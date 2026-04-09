ભારતીય ફાર્મા સેક્ટર: ડૉમેસ્ટિક માર્કેટમાં વૃદ્ધિ પણ અમેરિકન બજાર વધારી ચિંતા

સ્થાનિક બજારમાં 12% ની મજબૂત વૃદ્ધિ છતાં, યુએસ બજારમાં ઘટતા ભાવને કારણે ભારતીય દવા કંપનીઓના નફામાં 6%નો ઘટાડો થઈ શકે છે

Published : April 9, 2026 at 4:48 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય ફાર્મા સેક્ટર માટે નાણાંકીય વર્ષ 2025ના ચોથ ક્વાર્ટરના પરિણામો મિશ્ર તસવીર રજૂ કરી રહ્યા છે. નુવામા ઈન્સ્ટીટ્યૂશનલ ઈક્વિટીઝના તાજેતરના રિપોર્ટ અનુસાર, જ્યાં એક તરફ ભારતના ઘરેલુ બજારમાં દવાઓનું વેચાણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે તો બીજી તરફ અમેરિકન બજારના પડકારોને કારણે કંપનીઓના નફા પર દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે.

કમાણી અને નફાનો અંદાજ

રિપોર્ટ અનુસાર આ ક્વાર્ટરમાં ફાર્મા કંપનીઓની કુલ આવકમાં 10 ટકાના વધારાની આશા છે. જોકે, કંપનીઓના ચોખ્ખા નફા (PAT)માં ગત વર્ષની સરખામણીએ 6 ટકાનો ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે. આ ઉપરાંત કંપનીઓનો ઑપરેશનલ પ્રોફિટ માર્જિન પણ ઘટીન 23.1% પર રહેવાનો અંદાજ છે, જે ગત વર્ષ કરતા 1.78% ઓછો છે.

ડૉમેસ્ટિક માર્કેટમાં મજબૂત પકડ

ભારતીય દવા બજાર (IPM) 12%ના વાર્ષિક દરથી વધી રહ્યું છે. આ વૃદ્ધિની પાછળ મુખ્ય કારણ ગંભીર બીમારીઓની સારવારમાં વપરાતી દવાઓ છે. રિપોર્ટના મુખ્ય પૉઈન્ટ્સ આ મુજબ છે.

  • કેન્સર (Oncology): આ સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુ 33 ટકાનો ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે.
  • હૃદય સંબંધિત બીમારીઓ (Cardiac): આમાં 16 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે.
  • ડાયાબિટીઝ (Anti-Diabetic): આ સેક્ટરમાં પણ 16% ટકાનો વધારો થયો છે.

સન ફાર્મા, ડૉ. રેડ્ડીઝ, ઝાયડસ અને અજંતા જેવી મોટી કંપનીઓ ઘરેલુ બજારમાં આ શાનદાર પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ કરી રહી છે.

અમેરિકન બજારના પડકારો

ઘરેલુ બજારમાં સફળતા છતાં, અમેરિકન નિકાસ બજાર ભારતીય કંપનીઓ માટે માથાનો દુ:ખાવો બનેલું છે, જ્યાં જેનેરિક દવાઓની કિંમતોમાં સતત ઘટાડાએ કંપનીઓની કમાણી પર અસર કરી છે. ખાસ કરીને કેન્સરની દવા 'gRevlimid'ની કિંમતોમાં આવેલા ભારે ઘટાડાથી કંપનીના રેવેન્યૂ પર અસર પડી છે. Cipla જેવી કંપનીઓને 'લેનરિયોટાઈડ' સાથે સંબંધિત સમસ્યાઓ અને ઘટતી નિકાસને કારણે બમણો માર સહન કરવો પડી રહ્યો છે.

માર્જિન ઘટવાના મુખ્ય કારણ

રિપોર્ટમાં માર્જિનમાં ઘટાડા માટે ત્રણ મુખ્ય કારણોને જવાબદાર ગણાવાયા છે.

  • કિંમતોનું દબાણ: અમેરિકામાં દવાઓની કિંમતમાં ભારે કાપ
  • ખર્ચમાં વધારો: કાચો માલ મોંઘો થવો અને ઑપરેશન કોસ્ટનું વધવું
  • પ્રોડક્ટ મિક્સ: ઓછા નફાવાળી પ્રોડક્ટ્સના વેચાણમાં વધારો

કુલ મળીને, ભારતીય ફાર્મા સેક્ટરનું ભવિષ્ય હાલ બે ફાંટામાં વહેંચાયેલું છે. એક તરફ ભારતમાં વધતી સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ અને દવાઓની માંગથી ગ્રોથ મળી રહ્યો છે તો બીજી તરફ અમેરિકા જેવા વૈશ્વિક બજારમાં સખત હરિફાઈ અને રેગ્યુલેટરી વિક્ષેપોએ નફો ઘટાડી દીધો છે. હવે રોકાણકારોની નજર એ બાબત પર રહેશે કે કંપનીઓ પોતાની વૈશ્વિક રણનીતિમાં શું ફેરફાર કરે છે.

આ પણ વાંચો:

