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શેરબજારમાં બમ્પર તેજી; સેન્સેક્સે 965 પૉઈન્ટ્સની છલાંગ મારી, નિફ્ટી 24,300 ને પાર

વૈશ્વિક સ્તરે ભૂ-રાજકીય તણાવ અને ગ્લોબલ માર્કેટમાં નબળાઈ વચ્ચે ભારતીય બજારમાં રોકાણકારોએ બમ્પર ખરીદી કરી

વૈશ્વિક સ્તરે ભૂ-રાજકીય તણાવ અને ગ્લોબલ માર્કેટમાં નબળાઈ વચ્ચે ભારતીય બજારમાં રોકાણકારોએ બમ્પર ખરીદી કરી
વૈશ્વિક સ્તરે ભૂ-રાજકીય તણાવ અને ગ્લોબલ માર્કેટમાં નબળાઈ વચ્ચે ભારતીય બજારમાં રોકાણકારોએ બમ્પર ખરીદી કરી (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 5:02 PM IST

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મુંબઈ: 17 જુલાઈએ ભારતીય શેરબજારમાં ભારે તેજી જોવા મળી. વૈશ્વિક બજારોમાં ચાલી રહેલી અસ્થિરતા અને મધ્ય પૂર્વમાં ભૂ-રાજકીય તણાવ છતાં, સ્થાનિક રોકાણકારોએ લાર્જ-કેપ શેરોમાં ભારે ખરીદી કરી. આ વ્યાપક ખરીદીની અસરથી, BSE સેન્સેક્સ 964.58 પૉઈન્ટ્સ એટલે કે 1.25 ટકા વધીને 78.151.45 પર બંધ થયો. બીજી બાજુ NSE નિફ્ટી 261.55 પોઈન્ટ એટલે કે 1.09 ટકા વધીને 24,334.30 પર બંધ થયો.

બેંકિંગ અને IT સેક્ટરમાં ઉછાળો

ખાનગી બેંકો અને IT સેક્ટરમાં મજબૂત ખરીદી આ પ્રભાવશાળી બજાર રિકવરી પાછળનું મુખ્ય પ્રેરકબળ હતું. સેક્ટોરલ સૂચકાંકોમાં, નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક સૌથી સારું પ્રદર્શન કરનારું સેક્ટર રહ્યું, જેમાં 2.12 ટકાનો વધારો નોંધાયો. મજબૂત જૂન ક્વાર્ટર (Q1) પરિણામો અને સકારાત્મક વ્યવસાયિક અપડેટ્સની અપેક્ષા રાખીને, રોકાણકારોએ આક્રમક રીતે કોટક મહિન્દ્રા બેંક અને ICICI બેંક જેવા શેરોને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં ઉમેર્યા.

વધુમાં, નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સ 1.75 ટકા વધીને બંધ થયો. ટેક મહિન્દ્રા અને ટીસીએસ જેવા ઉદ્યોગ દિગ્ગજોના મજબૂત પ્રદર્શનથી સમગ્ર આઇટી ક્ષેત્રમાં સેન્ટિમેન્ટ વધ્યું, જેનાથી AI વેલ્યુએશન અંગે વૈશ્વિક ચિંતાઓ પાછળ છૂટી ગઈ. રિયલ્ટી અને ઑટો સેક્ટર્સમાં પણ અનુક્રમે 1.34% અને 1.24%નો પ્રભાવશાળી વધારો નોંધાયો. તેનાથી વિપરીત, ફાર્મા અને હેલ્થકેર સેક્ટર્સ દબાણ હેઠળ રહ્યા અને લાલ નિશાનમાં બંધ થયા.

લાર્જ-કેપ્સ ચમક્યા; મિડ-કેપ્સ પાછળ રહ્યા

આજના ટ્રેડિંગ સત્રની ખાસ વાત એ હતી કે, જ્યારે મુખ્ય બજાર સૂચકાંકો રેકોર્ડ ઊંચાઈ તરફ આગળ વધી રહ્યા હતા, ત્યારે બ્રોડર માર્કેટ (મિડ-કેપ્સ અને સ્મોલ-કેપ્સ) આ તેજીમાં ભાગ લેવામાં નિષ્ફળ ગયા. નિફ્ટી મિડકેપ 100 0.41% ઘટ્યો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મૉલકેપ 100 0.21% ઘટીને બંધ થયો હતો. બજાર વિશ્લેષકો આને સ્પષ્ટ સંકેત તરીકે જુએ છે કે રોકાણકારો નાના, જોખમી શેરોમાંથી મજબૂત અને સ્થિર લાર્જ-કેપ શેરોમાં ભંડોળ સ્થાનાંતરિત કરી રહ્યા છે.

નિફ્ટી માટે આગળના મુખ્ય લેવલ્સ

બજાર નિષ્ણાતોના મતે, ટેકનિકલ ચાર્ટ પર 24,400 માર્ક નિફ્ટી માટે ખૂબ જ મજબૂત અને તાત્કાલિક પ્રતિકાર સ્તર છે. આ સ્તર ઇન્ડેક્સના 200-દિવસના એક્સોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA) ની ખૂબ નજીક સ્થિત છે.

ઉપરનું સ્તર: જો નિફ્ટી 24,400 માર્કથી ઉપર રહેવામાં સફળ થાય છે, તો તેજી આવતા અઠવાડિયે બજારને 24,500–24,600 રેન્જ તરફ લઈ જઈ શકે છે.

નીચલું સ્તર: ઘટાડાની સ્થિતિમાં, 24,200 ઝોન જે અગાઉ રેઝિસ્ટન્સ તરીકે કામ કરતો હતો, હવે પ્રાથમિક અને મજબૂત સપોર્ટ લેવલ તરીકે સેવા આપશે. તે ઉપરાંત, 24,000 માર્ક સૌથી મહત્વપૂર્ણ મનોવૈજ્ઞાનિક સપોર્ટ લેવલ રહે છે.

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