એનર્જી સિક્યોરિટીમાં ભારતે ફરી રચ્યો ઈતિહાસ, સતત બીજા વર્ષે 1 અબજ ટન કોલસાનું ઉત્પાદન
કોલસા મંત્રાલયના સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, દેશે સતત બીજા વર્ષે કોલસાના ઉત્પાદનમાં 1 અબજ ટનના આંકને સફળતાપૂર્વક પાર કર્યો છે
Published : March 21, 2026 at 5:21 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતે ઉર્જા આત્મનિર્ભરતા તરફની તેની સફરમાં વધુ એક ઐતિહાસિક ઉપલબ્ધિ હાંસલ કરી છે. કોલસા મંત્રાલય દ્વારા શનિવારે બહાર પાડવામાં આવેલા એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, દેશે સતત બીજા વર્ષે કોલસાના ઉત્પાદનમાં 1 અબજ ટન (100 કરોડ ટન) ના આંકને સફળતાપૂર્વક પાર કર્યો છે.
ઊર્જા આત્મનિર્ભરતા તરફ એક મજબૂત પગલું
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, આ સિદ્ધિ કોલસા ક્ષેત્રના તમામ હિસ્સેદારોના સંકલિત પ્રયાસો અને ઝીણવટભર્યા આયોજનનું પરિણામ છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ભારતે આયાતી કોલસા પરની તેની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે સ્થાનિક ઉત્પાદન વધારવા પર ખાસ ભાર મૂક્યો છે. આ રેકોર્ડબ્રેક ઉત્પાદને માત્ર મુખ્ય ઉદ્યોગોના કાચા માલનો સતત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કર્યો નથી પરંતુ દેશની ઉર્જા સુરક્ષાને અભૂતપૂર્વ સ્તરે પણ મજબૂત બનાવી છે.
વીજ સંકટનું સમાધાન અને બફર સ્ટૉક
હાલમાં, મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય સંકટને કારણે વૈશ્વિક તેલ અને ગેસ પુરવઠો અસ્થિર બનેલી છે. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે, ભારતના થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. અહેવાલો અનુસાર, દેશના પાવર સ્ટેશનો પાસે હાલમાં આશરે 53.41 મિલિયન ટન કોલસાનો સ્ટોક છે - જે વર્તમાન વપરાશ દરના આધારે લગભગ 23 દિવસની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે પૂરતો છે. વધુમાં, કોઈપણ સંભવિત કટોકટીની પરિસ્થિતિઓને અસરકારક રીતે સંભાળવા માટે ખાણકામ મથકો પર વધારાનો સ્ટોક જાળવવામાં આવી રહ્યો છે.
આર્થિક વિકાસ અને ઔદ્યોગિક વૃદ્ધિ
વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયના તાજેતરના ડેટા અનુસાર, ભારતના આઠ મુખ્ય માળખાગત ક્ષેત્રોના સૂચકાંકમાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 2.3 ટકાનો વિકાસ નોંધાયો છે. આ વૃદ્ધિમાં કોલસાના ઉત્પાદનમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 2.3 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો. દરમિયાન, વીજળી ઉત્પાદનમાં પણ 0.5 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.
Coal Indiaની ભૂમિકા અને આગળનો માર્ગ
જાહેર ક્ષેત્રની કંપની કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (CIL), નાના, મધ્યમ અને અન્ય તમામ શ્રેણીના ગ્રાહકોને કોલસાનો સરળ પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે ખાસ પગલાં લઈ રહી છે. કોલસા મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, તે પારદર્શક અને પ્રદર્શન-આધારિત ઇકોસિસ્ટમ સ્થાપિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. સક્રિય નીતિગત હસ્તક્ષેપો અને સતત દેખરેખ દ્વારા, મંત્રાલય ખાતરી કરી રહ્યું છે કે દેશના વિકાસ માર્ગને વેગ આપવા માટે ઇંધણની કોઈ અછત ન રહે.
