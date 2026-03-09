ETV Bharat / business

રૂપિયામાં ઐતિહાસિક ઘટાડો, પ્રથમ વખત ડૉલરના મુકાબલે 92.52ના રેકોર્ડ નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો

વૈશ્વિક સ્તર પર ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં આવેલા ભારે ઉછાળા અને અમેરિકન ડૉલરની વધતી માંગને કારણે ભારતીય રૂપિયો પોતાના અત્યાર સુધીના સૌથી નીચલા સ્તરે આવી ગયો

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
Published : March 9, 2026 at 11:47 AM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા માટે સોમવારનો દિવસ ચિંતાજનક રહ્યો હતો. વૈશ્વિક સ્તર પર ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં આવેલા ભારે ઉછાળા અને અમેરિકન ડૉલરની વધતી માંગને કારણે ભારતીય રૂપિયો પોતાના અત્યાર સુધીના સૌથી નીચલા સ્તરે આવી ગયો છે. સોમવાર સવારે શરૂઆતના વેપાર દરમિયાન રૂપિયો 92.52 પ્રતિ ડૉલરના રેકોર્ડ નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો હતો.

ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ

બજારના વિશ્લેષકો અનુસાર, આ ઘટાડા પાછળનું સૌથી મોટુ કારણ મિડલ ઇસ્ટમાં વધતો ભૂ-રાજકીય તણાવ છે. આ તણાવને કારણે વૈશ્વિક તેલ પુરવઠામાં વિક્ષેપની આશંકા વધી ગઇ છે જેને કારણે બ્રેંટ ક્રૂડની કિંમતમાં 25 ટકાની ભારે તેજી જોવા મળી છે અને આ 116 ડૉલર પ્રતિ બેરલની પાર પહોંચી ગયો છે.

ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો 80 ટકા કરતા વધુ ક્રૂડ ઓઇલ આયાત કરે છે માટે તેલની કિંમત વધતા ડૉલરની માંગમાં જોરદાર વધારો થયો છે. ઓઇલ આયાતકાર અને તેલ કંપનીઓ દ્વારા ભારે માત્રામાં ડૉલરની ખરીદદારી કરવાથી રૂપિયા પર દબાણ વધી ગયું છે.

કરન્સી એક્સપર્ટ કે.એન.ડે અનુસાર, રૂપિયો શુક્રવારની તુલનામાં 46 પૈસાના ભારે અંતર (Gap) સાથે ખુલ્યો હતો, તેમણે જણાવ્યું કે જ્યાર સુધી પુરવઠાની શ્રેણીમાં સુધારો અને વૈશ્વિક તણાવની કમીના સંકેત મળતા નથી ત્યાર સુધી તેમાં વધુ ઘટાડો જોવા મળી શકે છે.

બીજી તરફ એનરિચ મનીના CEO પોનમુડી આર.નું કહેવું છે કે ડૉલરના મુકાબલે રૂપિયાનો ચાર્ટ નબળો થયો છે, તેમણે સંકેત આપ્યા કે જો રૂપિયા 92.30-92.32ના સ્તરની ઉપર બનેલો રહે છે તો તેમાં વધારે ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. નીચે તરફ 91.90-92.00નું સ્તર એક મહત્ત્વપૂર્ણ સપોર્ટની જેમ કામ કરશે.

RBIની ભૂમિકા અને પ્રભાવ

બજારને અપેક્ષા છે કે ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક (RBI) આ ભારે અસ્થિરતાને રોકવા માટે હસ્તક્ષેપ કરશે. RBI તેના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડારમાંથી ડૉલર વેચીને રૂપિયાના ઘટાડાને ધીમો કરવાનો પ્રયાસ કરશે જેને નિષ્ણાતો 'સ્પીડ બ્રેકર' કહી રહ્યા છે.

સામાન્ય લોકો પર પ્રભાવ

મોંઘવારી: રૂપિયાના નબળા પડવા અને તેલના ભાવમાં વધારાને કારણે માલસામાનનું પરિવહન મોંઘુ થશે, જેના કારણે પેટ્રોલ-ડીઝલ તેમજ ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થઇ શકે છે.

વિદેશમાં મુસાફરી અને અભ્યાસ: વિદેશમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રવાસીો માટે હવે ડૉલરની ખરીદી વધારે મોંઘી પડશે.

આયાતી માલ: મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સામાનના ભાવ વધી શકે છે.

કુલ મળીને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાથી રૂપિયાને એક પડકારજનક સ્થિતિમાં મુકી દીધુ છે, જેના પર સરકાર અને કેન્દ્રીય બેન્કની નજર છે.

