દેશમાં ડૉમેસ્ટિક LPGની સપ્લાય સામાન્ય, તંગીની વાતો માત્ર અફવા: ઈન્ડિયન ઑઈલ
Published : April 3, 2026 at 7:32 PM IST
નવી દિલ્હી: વૈશ્વિક સ્તરે ચાલી રહેલા વૈશ્વિક ભૂ-રાજકીય તણાવ અને ઊર્જા બજારોમાં અસ્થિરતા વચ્ચે, દેશની સૌથી મોટી ઑઈલ માર્કેટિંગ કંપની, ઇન્ડિયન ઓઇલે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, ભારતમાં ડૉમેસ્ટિક LPG નો પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સ્થિર અને પૂરતો છે. કંપનીએ ગ્રાહકોને ખાતરી આપી છે કે રસોઈ ગેસની કોઈ અછત નથી અને સપ્લાય ચેઇન કોઈપણ વિક્ષેપ વિના કાર્યરત છે.
દરરોજ 28 લાખ સિલિન્ડરની ડિલિવરી
શુક્રવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, ઇન્ડિયન ઓઇલે જાહેરાત કરી હતી કે તે હાલમાં દેશભરમાં દરરોજ આશરે 28 લાખ LPG સિલિન્ડર પહોંચાડી રહી છે. આ આંકડો તાજેતરના વૈશ્વિક તણાવ પહેલા જોવા મળેલા સામાન્ય પુરવઠા સ્તરની સમકક્ષ છે. કંપનીએ ભાર મૂક્યો હતો કે કોઈપણ પરિવારને કોઈ અસુવિધાનો સામનો ન કરવો પડે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઘરોમાં રસોઈ ગેસનો પુરવઠો સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે.
ડિજિટલ બુકિંગ અને સુરક્ષા પર ભાર
આધુનિક ટેકનોલોજીને પ્રોત્સાહન આપતા, કંપનીએ નોંધ્યું હતું કે લગભગ 87 ટકા બુકિંગ હવે ડિજિટલ ચેનલો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. ગ્રાહકોને SMS અને IVRS જેવા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા છે. પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ડિલિવરી ઓથેન્ટિકેશન કોડ (DAC OTP) સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે ખાતરી આપે છે કે સિલિન્ડર ફક્ત ઇચ્છિત ગ્રાહક સુધી જ પહોંચે છે.
કાળાબજાર અને સંગ્રહખોરી સામે કડક કાર્યવાહી
બજારમાં ચોક્કસ વિતરકો દ્વારા કાળાબજાર અને સંગ્રહખોરી અંગેની ફરિયાદો સામે કડક વલણ અપનાવતા, ઇન્ડિયન ઓઇલે ઘણી ખાસ ટીમોની રચના કરી છે. આજ સુધીમાં, 7,500 થી વધુ સરપ્રાઈઝ ચેક હાથ ધરવામાં આવ્યા છે, જેના પરિણામે 141 વિતરકો સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, જેમાંથી પાંચને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. અન્ય તેલ કંપનીઓ અને રાજ્ય સરકારો સાથે મળીને, અત્યાર સુધીમાં કુલ 68,000 દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે, જેના પરિણામે 855 એફઆઈઆર નોંધાઈ છે અને 48,000 થી વધુ સિલિન્ડર જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
અફવાઓ સામે સલાહ
ઇન્ડિયન ઓઇલે ગ્રાહકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ અછત અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરે, ચિંતામાં 'ગભરાટ બુકિંગ' અથવા સંગ્રહખોરીમાં સામેલ ન થાય. કોઈપણ સમસ્યા અથવા ફરિયાદ માટે, ગ્રાહકો સત્તાવાર સપોર્ટ ચેનલોનો સંપર્ક કરી શકે છે. કંપનીએ વિતરણમાં પારદર્શિતા અને અવિરત ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેની અટલ પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.
