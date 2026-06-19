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શેર બજારમાં મોટો કડાકો: સેન્સેક્સ 800 અંક તૂટ્યો; રોકાણકારોના 1.35 લાખ કરોડ ધોવાયા

મિશ્ર ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે 19 જૂને ભારતીય ઇન્ડેક્સની નબળી શરૂઆત થઇ છે.

બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 9:50 AM IST

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મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર લાલ નિશાનમાં ખુલ્યુ હતું. મિશ્ર ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે 19 જૂને ભારતીય ઇન્ડેક્સની નબળી શરૂઆત થઇ છે. ભારતીય ઇન્ડેક્સમાં 800 અંકનો કડાકો જોવા મળ્યો હતો અને નિફ્ટી પણ 24000ની નીચે આવી ગયો છે. આ સાથે જ રોકાણકારોના 1.35 લાખ કરોડ રૂપિયા ધોવાયા હતા.

લાલ નિશાનમાં ખુલ્યુ શેર બજાર

સેન્સેક્સ 732.19 પોઇન્ટ અથવા 0.95 ટકા તૂટીને 76,677.79 પર હતો જ્યારે નિફ્ટી 200.10 પોઇન્ટ અથવા 0.83 ટકા તૂટીને 23,967.90 પર હતો. લગભગ 956 શેરમાં તેજી જ્યારે 1324 શેર તૂટ્યા હતા જ્યારે 178 શેરમાં કોઇ બદલાવ જોવા મળ્યો નહતો.

નિફ્ટી પર અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ, સિપ્લા, બજાજ ઓટો, ICICI બેન્ક, મેક્સ હેલ્થકેર મોટા ગેનર્સમાં હતા જ્યારે ઇન્ફોસિસ, TCS, ટેક મહિન્દ્રા, HCL ટેક અને વિપ્રો લૂઝર્સમાં હતા.

રોકાણકારોએ 1.35 લાખ કરોડ ગુમાવ્યા

5 દિવસ તેજીમાં રહ્યા બાદ શેર બજારમાં કડાકો જોવા મળ્યો હતો. સેન્સેક્સ 800 અંકથી વધૂ તૂટ્યું હતું. રોકાણકારોએ આ સાથે જ 1.35 લાખ કરોડ રૂપિયા ગુમાવ્યા છે. સેન્સેક્સની ઓપનિંગ લાલ નિશાનમાં થિ હતી અને પછી તે ક્લોઝિંગથી લગભગ 832 અંક તૂટીને 76,578.08ના લો સુધી ગયું હતું. આ રીતે નિફ્ટી 229 અંક કરતા વધુ તૂટીને 23,938.75ના લો સુધી ગયું હતું.

ગુરૂવારે 18 જૂને શેર માર્કેટ બંધ થવા પર BSE પર લિસ્ટેડ કંપનીઓનો માર્કેટ કેપ 4,77,04,016.033 કરોડ રૂપિયા રહ્યુ હતું. શુક્રવારે માર્કેટ ખુલતાની સાથે જ આ ઘટીને 4,75,69,044.59 કરોડ રૂપિયા થઇ ગયુ છે એટલે કે 1,34,971.443 કરોડ રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.

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