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શેરબજારમાં સુસ્તી: સેન્સેક્સમાં 113 પૉઈન્ટ્સનો નજીવો વધારો, નિફ્ટી 24 હજારની નીચે બંધ

મેટલ અને ફાર્મા શેરોમાં ઘટાડાથી નિફ્ટી તૂટ્યો, જ્યારે નીચી મોંઘવારી અને IT શેરોના સહારે સેન્સેક્સ 113 પોઈન્ટ વધીને બંધ થયો

મેટલ અને ફાર્મા શેરોમાં ઘટાડાથી નિફ્ટી તૂટ્યો, જ્યારે નીચી મોંઘવારી અને IT શેરોના સહારે સેન્સેક્સ 113 પોઈન્ટ વધીને બંધ થયો
મેટલ અને ફાર્મા શેરોમાં ઘટાડાથી નિફ્ટી તૂટ્યો, જ્યારે નીચી મોંઘવારી અને IT શેરોના સહારે સેન્સેક્સ 113 પોઈન્ટ વધીને બંધ થયો (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 5:01 PM IST

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મુંબઈ: સ્થાનિક શેરબજારોમાં ગુરુવારે મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. ભારે ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે BSE સેન્સેક્સ સામાન્ય તેજી સાથે બંધ થવામાં સફળ રહ્યો, જ્યારે NSE નિફ્ટી દબાણના કારણે લાલ નિશાનમાં બંધ થયો. મેટલ, ફાર્મા અને સરકારી બેંકોના શેરોમાં થયેલા ઘટાડાએ મુખ્યત્વે બજાર પર દબાણ બનાવ્યું.

કારોબારના અંતે 30 શેરવાળો સેન્સેક્સ 113.61 પોઈન્ટ એટલે કે 0.15 ટકા વધીને 78,079.96ના સ્તરે બંધ થયો. બીજી તરફ, નિફ્ટી 50 ઈન્ડેક્સ 40.10 પોઈન્ટ એટલે કે 0.16 ટકા ઘટીને 24,395.85 પર આવી ગયો.

મોંઘવારીના આંકડાથી બજારને મળ્યો સહારો

ભારત અને અમેરિકા બંને દેશોમાંથી આવેલા અપેક્ષા કરતાં સારા મોંઘવારીના આંકડાથી બજારને ટેકો મળ્યો. આ આંકડાઓ બાદ રોકાણકારોમાં એવી આશા વધુ મજબૂત બની છે કે અમેરિકન ફેડરલ રિઝર્વ અને ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) આગામી સમયમાં નીતિગત વ્યાજદરો અંગે નરમ અને ધીરજભર્યું વલણ જાળવી રાખી શકે છે.

જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરના જણાવ્યા અનુસાર, “મોંઘવારીના મોરચે રાહત મળવાથી રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને ટેકો મળ્યો છે. આ ઉપરાંત, ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળાના કોર્પોરેટ પરિણામોએ પણ ભારતીય બજારની આંતરિક મજબૂતી અને માંગને સાબિત કરી છે. તેના કારણે બાહ્ય પડકારોની અસર ઓછી થઈ છે.”

ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતો અને ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવે તેજી પર લગામ લગાવી

ઓછી મોંઘવારી હોવા છતાં કાચા તેલની ઊંચી કિંમતો અને મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલી ભૌગોલિક-રાજકીય અનિશ્ચિતતાની અસર બજારની તેજી પર જોવા મળી. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલમાં સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને તે 87.47 ડૉલર પ્રતિ બેરલના સ્તરે કારોબાર કરી રહ્યું હતું, જે હજુ પણ ઊંચું સ્તર છે.

આ ઉપરાંત, ઇન્ટરબેંક ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટમાં અમેરિકન ડૉલરની સરખામણીએ ભારતીય રૂપિયો 10 પૈસા નબળો પડી 95.43 રૂપિયા પ્રતિ ડૉલરના સ્તરે બંધ થયો.

સેક્ટોરલ પ્રદર્શન અને ટાટા ગ્રુપના શેર

સેક્ટોરલ ઈન્ડેક્સની વાત કરીએ તો નિફ્ટી મેટલમાં સૌથી વધુ 1.28 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો. જ્યારે નિફ્ટી ફાર્મા 0.42 ટકા અને નિફ્ટી PSU બેંક 0.58 ટકા ઘટીને બંધ થયા. બીજી તરફ, નિફ્ટી FMCG, IT અને મીડિયા ઈન્ડેક્સ તેજી સાથે બંધ થવામાં સફળ રહ્યા.

ટાટા સન્સના ચેરમેન એન. ચંદ્રશેખરન દ્વારા ફેબ્રુઆરી 2027માં તેમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ ફરીથી આ પદ સંભાળવાનો ઇનકાર કરવાના નિર્ણય બાદ ટાટા ગ્રુપના શેરોમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું:

  • TCS - 0.365% વધીને 2358 પર બંધ
  • ટાટા મોટર્સ (પેસેન્જર વ્હીકલ્સ): 1.52% વધીને 348 પર બંધ
  • ટાઈટન: 1.18% વધીને 5036 પર બંધ

એશિયન બજારોની સ્થિતિ

અન્ય એશિયન બજારોની વાત કરીએ તો જાપાનનો નિક્કેઈ 225 ઈન્ડેક્સ 1.28 ટકા, તાઈવાનનો ઈન્ડેક્સ 1 ટકા અને દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી (KOSPI) 3.44 ટકાની જોરદાર તેજી સાથે બંધ થયો. જોકે, હોંગકોંગના હેંગસેંગમાં 0.21 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો.

નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં ભારતીય શેરબજારની દિશા વૈશ્વિક ઊર્જા બજાર, કાચા તેલની કિંમતોમાં થતી હિલચાલ અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs)ના મૂડીપ્રવાહ પર નિર્ભર રહેશે.

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