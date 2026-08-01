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જુલાઇમાં GST કલેક્શન 15.4 ટકા વધીને 2.11 લાખ કરોડ પહોચ્યું, રાજ્યની GSTની આવકમાં 26%નો વધારો

જુલાઇમાં GST કલેક્શન 15.4 ટકા વધીને 2.11 લાખ કરોડથી વધુ થયું છે. આ વધારાનું કારણ GST આવકમાં તીવ્ર વધારો અને સ્થાનિક કલેક્શનમાં વૃદ્ધિ છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 2:18 PM IST

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નવી દિલ્હી: સરકારી આંકડા અનુસાર, જુલાઇમાં GST કલેક્શન 15.4 ટકા વધીને 2.11 લાખ કરોડથી વધુ થયું છે. આ વધારાનું કારણ GST આવકમાં તીવ્ર વધારો અને સ્થાનિક કલેક્શનમાં વૃદ્ધિ છે.

જુલાઇ 2025માં ગ્રોસ GST કલેક્શન 1.83 લાખ કરોડ રૂપિયા હતું. ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા અનુસાર, ઘરેલુ ગ્રોસ GST રેવેન્યૂ એક વર્ષ પહેલા 1.31 લાખ કરોડ રૂપિયાથી 10.1 ટકા વધીને 1.45 લાખ કરોડ રૂપિયા થઇ ગયું છે. ઇમ્પોર્ટથી રેવન્યુમાં 28.8 ટકાનો વધારો થયો છે જે જુલાઇ 2025માં 51,626 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 66,511 કરોડ રૂપિયા થઇ ગયું છે.

રિફંડનો હિસાબ કર્યા પછી, જુલાઇ 2026માં GST આવક વાર્ષિક ધોરણે 15.8 ટકા વધીને 1.81 લાખ કરોડ થઇ છે, જે ગયા વર્ષના સમાન મહિનામાં રૂપિયા 1.57 લાખ કરોડ હતી. નેટ ડોમેસ્ટિક રેવન્યૂ 10.5 ટકા વધીને 1.27 લાખ કરોડ રૂપિયા થઇ ગઇ છે જ્યારે કસ્ટમ્સ સંબંધિત GSTમાંથી નેટ આવક 30.3 ટકા વધીને 54,223 કરોડ થઇ છે.

જુલાઇમાં કૂલ GST રિફંડ 29,968 કરોડ થયા છે, જે એક વર્ષ પહેલા 26,495 કરોડ રૂપિયાથી 13.1 ટકા વધુ છે. ડોમેસ્ટિક રિફંડ 7.3 ટકા વધીને 17,680 વધીને 17,680 કરોડ થયા છે જ્યારે ICEGATE દ્વારા નિકાસ સંબંધિત રિફંડ 22.7 ટકા વધીને 12,288 કરોડ થયા છે.

નાણાકીય વર્ષ માટે અત્યાર સુધીની કૂલ તસવીરો પણ પોઝિટિવ રહી છે. એપ્રિલ-જુલાઇ 2026 દરમિયાન ગ્રોસ GST કલેક્શન 10.1 ટકા વધીને 8.43 લાખ કરોડ થયું છે જે એક વર્ષ અગાઉના સમયગાળામાં 7.66 લાખ કરોડ હતું. નેટ GST રેવન્યૂ 9.2 ટકા વધીને 6.61 લાખ કરોડથી 7.21 લાખ કરોડ થઇ છે.

મોટા રાજ્યમાં મહારાષ્ટ્રમાં જુલાઇમાં GST આવક 32,210 કરોડ નોંધાઇ હતી જે વાર્ષિક ધોરણે 13 ટકા વધીને 12,923 કરોડ થઇ હતી. કર્ણાટકમાં 12 ટકા વૃદ્ધિ સાથે 13,854 કરોડ, તેલંગાણામાં 19 ટકા વધીને 5,819 કરોડ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 15 ટકા વૃદ્ધિ સાથે 9,651 કરોડનો વધારો થયો હતો.

આંકડા દર્શાવે છે કે રાજ્યોમાં થોડો તફાવત છે જેમાં તમિલનાડુની GST આવકમાં 1 ટકા, આંધ્ર પ્રદેશમાં 5 ટકા અને મધ્ય પ્રદેશમાં 10 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. સિક્કિમમાં 59 ટકાનો તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો છે જ્યારે હિમાચલ પ્રદેશમાં 22 ટકા અને ઉત્તરાખંડમાં 18 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું કે આ આંકડા કામચલાઉ છે અને અંતિમ સ્વરૂપ મળ્યા પછી વાસ્તવિક આંકડા થોડા બદલાઇ શકે છે.

ગુજરાતમાં GSTની આવકમાં 26%નો વધારો

જુલાઇ 2026માં રાજ્યને GST હેઠળ ₹ 8,418 કરોડની આવક થયેલ છે જે ગત વર્ષના સમાન સમયગાળામાં થયેલ આવક ₹ 7,798 કરોડ કરતા 26% વધુ છે. જુલાઇ-2026માં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ GST આવકનો ગ્રોથ 15.4% રહેલો છે.

રાજ્યને જુલાઇ 2026માં વેટ હેઠળ ₹3,105 કરોડ, વિદ્યુત શુલ્ક હેઠળ ₹1,020 કરોડ અને વ્યવસાય વેરા હેઠળ ₹23 કરોડની આવક થયેલ છે. આમ, રાજ્ય કર વિભાગને GST, વેટ, વિદ્યુત શુલ્ક અને વ્યવસાય વેરા થકી કૂલ ₹12,566 કરોડની આવક થયેલ છે.

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