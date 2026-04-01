LPG બાદ પ્રીમિયમ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં લાગી આગ, સરકારે વધાર્યો રેટ; જાણો લેટેસ્ટ પ્રાઈઝ

IOCએ દિલ્હીમાં પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં 11 અને ડીઝલના ભાવમાં 1.50 રૂપિયાનો વધારો કર્યો, જોકે, નિયમિત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર રાખ્યા છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 3:07 PM IST

નવી દિલ્હી: દેશની અગ્રણી જાહેર ક્ષેત્રની ઑઈલ માર્કેટિંગ કંપની, ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC) એ રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં તેના પ્રીમિયમ ઇંધણના ભાવમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જ્યારે પ્રીમિયમ પેટ્રોલ અને ડીઝલ વધુ મોંઘા થયા છે, ત્યારે નિયમિત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે, જેનાથી ગ્રાહકોને થોડી રાહત મળી છે.

પ્રીમિયમ ઇંધણના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો

ઇન્ડિયન ઓઇલ અનુસાર, દિલ્હીમાં XP100 પેટ્રોલનો ભાવ હવે પ્રતિ લિટર 160 રૂપિયા થયો છે, જે અગાઉ 149 રૂપિયા હતો. 11 રૂપિયાનો આ નોંધપાત્ર વધારો ગ્રાહકોને અસર કરશે જેઓ તેમની લક્ઝરી કાર અને હાઈ-પરફોર્મન્સ મોટરસાઇકલ માટે આ હાઇ-ઓક્ટેન ઇંધણનો ઉપયોગ કરે છે. તેવી જ રીતે, કંપનીએ એક્સ્ટ્રા ગ્રીન ડીઝલ (પ્રીમિયમ ડીઝલ) ના ભાવમાં પણ વધારો કર્યો છે. દિલ્હીમાં તેની કિંમત હવે 91.49 રૂપિયાથી વધીને 92.99 રૂપિયા પ્રતિ લિટર થઈ ગઈ છે.

નિયમિત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ છતાં, સરકાર અને તેલ કંપનીઓએ સામાન્ય લોકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા નિયમિત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. દિલ્હીમાં, પેટ્રોલ રૂપિયા 94.72 અને ડીઝલ રૂપિયા 87.62 પ્રતિ લિટર પર યથાવત છે. આર્થિક રાજધાની મુંબઈમાં, પેટ્રોલ રૂપિયા 103.44 અને ડીઝલ રૂપિયા 89.97 પ્રતિ લિટર પર વેચાઈ રહ્યું છે.

LPGના ભાવ પણ આગ

ફ્યુઅલ સેક્ટરમાં માત્ર પ્રીમિયમ ઓઇલમાં જ નહીં, પરંતુ કોમર્શિયલ LPG અને એવિએશન ફ્યુઅલ (ATF)માં પણ તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં 195.50 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

વૈશ્વિક તણાવની અસર

પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારા વચ્ચે ઇંધણના ભાવમાં આ ફેરફાર આવ્યો છે. જોકે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો છે કે આગામી ત્રણ અઠવાડિયામાં ઇરાન પર લશ્કરી હુમલા બંધ થઈ શકે છે, જેનાથી બજારમાં થોડી સ્થિરતા આવવાની અપેક્ષા છે. દરમિયાન, ઇરાને યુએસ કંપનીઓને બદલો લેવાની ચેતવણી આપી છે, જેનાથી તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ સર્જાયું છે.

સંપાડકની પસંદ

