામટું રોકાણ ટાળવું જોઈએ અને સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્સ (SIPs) દ્વારા માત્ર મજબૂત સ્થાનિક કંપનીઓમાં રોકાણ કરવું જોઈએ. વધુમાં, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના ચેરમેન દ્વારા આગામી "જેક્સન હોલ" ભાષણ પર નજર રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે.

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