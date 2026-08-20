ગ્લોબલ યીલ્ડમાં ઘટાડાને લીધે શેરબજારમાં મોટો ઉછાળો, સેન્સેક્સ 628 અને નિફ્ટી 154 પૉઈન્ટ્સ વધીને બંધ
અમેરિકાના નિર્ણય બાદ બોન્ડ યીલ્ડ ઘટતાં શેરબજારમાં તેજી જોવા મળી
Published : August 20, 2026 at 5:53 PM IST
મુંબઈ: છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ભારતીય શેરબજારમાં ચાલતા ઘટાડાના દોર પર ગુરુવારે બ્રેક લાગી. યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા વૈશ્વિક બોન્ડ યીલ્ડ પર લગામ લગાવવા માટે લેવામાં આવેલા પગલાંને પગલે બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં ફેરફાર થયો. આનાથી રોકાણકારોને નોંધપાત્ર રાહત મળી, જેના કારણે સ્થાનિક શેરબજારોમાં જોરદાર ખરીદી શરૂ થઈ.
ટ્રેડિંગના અંતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ 153.55 પોઈન્ટ (0.64 ટકા) વધીને 24,231.85 પર સ્થિર થયો. દરમિયાન, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 628.04 પોઈન્ટ (0.82 ટકા) વધીને 77,537.72 પર બંધ થયો.
બજારમાં તેજીના મુખ્ય કારણો
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, આ રિકવરીનું મુખ્ય કારણ યુએસ ટ્રેઝરી દ્વારા હસ્તક્ષેપ છે. લાંબા ગાળાના સરકારી બોન્ડ્સ પર વધતી જતી ઉપજને રોકવા માટે યુએસએ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું. આ નિર્ણય બાદ, વૈશ્વિક સ્તરે બોન્ડ ઉપજમાં ઘટાડો થયો, જેના કારણે શેરબજારોમાં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ પાછો ફર્યો.
આ પગલાથી યુએસ ડોલર થોડો નબળો પડ્યો અને ભારતીય રૂપિયામાં મજબૂતાઈ આવી. રૂપિયામાં મજબૂતાઈ અને ઉપજના દબાણમાં ઘટાડો થવાથી ભારત જેવા ઉભરતા બજારો વિદેશી રોકાણકારો માટે વધુ આકર્ષક બન્યા.
સેક્ટર અને શેરબજારનું પ્રદર્શન
ગુરુવારે બજારમાં વ્યાપક તેજી જોવા મળી. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર લગભગ તમામ મુખ્ય ક્ષેત્રીય સૂચકાંકો વધારા સાથે બંધ થયા:
- નિફ્ટી મીડિયામાં સૌથી વધુ ઉછાળો જોવા મળ્યો, 2.13 ટકા વધ્યો.
- નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંકમાં 0.89 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો.
- નિફ્ટી FMCG અને નિફ્ટી IT પણ અનુક્રમે 0.82% અને 0.79% મજબૂત થયા.
ટોપ ગેઇનર્સ: નિફ્ટી 50 શેરોમાં, આઇશર મોટર્સ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક અને ITC એ સૌથી વધુ વધારો નોંધાવ્યો.
ટોપ લુઝર્સ: બીજી તરફ, ટાટા કન્ઝ્યુમર, હિન્ડાલ્કો, ઇન્ડિગો, નેસ્લે ઇન્ડિયા અને HCL ટેકના શેરમાં ઘટાડો નોંધાયો.
ક્રૂડ ઓઇલ દબાણ અને વૈશ્વિક બજારો
આ બજારમાં તેજી ત્યારે આવી છે જ્યારે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના વૈશ્વિક ભાવ 2 ટકાથી વધુ વધીને $94 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યા છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે, જેના કારણે ફુગાવા અને કોર્પોરેટ નફા પર તેની અસર અંગે ચિંતા વધી રહી છે.
અન્ય એશિયન બજારોની વાત કરીએ તો, ભારતમાં પણ તેજી જોવા મળી હતી, જે ભારતના વલણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જાપાનના નિક્કી 1.20% અને હોંગકોંગના હેંગ સેંગ 0.91% વધ્યા હતા. દક્ષિણ કોરિયાના KOSPI માં 5.57% નો તીવ્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે સિંગાપોર એકમાત્ર બજાર હતું જે ઘટાડા સાથે બંધ થયું હતું.
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