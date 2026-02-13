ભારતીય પાસપોર્ટ રેન્ક 2026: ભારતીય પાસપોર્ટની મજબૂતાઈમાં વધારો, ભારત હવે 75મા ક્રમે
હેનલી પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ 2026 માં ભારતીય પાસપોર્ટ 75મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. ભારતીય નાગરિકો હવે વિઝા વિના 56 દેશોમાં મુસાફરી કરી શકે છે.
Published : February 13, 2026 at 10:27 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય પ્રવાસીઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાને સ્થાપિત કરવા માંગતા લોકો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. હેનલી પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ 2026 ના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, ભારતીય પાસપોર્ટે તેના રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો નોંધાવ્યો છે. ભારત હવે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 10 સ્થાનનો સુધારો કરીને 75મા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. 2025 માં, ભારત 85મા ક્રમે હતું, જે સ્પષ્ટપણે વૈશ્વિક સ્તરે ભારતીય પાસપોર્ટની વધેલી સ્વીકૃતિ દર્શાવે છે.
વિઝા-મુક્ત મુસાફરીનો વિસ્તાર કરે છે
રેન્કિંગમાં આ સુધારાથી સામાન્ય ભારતીય પ્રવાસીઓને સીધો ફાયદો થશે. ભારતીય પાસપોર્ટ ધારકો હવે પૂર્વ વિઝા (વિઝા-મુક્ત) અથવા વિઝા-ઓન-અરાઇવલ સાથે વિશ્વભરના 56 દેશોમાં મુસાફરી કરી શકે છે. આ સુધારાથી માત્ર પ્રવાસનને વેગ મળશે નહીં પરંતુ વિદેશી દેશો સાથે ભારતના રાજદ્વારી અને વેપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવશે તે પણ દર્શાવશે.
ઐતિહાસિક સફર અને ઉતાર-ચઢાવ
જ્યારે 75મો ક્રમ એક સકારાત્મક પગલું છે, ત્યારે ભારતનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 2006 માં હતું, જ્યારે તે 71મા ક્રમે હતું. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતનું રેન્કિંગ ઘટ્યું છે - 2024 માં 80મા અને 2025 માં 85મા ક્રમે. વર્તમાન ઉછાળાએ આ ઘટાડાને ઉલટાવી દીધો છે અને ભારતીય પાસપોર્ટને ફરીથી મજબૂત સ્થિતિમાં મૂક્યો છે.
વિશ્વના ટોચના દેશો
સિંગાપોર વૈશ્વિક સ્તરે તેનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખે છે. સિંગાપોરનો પાસપોર્ટ વિશ્વનો સૌથી શક્તિશાળી પાસપોર્ટ છે, જે તેના નાગરિકોને વિઝા વિના 192 દેશોમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપે છે. જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા (187 દેશો) બીજા સ્થાને બીજા સ્થાને છે, જ્યારે સ્વીડન અને યુએઈ (186 દેશો) ત્રીજા સ્થાને છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને યુનાઇટેડ કિંગડમ જેવા દેશો પણ ટોચના 10 માં સ્થાન ધરાવે છે.
પાસપોર્ટની શક્તિ એ દેશની આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિષ્ઠા અને સોફ્ટ પાવરનું પ્રતીક છે. ભારતનો 75મા સ્થાને ઉદય સૂચવે છે કે વિશ્વ ભારતીયો માટે તેના દરવાજા વધુ સરળતાથી ખોલી રહ્યું છે.
