ETV Bharat / business

ભારતીય શેરબજારમાં મંદીનો માહોલ, સેન્સેક્સ 325 પૉઈન્ટ્સના ઘટાડા સાથે બંધ

નબળા વૈશ્વિક સંકેતો અને ભારે વેચવાલીને પગલે શેર માર્કેટ લાલ નિશાનમાં બંધ થયું

નબળા વૈશ્વિક સંકેતો અને ભારે વેચવાલીને પગલે શેર માર્કેટ લાલ નિશાનમાં બંધ થયું
નબળા વૈશ્વિક સંકેતો અને ભારે વેચવાલીને પગલે શેર માર્કેટ લાલ નિશાનમાં બંધ થયું (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: બુધવારે પણ સ્થાનિક શેરબજારમાં નબળા વૈશ્વિક સંકેતો અને ભારે વેચવાલીનો દોર ચાલુ રહ્યો. આ ઘટાડાને કારણે ભારતીય સૂચકાંકો રેકોર્ડ લાલ નિશાનમાં બંધ થયા. સેન્સેક્સ 325.78 પોઈન્ટ (0.42%) ઘટીને 76,909.68 પર બંધ થયો. નિફ્ટી 50 76.60 પોઈન્ટ (0.32%) ઘટીને 24,078.30 પર બંધ થયો.

બજારના મુખ્ય ટેકનિકલ સ્તરો

બજાર વિશ્લેષકોના મતે, રોકાણકારો અને વેપારીઓ હવે નિફ્ટી માટે મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે મહત્વપૂર્ણ 24,000 સપોર્ટ લેવલ પર નજર રાખી રહ્યા છે. નિષ્ણાતો માને છે કે જો નિફ્ટી 24,050 ની નીચે બંધ થાય છે, તો આગામી સત્રમાં 24,000 સ્તરના પરીક્ષણની મજબૂત શક્યતા છે. બીજી બાજુ, જો બજારમાં કરેક્શન અથવા રિકવરી થાય છે, તો 24,200 થી 24,300 ઝોન ઉપર તરફ તાત્કાલિક પ્રતિકાર તરીકે કાર્ય કરશે.

બજારના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
બજારના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

સ્મોલ અને મિડકેપ શેરોનું પ્રદર્શન

મોટા શેરોની સાથે, અન્ય વ્યાપક બજાર સૂચકાંકોમાં પણ મંદી જોવા મળી. બુધવારના ટ્રેડિંગમાં નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.21 ટકાનો ઘટાડો થયો. નાના શેરોનો સમાવેશ કરતા નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં પણ 0.51 ટકાનો ઘટાડો થયો, જે દર્શાવે છે કે સમગ્ર બજારમાં વેચાણનું દબાણ પ્રવર્તમાન હતું.

સેક્ટર્સ અને શેરોની સ્થિતિ

સેક્ટર વાઈઝ કામગીરીની વાત કરીએ તો, બજારમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું:

સૌથી નબળું સેક્ટર: નિફ્ટી કેમિકલ્સ ઇન્ડેક્સ આજના ટ્રેડિંગમાં સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનાર ક્ષેત્ર હતું. મોટી કંપનીઓમાં, મેક્સ હેલ્થકેર, કોલ ઇન્ડિયા અને પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન નિફ્ટીમાં સૌથી વધુ નુકસાન સહન કરી રહ્યા હતા. બજાજ ફાઇનાન્સ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો, ITC અને હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર જેવા મોટા શેરો સાથે સેન્સેક્સમાં પણ વેચાણનો દબદબો રહ્યો.

ટૉપ ગેઈનર્સ
ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

લાભદાયી સેક્ટર્સ: ટેકનોલોજી સેક્ટર, એટલે કે નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સે આજે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ છતાં બજારને ટેકો આપ્યો, મજબૂત વધારો નોંધાવ્યો. સેન્સેક્સના શેરોમાં, HCL ટેક્નોલોજીસ, એટરનલ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, સન ફાર્માસ્યુટિકલ અને ટાઇટન મુખ્ય લાભદાયી હતા.

ઘટાડા માટેના મુખ્ય કારણો

બજારના નિષ્ણાતો કહે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ચાલી રહેલી નબળાઈએ ભારતીય રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને અસર કરી છે. જો કે, ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે સ્થાનિક કંપનીઓના પ્રથમ ક્વાર્ટર (Q1 FY27) ના પરિણામો અપેક્ષા કરતા સારા હતા, જે મજબૂત પ્રદર્શન દર્શાવે છે. જો કે, બજાર નિષ્ણાતો પણ માને છે કે અગાઉના હકારાત્મક પરિબળોની અસર હવે ઓછી થઈ રહી છે. પરિણામે, ભારતીય બજારની ભાવિ ગતિવિધિ મોટાભાગે વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય ચેઇનની સ્થિરતા પર નિર્ભર રહેશે.

ટૉપ લૂઝર્સ
ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

STOCK MARKET CLOSING 19 AUGUST
BSE NSE
TOP GAINERS AND LOSERS
NIFTY SENSEX UPDATE
STOCK MARKET CLOSING 19 AUGUST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.