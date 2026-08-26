માર્કેટ ક્લોઝિંગ: વૈશ્વિક દબાણ વચ્ચે શેર માર્કેટમાં મંદી, સેન્સેક્સ 183 પૉઈન્ટ તૂટી 77,472 પર બંધ
વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા અને IT શેરોમાં વેચવાલી સેન્સેક્સ 183 અને નિફ્ટીમાં 126 પૉઈન્ટ્સનો ઘટાડો
Published : August 26, 2026 at 6:05 PM IST
મુંબઈ: બુધવારે ભારતીય શેરબજારમાં શરૂઆતનો સુધારો ટકી શક્યો નહીં અને વૈશ્વિક બજારોના નબળા સંકેતોને કારણે બંને મુખ્ય સૂચકાંકો ઘટાડા સાથે બંધ થયા. IT, FMCG અને ઓટો સેક્ટરના શેરોમાં પ્રોફિટ-બુકિંગના દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો.
ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 183.15 પોઈન્ટ (0.24%) ઘટીને 77,472.94 પર સ્થિર થયો. દરમિયાન, NSE નિફ્ટી50 પણ 126.80 પોઈન્ટ (0.52%) ઘટીને 24,207.75 પર બંધ થયો.
બજારમાં ઘટાડાનાં મુખ્ય કારણો
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, યુએસમાં વિઝા નિયમો પર નવા નિયંત્રણોના અહેવાલોએ આઇટી કંપનીઓની પ્રોફિટીબિલિટી પર અસર અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. પરિણામે, નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સમાં આશરે 1.47% નો નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો છે. વધુમાં, રોકાણકારો યુએસ ફુગાવાના ડેટા (PCE ફુગાવા) અને મુખ્ય ટેક કંપની Nvidia ના કમાણીના પરિણામો પહેલાં સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવી રહ્યા છે. મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ પણ રોકાણકારોની ચિંતામાં વધારો કરી રહ્યા છે.
સેક્ટર અને શેરબજારનું પ્રદર્શન
આજના ટ્રેડિંગમાં, ભારતી એરટેલ, પાવર ગ્રીડ અને ઇન્ફોસિસ નિફ્ટીમાં ટૉપ લૂઝર્સ રહ્યા. આઇટી, ઑટો અને રિયલ્ટી સેક્ટર્સમાં સૌથી નોંધપાત્ર નબળાઈ જોવા મળી. તેનાથી વિપરીત, બેંકિંગ, મેટલ અને સિમેન્ટ સેક્ટર્સના શેરોએ બજારને ટેકો આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. કોટક મહિન્દ્રા બેંક, એક્સિસ બેંક અને જેએસડબ્લ્યુ સ્ટીલ વધારા સાથે બંધ થયા. સ્મોલ-કેપ શેરોમાં આજે સ્વતંત્ર તેજી જોવા મળી, નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.81% વધ્યો.
બજારનો સંભવિત માર્ગ શું છે?
ટેકનિકલ વિશ્લેષકો માને છે કે 24,400 નું સ્તર નિફ્ટી માટે એક મજબૂત રેઝિસ્ટન્સ પૉઈન્ટ છે. જ્યાં સુધી બજાર આ સ્તરને પાર ન કરે ત્યાં સુધી, ઉચ્ચ સ્તરે વેચાણ દબાણ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. નકારાત્મક બાજુએ, 24,200 નું સ્તર નિફ્ટી માટે પ્રથમ તાત્કાલિક સપોર્ટ તરીકે કામ કરે છે. જો બજાર 24,150 થી નીચે સરકી જાય છે, તો તે સીધા 24,000 ના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તર પર આવી શકે છે.
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