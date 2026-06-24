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વૈશ્વિક દબાણ વચ્ચે ભારતીય બજારો સ્થિર; સેન્સેક્સ 131 પોઈન્ટની તેજી સાથે ખુલ્યો

ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો અને બ્લુ-ચિપ શેરોમાં ખરીદીને કારણે શરૂઆતના વેપારમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં તેજી જોવા મળી હતી.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 10:51 AM IST

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મુંબઇ: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોના મિશ્ર સંકેતો વચ્ચે ભારતીય શેર બજાર થોડા વધારા સાથે ખુલ્યું હતું. શરૂઆતના વેપારમાં મુખ્ય સ્થાનિક સૂચકાંકમાં સામાન્ય રિકવરી જોવા મળી હતી. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 131.29 પોઈન્ટ (0.17%) વધીને 76,331.97 પર ખુલ્યો હતો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી50 23,828.05 પર વેપાર કરી રહ્યો છે, જે 3.95 પોઈન્ટ (0.02%)નો નજીવો વધારો દર્શાવે છે.

બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે વૈશ્વિક દબાણ છતાં, કેટલાક સ્થાનિક પરિબળો બજારને સ્થિર કરવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. પીએલ કેપિટલના સલાહકાર વડા વિક્રમ કસાટના જણાવ્યા અનુસાર, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો અને નીચા સ્તરેથી IT શેરોમાં થોડી રિકવરી બજારની શરૂઆતની અસ્થિરતા વચ્ચે સ્થિરતા પ્રદાન કરવામાં મદદ કરી શકે છે. રોકાણકારો ફરી એકવાર એવા શેરોમાં ખરીદીની તકો શોધી શકે છે જે જૂનમાં બજારમાં તેજીનું નેતૃત્વ કરે છે.

વૈશ્વિક બજારના વલણ અને કોમોડિટી અપડેટ્સ

ભારતીય બજારમાં આવેલી સ્થિરતા વૈશ્વિક સ્તરે ભારે ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે જોવા મળી છે. એક તરફ જ્યાં ગિફ્ટ નિફ્ટી 0.20%ની તેજી સાથે 23,857.00 પર વેપાર કરી રહ્યો હતો જ્યારે એશિયન બજારમાં નબળાઇ જોવા મળી હતી. જાપાનનું નિક્કેઇ 225 સૂચકાંક 0.98% અને તાઇવાનનું વેટેડ ઇન્ડેતક્સ 2.40% પર ઘટ્યો હતો. અમેરિકન બજારમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો જેમાં S&P 500 ઇન્ડેક્સ અને નાસ્ડેક કમ્પોઝિટ અનુક્રમે 1.44% અને 2.08% ઘટ્યા હતા.

કોમોડિટી બજારમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલ અને સોનાના ભાવમાં ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો હતો. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 1.10% ઘટીને $76.23 પ્રતિ બેરલ થયો હતો, જે ભારતીય અર્થતંત્ર માટે સકારાત્મક સંકેત છે. સોનાના ભાવમાં પણ $45.51 (1.11%)નો નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

જોકે બજાર ગ્રીન નિશાનમાં ખુલ્યુ છે પરંતુ ટેકનિકલ નિષ્ણાતોએ રોકાણકારોને સાવધાન રહેવાની સલાહ આપી છે. કોટક સિક્યુરિટીઝના ઇક્વિટી રિસર્ચ હેડ શ્રીકાંત ચૌહાણે જણાવ્યું કે તાજેતરમાં નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ 24,000 અને 76,800ના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરોથી નીચે આવી ગયું છે જેનાથી બજારમાં વેચવાલીનું દબાણ વધી ગયું છે. દૈનિક ચાર્ટ પર બનેલી 'બિયરીશ કેંડલ' અને ઇંટ્રાડે ચાર્ટ પર 'લોઅર ટોપ' ફોર્મેશન આગળ અને ઘટાડાની સંભાવના તરફ ઇશારો કરે છે.

ચૌહાણ અનુસાર, આજના ઇંટ્રાડે ટ્રેડર્સ માટે નિફ્ટીનો 23,900 (50 દિવસનો સિમ્પલ મૂવિંગ એવરેજ) અને સેન્સેક્સ 76,500નું સ્તર સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આ સ્તર બજારની આગળની દિશા નક્કી કરશે. જો બજાર આ સ્તરોથી નીચે રહે છે તો નિફ્ટી તૂટીને 23,640-23,575 સુધી અને સેન્સેક્સ 75,500-75,300ના સ્તર સુધી આવી શકે છે.

રોકાણકારોને સાવધાની રાખવાની સલાહ આપી છે. કોટક સિક્યોરિટીઝના ઇક્વિટી રિસર્ચના વડા શ્રીકાંત ચૌહાણે નોંધ્યું હતું કે નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ તાજેતરમાં અનુક્રમે 24,000 અને 76,800 ના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરોથી નીચે સરકી ગયા છે, જેના કારણે બજારમાં વેચાણ દબાણ વધી રહ્યું છે. દૈનિક ચાર્ટ પર 'મંદીની મીણબત્તી' અને ઇન્ટ્રાડે ચાર્ટ પર 'નીચલી ટોચ' રચના વધુ ઘટાડાની શક્યતા દર્શાવે છે.

ચૌહાણના મતે, નિફ્ટી (50-દિવસની સરળ મૂવિંગ એવરેજ) માટે 23,900 સ્તર અને સેન્સેક્સ માટે 76,500 સ્તર આજે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડર્સ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ સ્તરો બજારની ભાવિ દિશા નક્કી કરશે. જો બજાર આ સ્તરોથી નીચે રહે છે, તો નિફ્ટી 23,640–23,575 ની રેન્જમાં સરકી શકે છે, જ્યારે સેન્સેક્સ 75,500–75,300 ની રેન્જમાં ઘટી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, જો સૂચકાંકો 23,900/76,500 ના સ્તરને પાર કરવામાં સફળ થાય છે, તો બજાર 24,000-24,050 અને 76,800-77,000 ના સ્તરો તરફ રિકવરી જોઈ શકે છે.

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