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બાળકોના પાસપોર્ટ અંગે મોટો નિર્ણયઃ હવે 5 વર્ષ જ રહેશે માન્યતા, વાંચો નવું ફી સ્ટ્રક્ચર

નવા નિયમો અંતર્ગત 15 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોનો સામાન્ય પાસપોર્ટ પાંચ વર્ષ કે તેમના 18 વર્ષ થવા સુધી જ માન્ય રહેશે.

પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2026 at 12:09 PM IST

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નવી દિલ્હીઃ જો તમે તમારા બાળકનો પાસપોર્ટ બનાવવા કે રિન્યૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ ખબર તમારા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. કેન્દ્ર સરકારે પાસપોર્ટના નિયમો અને તેની ફીમા મોટો ફેરફાર કરી દીધો છે. વિદેશ મંત્રાલય (MEA) દ્વારા જારી 'પાસપોર્ટ (સુધારા) નિયમો, ૨૦૨૬' અંતર્ગત હવે ઘણા મોટા ફેરફાર તત્કાલ પ્રભાવે લાગુ થઈ ગયા છે.

હવે 5 વર્ષ માટે જ વૈલિડ હશે બાળકોનો પાસપોર્ટ

નવા નિયમો પ્રમાણે, 15 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને જારી થનારો 36 પેજનો સાધારણ પાસપોર્ટ હવે ફક્ત 5 વર્ષ માટે જ માન્ય રહેશે. કે પછી બાળક જ્યાં સુધી 18 વર્ષનું નહીં થાય- આ બન્નેમાંથી જે પણ મર્યાદા પહેલા પૂરી થશે, પાસપોર્ટ ત્યાં સુધી જ માન્ય રહેશે.

પાસપોર્ટ બનાવવો થયો મોંઘો, જુઓ નવું ફી સ્ટ્રક્ચર

મંત્રાલયે પાસપોર્ટ સેવાઓની ફી મા વધારો કર્યો છે. ફ્રેશ પાસપોર્ટ, રિન્યૂઅલ અને તત્કાલ જેવી તમામ કેટેગરીમાં ફી વધારી દીધી છે.

1. બાળકો માટે (18 વર્ષથી ઓછા)

  • સામાન્ય પાસપોર્ટ (36 પેજ): પહેલા તેના માટે ₹1000 ચૂકવવા પડતા હતા, પણ હવે તમારે ₹1750 ચૂકવવા પડશે.
  • તત્કાલ પાસપોર્ટ (36 પેજ): તેની ફી ₹3000થી વધારીને સીધી ₹4250 કરી દેવાઈ છે.

2. વયસ્કો માટે (Adults)

  • સામાન્ય પાસપોર્ટ (36 પેજ): હવે તેની કિંમત ₹1,500ને બદલે ₹2,500 હશે.
  • સામાન્ય પાસપોર્ટ (60 પેજ): જમ્બો બુકલેટ માટે હવે ₹2,000ને બદલે ₹3,500 ચૂકવવા પડશે.
  • તત્કાલ પાસપોર્ટ (36 પેજ): ફી ₹3,500થી વધીને ₹5,000 થઈ છે.
  • તત્કાલ પાસપોર્ટ (60 પેજ): હવે ₹4,000ને બદલે ₹6,000 ચૂકવવાના રહેશે.
  • ખોવાઈ જવા અથવા ખરાબ પાસપોર્ટ પર (તત્કાલ 60 પેજ): ડુપ્લિકેટ પાસપોર્ટ માટેની ફી ₹5,500થી વધારીને ₹8,500 કરવામાં આવી છે.

વૃદ્ધો અને બાળકોને રાહત યથાવત

વર્તમાન મોંઘવારી વચ્ચે સરકારે થોડી રાહત પણ આપી છે. 8 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો અને 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે નવા પાસપોર્ટની અરજીઓ પર 10% છૂટ ચાલુ રહેશે. જોકે, ધ્યાન રહે કે આ છૂટ પાસપોર્ટ ફરીથી જારી કરાવવા (re-issuance) માટે લાગુ પડતી નથી.

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પાસપોર્ટ
CHILD PASSPORT NEW RULES 2026

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