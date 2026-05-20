અમેરિકન ડોલરની સામે ભારતીય રૂપિયો વધુ ગગડ્યો, ડોલરના મુકાબલે રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 96.90 પર પહોંચ્યો
20 મે એ રૂપિયો 96.89 પર ખૂલ્યો અને તરત જ ગગડીને 96.90 થઈ ગયો. મંગળવારે પણ રૂપિયો ઘટીને 96.70 પર બંધ થયો હતો.
Published : May 20, 2026 at 1:35 PM IST
મુંબઈ : બુધવારે વહેલા વેપારમાં ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલરની સામે 20 પૈસા ઘટીને 96.90 પર પહોંચ્યો, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી નીચો રેકોર્ડ છે. રૂપિયો 96.89 પર ખૂલ્યો અને તરત જ લપસીને 96.90 થઈ ગયો. આ પહેલા મંગળવારે રૂપિયો સતત આઠમા દિવસે પણ ઘટ્યો હતો અને 96.70 પર બંધ થયો હતો.
નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, ડોલરની મજબૂતી, ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ અને ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે રૂપિયા પર દબાણ આવ્યું છે. ડોલર ઇન્ડેક્સ 99.262 પર ઊંચો રહ્યો હતો, જ્યારે બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 110.59 ડોલર પ્રતિ બેરલ હતો. જોકે ક્રૂડમાં 0.35 ટકાનો નાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
ભારતીય શેરબજારમાં પણ ભારે ઘટાડો થયો. સેન્સેક્સ 517 પોઈન્ટ ઘટીને 74,667 પર આવ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 152 પોઈન્ટ લપસીને 23,475 પર પહોંચ્યો. આ ઉપરાંત, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ ત્રણ દિવસની ખરીદી પછી મંગળવારે રૂ. 2,457 કરોડના શેર વેચ્યા હતા. આ ઉતારણથી પણ રૂપિયા પર દબાણ વધ્યું હતું.
વેપારીઓનું કહેવું છે કે ડોલરની સામે રૂપિયાની આ નબળાઈ આગામી દિવસોમાં પણ ચાલુ રહી શકે છે. જો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધતા રહેશે અને ઈરાન-અમેરિકા તણાવ શાંત નહીં થાય, તો રૂપિયો વધુ ઘટી શકે છે. સામાન્ય લોકો માટે આનો અર્થ એ છે કે વિદેશમાં ભણવા, પ્રવાસ કરવા કે દવાઓ ખરીદવા માટે વધુ પૈસા ચૂકવવા પડશે.
બીજી બાજુ, ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) પણ રૂપિયાને સ્થિર રાખવા માટે કદાચ કોઈ પગલાં લઈ શકે છે. પરંતુ હાલમાં બજારની સ્થિતિ સ્પષ્ટપણે રૂપિયાની નબળાઈ તરફ ઈશારો કરી રહી છે.
આમ, અમેરિકન ડોલરની સામે રૂપિયો સતત ઘટી રહ્યો છે અને 96.90નો નવો રેકોર્ડ નીચો સ્તર બનાવ્યો છે. દેશની આર્થિક સ્થિતિ પર આની અસર જોવા મળશે, ખાસ કરીને આયાતી ચીજવસ્તુઓના ભાવ વધવાની શક્યતા છે.
