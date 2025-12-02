'તમામ મોબાઇલ ફોનમાં સંચાર સાથી એપ ડાઉનલોડ કરેલી હોવી જોઇએ', સરકારનો આદેશ
આ એપની મદદથી તમે પોતાના ખોવાયેલા ફોનને ટ્રેક કરી શકો છો.
Published : December 2, 2025 at 11:55 AM IST
નવી દિલ્હી: ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગે તમામ મોબાઇલ હેન્ડસેટ ઉત્પાદકો અને આયાતકારોને તેમના હેન્ડસેટમાં સંચાર સાથી એપ પહેલાથી ડાઉનલોડ કરવાની ફરજ પાડી છે, જેથી છેતરપિંડીની જાણ કરી શકાય.
ડીઓટીએ કંપનીઓને આદેશ આપ્યો છે કે તેઓ આગામી ત્રણ મહિનાની અંદર છેતરપિંડી રોકવાની સૂચના આપનાર સંચાર સાથી એપ પહેલાથી ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોય તેની ખાતરી કરવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે વિભાગે આ આદેશ 28 નવેમ્બરે જાહેર કર્યો હતો, ત્યારથી 90 દિવસની અંદર તેને લાગુ કરી દેવામાં આવશે.
આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "કેન્દ્ર સરકાર ભારતમાં ઉપયોગ માટે મોબાઇલ હેન્ડસેટના દરેક ઉત્પાદક અને આયાતકારને નિર્દેશ આપે છે કે, આ નિર્દેશો જારી થયાના 90 દિવસની અંદર, ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ દ્વારા નિર્દિષ્ટ કરાયેલ કોમ્યુનિકેશન કમ્પેનિયન મોબાઇલ એપ્લિકેશન, ભારતમાં ઉપયોગ માટે ઉત્પાદિત અથવા આયાત કરાયેલા તમામ મોબાઇલ હેન્ડસેટમાં પહેલાથી ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોય."
ભારતમાં પહેલેથી જ ઉત્પાદિત અને વેચાણ પર રહેલા આવા તમામ ઉપકરણો માટે, મોબાઇલ હેન્ડસેટ ઉત્પાદકો અને આયાતકારોએ સોફ્ટવેર અપડેટ દ્વારા એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે પગલાં લેવા પડશે.
આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભારતમાં વપરાતા મોબાઇલ હેન્ડસેટના તમામ ઉત્પાદકો અને આયાતકારોએ આ નિર્દેશો જારી થયાના 120 દિવસની અંદર ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગને અનુપાલન અહેવાલ સુપરત કરવાનો રહેશે."
આ એપ વપરાશકર્તાઓને ઇન્ટરનેશનલ મોબાઇલ ઇક્વિપમેન્ટ આઇડેન્ટિટી નંબર્સ (IMEIs) સંબંધિત શંકાસ્પદ દુરુપયોગની જાણ કરવા અને મોબાઇલ ઉપકરણોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા IMEIની અધિકૃતતા ચકાસવા સક્ષમ બનાવે છે.
મોબાઇલ ફોનના 15-અંકના IMEI નંબર સહિત ટેલિકોમ ઓળખ નંબર સાથે છેડછાડ કરવી એ બિન-જામીનપાત્ર ગુનો છે અને ટેલિકોમ્યુનિકેશન એક્ટ, 2023 હેઠળ ત્રણ વર્ષ સુધીની કેદ, 50 લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ અથવા બંને સજાને પાત્ર છે.
ટેલિકોમ ગ્રાહકો એપ દ્વારા છેતરપિંડીભર્યા કોલ, ખોવાયેલા મોબાઈલ ફોન વગેરેની પણ જાણ કરી શકે છે. ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગે મોબાઈલ ફોન કંપનીઓને ખાતરી કરવા જણાવ્યું છે કે પ્રી-ઇન્સ્ટોલ કરેલ સંચાર સાથી એપ્લિકેશન પ્રથમ વખત ઉપયોગ અથવા ડિવાઇસ સેટઅપ સમયે અંતિમ વપરાશકર્તાઓ માટે સરળતાથી દેખાય અને સુલભ હોય.
ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગના નિર્દેશમાં જણાવાયું છે કે જો કંપનીઓ નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જશે, તો ટેલિકોમ્યુનિકેશન એક્ટ 2023, ટેલિકોમ્યુનિકેશન સાયબર સુરક્ષા નિયમો 2024 અને અન્ય યોગ્ય કાયદાઓની જોગવાઈઓ અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલમાં, એપલ, સેમસંગ, ગૂગલ, વિવો, શાઓમી વગેરે સહિતની તમામ મોટી મોબાઇલ ફોન કંપનીઓ ભારતમાં તેમના હેન્ડસેટનું ઉત્પાદન કરે છે.
આ પણ વાંચો: