ભારતીય IT કંપનીઓ Q3 પરિણામો માટે તૈયાર, H-1B વિઝાના કડક નિયમો પર નજર
IT જાયન્ટ્સના Q3 પરિણામો આવતા અઠવાડિયે બજારની દિશા નક્કી કરશે, જેમાં H-1B વિઝા, AI રોકાણો અને નબળા વિવેકાધીન (ડિસ્કેશનરી) ખર્ચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.
Published : January 10, 2026 at 12:01 PM IST
નવી દિલ્હી: આગામી સપ્તાહમાં શેરબજારની દિશા મોટાભાગે ભારતની અગ્રણી IT કંપનીઓના ત્રીજા ક્વાર્ટર (Q3) પરિણામો પર નિર્ભર રહેશે. વિશ્લેષકોના મતે, રોકાણકારો TCS, Infosys, HCL Tech, Tech Mahindra અને Wipro જેવી મુખ્ય IT કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, જે એકસાથે નિફ્ટીમાં આશરે 13% હિસ્સો ધરાવે છે.
IT પરિણામો બજારના વલણને નિર્ધારિત કરશે
બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે માત્ર ત્રિમાસિક પરિણામો જ નહીં, પરંતુ કંપનીઓની મેનેજમેન્ટ ટિપ્પણી અને ફોરવર્ડ માર્ગદર્શન પણ બજારની ભાવનાને પ્રભાવિત કરશે. રોકાણકારો ખાસ કરીને ક્લાયન્ટ IT બજેટ, વિવેકાધીન ખર્ચમાં સંભવિત સુધારા અને ભરતી યોજનાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
એનરિચ મનીના CEO પોનમુડી આરના મતે, કડક H-1B વિઝા મંજૂરીઓના સંદર્ભમાં કંપનીઓની ભરતી વ્યૂહરચના અને ભાવિ યોજનાઓ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
AI અને નવી ટેકનોલોજી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો
IT ક્ષેત્રમાં, કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) આધારિત ટેકનોલોજી અને ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને આગામી વૃદ્ધિ એન્જિન તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. તેથી, કંપનીઓની AI વ્યૂહરચના, રોકાણો અને પ્રોજેક્ટ પાઇપલાઇન્સ પર અપડેટ્સ, Q3 પરિણામો સાથે, બજારની દિશા નક્કી કરી શકે છે.
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના પરિણામો પણ મહત્વપૂર્ણ
IT કંપનીઓ ઉપરાંત, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના આગામી સપ્તાહના ત્રિમાસિક પરિણામો બજાર માટે એક મુખ્ય ટ્રિગર હશે. રોકાણકારો કંપનીના ઊર્જા, છૂટક અને ટેલિકોમ વ્યવસાયો સંબંધિત માંગ વલણો, માર્જિન અને મૂડીખર્ચ માર્ગદર્શન પર નજર રાખશે.
આવક વૃદ્ધિ મર્યાદિત રહેવાની અપેક્ષા
Systematix ના અહેવાલ મુજબ, મોટી IT કંપનીઓ માટે ડોલર આવક વૃદ્ધિ ક્રમિક રીતે 0 થી 2 ટકાની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. આ માટે રજાઓ, ઓછા કામકાજના દિવસો અને નબળા વિવેકાધીન ખર્ચને આભારી છે. ટાયર-1 IT કંપનીઓ ત્રિમાસિક ધોરણે 0.2 થી 2.1 ટકાની વૃદ્ધિ જોવાની અપેક્ષા છે.
પરિણામો સમયરેખા
ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) સોમવારે તેના Q3 પરિણામો જાહેર કરશે, જ્યારે ઇન્ફોસિસ બુધવારે તેના ત્રીજા ક્વાર્ટરના પરિણામો જાહેર કરશે. આ અઠવાડિયું રોકાણકારો માટે IT ક્ષેત્રની ભાવિ દિશા સમજવા માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
આ પણ વાંચો: