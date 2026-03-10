મોટો નિર્ણય: ભારત સરકારે ચીન સહિત સરહદી દેશો માટે FDI નિયમો હળવા કર્યા
મંત્રીમંડળે ચીન સહિત પડોશી દેશો માટે FDI નિયમોને સરળ બનાવવા માટે પ્રેસ નોટ 3 માં સુધારો કર્યો, જેનાથી રોકાણ અને ટેકનોલોજીનો પ્રવાહ સરળ બનશે
નવી દિલ્હી: ભારત સરકારે એક ઐતિહાસિક નીતિગત નિર્ણયમાં ચીન સહિત ભારતની સરહદે આવેલા તમામ દેશોમાંથી વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI)ના નિયમો હળવા કર્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે મંગળવારે પ્રેસ નોટ 3 (2020) માં સુધારાને મંજૂરી આપી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ પગલાંનો હેતુ રોકાણ પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવાનો અને સ્થાનિક ઉત્પાદન ક્ષેત્રને વેગ આપવાનો છે.
શું હતી પ્રેસ નોટ 3?
2020 માં, કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન, સરકારે પ્રેસ નોટ 3 ઈશ્યુ કરી હતી. તે હેઠળ, ચીન, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, ભૂતાન, નેપાળ, મ્યાનમાર અને અફઘાનિસ્તાન જેવા સરહદી દેશોમાંથી કોઈપણ રોકાણ માટે ફરજિયાત સરકારી મંજૂરી જરૂરી હતી. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારતીય કંપનીઓના "તકવાદી ટેકઓવર" ને અટકાવવાનો હતો.
આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક મહત્વ
આ નિર્ણય એવા સમયે લેવામાં આવ્યો છે જ્યારે ભારત અને ચીન વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર ઝડપથી વધી રહ્યો છે, પરંતુ રોકાણમાં ચીનનો હિસ્સો ઓછો છે. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, એપ્રિલ 2000 થી ડિસેમ્બર 2025 સુધી ભારતમાં કુલ FDIમાં ચીનનો હિસ્સો માત્ર 0.32% ($2.51 બિલિયન) હતો, જે તેને 23મા ક્રમે રાખે છે.
જૂન 2020 માં ગાલવાન ખીણમાં થયેલી અથડામણ પછી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો નોંધપાત્ર રીતે તણાવપૂર્ણ બન્યા હતા, જેના પગલે ભારતે TikTok અને WeChat જેવી 200 થી વધુ ચાઈનિઝ એપ્લિકેશનો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. જોકે, વેપારના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, ચીન હજુ પણ ભારતનો બીજો સૌથી મોટો વેપાર ભાગીદાર છે.
વધતી જતી વેપાર ખાધ અને રોકાણની જરૂરિયાત
નાણાંકીય વર્ષ 2024-25 માં ચીન સાથે ભારતની વેપાર ખાધ વધીને $99.2 બિલિયન થઈ ગઈ. ચાલુ નાણાંકીય વર્ષ (2025-26) ના પ્રથમ 10 મહિનામાં પણ, $92.3 બિલિયનની વેપાર ખાધ નોંધાઈ હતી. નિષ્ણાંતો માને છે કે, FDI નિયમો હળવા કરવાથી માત્ર ચીની મૂડી ભારતમાં આવશે જ નહીં પરંતુ અદ્યતન ટેકનોલોજીના ટ્રાન્સફર તરફ પણ દોરી જશે, જે ભારતના 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' અભિયાનને મજબૂત બનાવી શકે છે.
આ સુધારાથી હવે અમુક ક્ષેત્રોમાં રોકાણ માટે લાંબી સરકારી મંજૂરી પ્રક્રિયામાંથી રાહત મળી શકે છે. જોકે, સુરક્ષા ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકાર સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોમાં કડક દેખરેખ રાખવાનું ચાલુ રાખશે.
