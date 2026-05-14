મિડલ ઈસ્ટ સંકટને કારણે સરકારે તાત્કાલિક અસરથી ખાંડની નિકાસ પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 3:34 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતે તાત્કાલિક અસરથી આ વર્ષની 30 સપ્ટેમ્બર સુધી ખાંડની નિકાસ પર પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. આ પગલાંથી સ્થાનિક ઉપલબ્ધતા વધારવામાં અને ભાવને નિયંત્રણમાં રાખવામાં મદદ મળશે તેવી અપેક્ષા છે. અગાઉ, ખાંડ 'પ્રતિબંધિત' નિકાસ શ્રેણી હેઠળ આવતી હતી, જેમાં નિકાસ માટે લાઇસન્સની આવશ્યકતા ફરજિયાત હતી.

13 મેના રોજ જારી કરાયેલા એક જાહેરનામામાં, ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઑફ ફોરેન ટ્રેડ (DGFT) એ જણાવ્યું હતું કે, "ખાંડ (કાચી ખાંડ, સફેદ ખાંડ અને શુદ્ધ ખાંડ) માટેની નિકાસ નીતિ તાત્કાલિક અસરથી 30 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી અથવા આગળના આદેશો સુધી, જે પણ પહેલા આવે ત્યાં સુધી 'પ્રતિબંધિત' થી 'નિષિદ્ધ' કરવામાં આવી છે."

જોકે, આ આદેશ યુરોપિયન યુનિયન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અનુક્રમે CXL અને ટેરિફ રેટ ક્વોટા (TRQ) શાસન હેઠળ નિકાસ કરવામાં આવતી ખાંડ પર લાગુ પડતો નથી. આ વ્યવસ્થાઓ હેઠળ, નિકાસકારોને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડેલા અથવા શૂન્ય કસ્ટમ ડ્યુટી પર આ સ્થળોએ ખાંડના ચોક્કસ જથ્થાને મોકલવાની મંજૂરી છે.

આ DGFT આદેશ એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન સ્કીમ હેઠળ કરવામાં આવતી નિકાસ, સરકાર-થી-સરકાર નિકાસ અથવા નિકાસ કરવાની પ્રક્રિયામાં રહેલા કન્સાઇનમેન્ટ પર પણ લાગુ પડતો નથી. 2025-26 ખાંડ માર્કેટિંગ વર્ષ (ઓક્ટોબરથી સપ્ટેમ્બર) માટે, ખાદ્ય મંત્રાલયે શરૂઆતમાં 1.5 મિલિયન ટન ખાંડની નિકાસને અધિકૃત કરી હતી; ત્યારબાદ, 500,000 ટનનો વધારાનો પૂલ ખોલવામાં આવ્યો હતો, જેમાંથી ફક્ત 87,587 ટનને મંજૂરી મળી હતી.

આમ, આશરે 1.6 મિલિયન ટન ખાંડની નિકાસને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. ખાદ્ય મંત્રાલય અને ખાંડ મિલોએ સમગ્ર 2025-26 માર્કેટિંગ વર્ષ દરમિયાન 7,50.000 થી 8,00,000 ટન ખાંડની નિકાસનો અંદાજ લગાવ્યો હતો. ઉદ્યોગ સંસ્થા ISMA અનુસાર, મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં વધુ ઉત્પાદનને કારણે, 2025-26 માર્કેટિંગ સીઝન માટે ભારતનું ખાંડનું ઉત્પાદન - એપ્રિલ સુધી - 7.32 ટકા વધીને 27.52 મિલિયન ટન થયું.

ISMA એ 2025-26 માર્કેટિંગ સીઝન માટે કુલ 29.3 મિલિયન ટન ઉત્પાદનનો અંદાજ લગાવ્યો છે (ઇથેનોલ ડાયવર્ઝનને ધ્યાનમાં લીધા પછી), જે 2024-25માં નોંધાયેલા 26.12 મિલિયન ટન કરતા વધારે છે. કોમોડિટીના નિકાસ પર પ્રતિબંધો લાદવાથી ફુગાવાની ચિંતાઓ અને પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષથી ઉદ્ભવેલી અનિશ્ચિતતા વચ્ચે ભાવ વધારાને રોકવામાં મદદ મળે છે.

ઓક્ટોબર 2022 માં, ભારતે ખાંડની નિકાસ પર પ્રતિબંધો લાદ્યા હતા, જે પછીથી સમયાંતરે લંબાવવામાં આવ્યા હતા. વિશ્વના બીજા ક્રમના સૌથી મોટા ખાંડ ઉત્પાદક તરીકે, દેશ મિલોમાં પ્રમાણસર વહેંચાયેલા ક્વોટા દ્વારા નિકાસ પર સરકારી નિયંત્રણ જાળવી રાખે છે.

સંપાદકની પસંદ

