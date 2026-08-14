પ્રૉફિટ-બુકિંગને કારણે શેરબજારમાં સુસ્તી, નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ નજીવા ઘટાડા સાથે બંધ
14 ઓગસ્ટે રોજ નફાવસૂલીના કારણે નિફ્ટી 24,366 અને સેન્સેક્સ 78,009ના સ્તરે સામાન્ય ઘટાડા સાથે બંધ થયા; મીડિયા સિવાયના મોટાભાગના સેક્ટર્સમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો.
Published : August 14, 2026 at 5:14 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર આજે શુક્રવારે થોડા ઘટાડા સાથે બંધ થયું. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી લગભગ 30 પોઈન્ટ ઘટીને 24,366.00ના સ્તરે બંધ થયો. જ્યારે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ પણ આશરે 70 પોઈન્ટ ઘટીને 78,009.25ના સ્તરે પહોંચ્યો.
બજારના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આ ઘટાડો કોઈ મંદીની નિશાની નથી, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોની તેજી બાદ રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવેલી સામાન્ય પ્રોફિટ બુકિંગ છે.
બજારમાં ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ
વિશ્વભરના બજારોમાં કાચા તેલની કિંમતો પ્રતિ બેરલ 87 ડોલરના ઊંચા સ્તરે યથાવત રહી છે. આ ઉપરાંત વિદેશી બજારોમાં બોન્ડ યીલ્ડમાં ઉતાર-ચઢાવને કારણે મોટા રોકાણકારોએ નવા નાણાંનું રોકાણ કરવામાં થોડી સાવચેતી રાખી હતી.
જોકે, ભારતીય કંપનીઓના સારા ત્રિમાસિક પરિણામો અને સ્થાનિક પરિબળોના સહારે બજાર છેલ્લા કલાકોમાં દિવસના નીચલા સ્તરેથી નોંધપાત્ર રીતે રિકવર થયું હતું.
કયા શેરોમાં તેજી અને કયા શેરોમાં ઘટાડો?
શુક્રવારે ભારતીય બજારમાં કેટલાક પસંદગીના શેરોમાં સારી ખરીદી જોવા મળી હતી. સેન્સેક્સના શેરોમાં ભારતી એરટેલ સૌથી વધુ 2.53 ટકા વધ્યો, જ્યારે અદાણી પોર્ટ્સમાં 1.82 ટકાની તેજી જોવા મળી. ICICI બેન્ક 0.57 ટકા અને ટાઇટન 0.56 ટકા વધ્યા હતા.
નફો કરાવનારા શેરો: અપોલો હોસ્પિટલ્સ, ભારતી એરટેલ, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસ, અદાણી પોર્ટ્સ અને વિપ્રોના શેરોમાં તેજી જોવા મળી.
નુકસાન કરાવનારા શેરો: ટાટા મોટર્સ, જિયો ફાઇનાન્શિયલ, ઓએનજીસી (ONGC), એશિયન પેઇન્ટ્સ અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ના શેરોમાં ઘટાડો નોંધાયો.
સેક્ટર્સ અને વિભાગોની સ્થિતિ
શુક્રવારે માત્ર મીડિયા સેક્ટર (ટીવી અને સિનેમા સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ) જ તેજી સાથે લીલા નિશાનમાં બંધ થવામાં સફળ રહ્યું. આ ઉપરાંત ફાર્મા, સરકારી બેન્કો, એફએમસીજી અને ઓટો સહિતના અન્ય મુખ્ય સેક્ટર્સમાં થોડી-ઘણી નબળાઈ જોવા મળી. તાજેતરના બજાર અહેવાલો મુજબ પણ મોટાભાગના સેક્ટર્સમાં દબાણ રહ્યું હતું, જ્યારે મીડિયા અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સમાં મજબૂતી જોવા મળી.
આગામી દિવસો માટે નિષ્ણાતોની સલાહ
શેરબજારના વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે બજારનો મુખ્ય ટ્રેન્ડ હજુ પણ મજબૂત છે. જ્યાં સુધી બજાર પોતાના મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ લેવલ્સ જાળવી રાખે છે, ત્યાં સુધી ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી.
નિષ્ણાતોએ રોકાણકારોને સલાહ આપી છે કે તેઓ ઉતાવળમાં નિર્ણય ન લે, પરંતુ બજારમાં જ્યારે પણ ઘટાડો આવે ત્યારે સારી અને મજબૂત કંપનીઓના શેર ધીમે-ધીમે પોતાના પોર્ટફોલિયોમાં ઉમેરતા રહે.
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