અમેરિકાની ટેરિફ રિફન્ડ પ્રક્રિયા શરૂ, ભારતીય નિકાસકારો પાસે 12 બિલિયન ડૉલર પાછા મેળવવાની તક

ભારતીય નિકાસકારોએ રિફંડમાં હિસ્સેદારી માટે તાત્કાલિક યુએસ ખરીદદારો સાથે વાણિજ્યિક સંવાદ અને વાટાઘાટો શરૂ કરવી જોઈએ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 8:07 PM IST

નવી દિલ્હી: અમેરિકાએ 20 એપ્રિલ, 2026 થી 'રેસિપ્રોકલ ટેરિફ' ()(પારસ્પરિક ટેરિફ) પાછા ખેંચવાની પ્રક્રિયા સત્તાવાર રીતે શરૂ કરી છે. આર્થિક સંશોધન સંસ્થા ગ્લોબલ ટ્રેડ રિસર્ચ ઇનિશિયેટિવ (GTRI) અનુસાર, આ પગલાએ ભારતીય નિકાસકારો માટે નોંધપાત્ર તકો ખોલી છે, પરંતુ તેમાં એક કાયદાકીય અવરોધ છે. GTRIએ ભારતીય નિકાસકારોને રિફંડ રકમનો તેમનો હિસ્સો સુરક્ષિત કરવા માટે તેમના યુએસ ખરીદદારો સાથે તાત્કાલિક વાટાઘાટો શરૂ કરવાની સલાહ આપી છે.

શું છે આખો મામલો?

2 એપ્રિલ, 2025ના રોજ, અમેરિકાએ ભારત સહિત અનેક દેશોના ઉત્પાદનો પર ભારે ટેરિફ લાદ્યો હતો. આ ટેરિફ ઓગસ્ટ 2025 સુધીમાં 50 ટકા સુધી પહોંચી ગયા હતા. જોકે, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે આ 'ટ્રમ્પ ટેરિફ' ને ગેર બંધારણીય જાહેર કર્યું અને તેને રદ કર્યું. આ પછી, કુલ 166 બિલિયન ડૉલરના રિફંડ જારી કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાંથી આશરે 12 બિલિયન ડૉલર (આશરે રૂ. 1 લાખ કરોડ રૂપિયા) સીધા ભારતીય માલ સાથે સંબંધિત છે.

નિકાસકારો માટે પડકાર

GTRI ના સ્થાપક અજય શ્રીવાસ્તવે સ્પષ્ટતા કરી કે, આ રિફંડ સીધા ભારતીય નિકાસકારોના બેંક ખાતામાં જમા થશે નહીં. નિયમો અનુસાર, યુએસ કસ્ટમ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ (CBP) આ પૈસા ફક્ત એવા યુએસ આયાતકારોને જ પરત કરશે જેમણે માલ આયાત કરતી વખતે ડ્યુટી ચૂકવી હતી. ભારતીય નિકાસકારોને આ રિફંડનો કોઈ સીધો કાનૂની અધિકાર નથી.

સેક્ટરવાઈઝ રિફંડ અંદાજ

આ ઊંચા ટેરિફથી ભારતની કુલ નિકાસના લગભગ 53% પર અસર પડી હતી. માહિતી અનુસાર:

  • ટેક્સટાઈલ એન્ડ એપરલ: આશરે 4 બિલિયન ડૉલરનું રિફંડ.
  • એન્જિનિયરિંગ સામાન: આશરે 4 બિલિયન ડૉલરનું રિફંડ.
  • કેમિકલ્સ: આશરે $2 બિલિયન ડૉલરનું રિફંડ.

GTRI ની વ્યૂહરચના: આગળ શું કરવું?

અજય શ્રીવાસ્તવ કહે છે કે ભારતીય નિકાસકારોએ "વાણિજ્યિક વાટાઘાટો" નો આશરો લેવો જોઈએ. તેઓ નીચેના સૂચનો આપે છે:

ખરીદનાર સાથે સંપર્ક: ગયા વર્ષે ડ્યુટી-પેઇડ ધોરણે સોદા થયા હોય તેવા યુએસ ખરીદદારો સાથે તાત્કાલિક વાત કરો.

કરારમાં ફેરફાર: જૂના કરાર ફરીથી ખોલો અને ભવિષ્યના ઓર્ડરમાં રિફંડ શેરિંગ ક્લોઝ જોડવાની માંગ કરો.

ક્રેડિટ નોટ્સ: જો રોકડ રિફંડ શક્ય ન હોય, તો ભવિષ્યના સોદાઓમાં ક્રેડિટ નોટ અથવા ડિસ્કાઉન્ટના રૂપમાં તમારા હિસ્સાની માંગ કરો.

ડેટાનો ઉપયોગ: ખરીદદારોને દર્શાવવા માટે તમારા ઇન્વોઇસ અને ટેરિફ ડેટાનો ઉપયોગ કરો કે ભારતીય કંપનીઓ ડ્યુટી વધારાનો બોજ સહન કરે છે.

નિષ્ણાતો માને છે કે, ભારતીય નિકાસકારો કાપડ અને એન્જિનિયરિંગ જેવા ક્ષેત્રોમાં મજબૂત સ્થિતિ ધરાવે છે, જેનાથી તેઓ વધુ સારી રીતે વાટાઘાટો કરી શકે છે. આ સમયસર પ્રયાસો ભારતીય કંપનીઓ નોંધપાત્ર આર્થિક લાભો મેળવી શકે છે.

