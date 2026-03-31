પાંચ વર્ષ બાદ ભારતીય વ્યાપાર પ્રતિનિધિમંડળ ચીનની મુલાકાતે

પંજાબ, હરિયાણા અને દિલ્હીના ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીનું એક પ્રતિનિધિમંડળ 29 માર્ચથી 4 એપ્રિલ સુધી ચીનના શાંઘાઈ અને જિઆંગસુ પ્રાંતની મુલાકાત લઈ રહ્યું છે.

By PTI

Published : March 31, 2026 at 3:28 PM IST

બેઇજિંગ: ઇન્ડિયન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સનું એક પ્રતિનિધિમંડળ હાલમાં ચીનના તેમના સમકક્ષો સાથે વાતચીત કરવા માટે ચીનની મુલાકાતે છે. સંબંધોમાં પાંચ વર્ષના વિરામ પછી આ પહેલી મુલાકાત છે. પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી (PHDCCI) નું પ્રતિનિધિમંડળ 29 માર્ચથી 4 એપ્રિલ સુધી શાંઘાઈ અને ચીનના જિઆંગસુ પ્રાંતની મુલાકાત લઈ રહ્યું છે. જિઆંગસુ ચીનના સૌથી ઔદ્યોગિક પ્રદેશોમાંનો એક છે.

2020 માં પૂર્વી લદ્દાખમાં લશ્કરી ગતિરોધ બાદ પાંચ વર્ષથી વધુ સમયના વિરામ બાદ, ગયા વર્ષે બંને દેશોએ તેમના દ્વિપક્ષીય સંબંધોને સામાન્ય બનાવ્યા પછી, ચીનની મુલાકાત લેનાર આ પ્રથમ ભારતીય વ્યાપાર પ્રતિનિધિમંડળ છે.

2024 અને 2025 માં BRICS અને SCO સમિટ દરમિયાન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ વચ્ચેની બેઠકો બાદ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો સામાન્ય થવાના માર્ગે હતા.

શાંઘાઈમાં ભારતીય કોન્સલ જનરલ, પ્રતીક માથુરે મંગળવારે PHDCCI પ્રતિનિધિમંડળ અને પૂર્વી ચીનની કેટલીક મોટી કંપનીઓ અને નાણાકીય સંસ્થાઓ વચ્ચે "બિઝનેસ રાઉન્ડ ટેબલ"નું આયોજન કર્યું હતું. આનો હેતુ ભારતીય વ્યવસાયો સાથે સહયોગ માટેની તકો શોધવાનો હતો.

પ્રતિનિધિમંડળનું સ્વાગત કરતા, માથુરે કહ્યું કે ભારત વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થા તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. વધુમાં, કોન્સ્યુલેટ દ્વારા જારી કરાયેલી એક પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, ભારતમાં વિશ્વમાં સૌથી વધુ યુવા વસ્તી છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારી અને રોકાણ માટે પુષ્કળ તકો ઉભી કરે છે.

પોતાના સંબોધન દરમિયાન, માથુરે ભારતના ઘણા "સૂર્યોદય ક્ષેત્રો" માં વધતી જતી તકો પર પ્રકાશ પાડ્યો, જેમાં નવી અને નવીનીકરણીય ઉર્જા, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs), કનેક્ટિવિટી અને માળખાગત વિકાસ અને માહિતી અને ટેકનોલોજી ઉદ્યોગનો સમાવેશ થાય છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ ક્ષેત્રો ટકાઉ વિકાસ ઇચ્છતી ભારતીય અને વૈશ્વિક કંપનીઓ વચ્ચે સહયોગ માટે અપાર સંભાવનાઓ પ્રદાન કરે છે.

પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે PHDCCI પ્રતિનિધિમંડળની મુલાકાતનો હેતુ પૂર્વી ચીનમાં, ખાસ કરીને દેશના વ્યાપારી કેન્દ્ર શાંઘાઈમાં, તેમજ ઝડપથી વિકાસશીલ પ્રાંતો ઝેજિયાંગ અને જિઆંગસુમાં ભારતીય વ્યવસાયો અને તેમના સમકક્ષો વચ્ચે મજબૂત સંબંધો બનાવવાનો હતો.

આ પહેલનો હેતુ નવી ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા, વ્યાપારિક સંબંધોને મજબૂત બનાવવા અને બંને પ્રદેશોમાં કંપનીઓ વચ્ચે લાંબા ગાળાના સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો હતો. ઉદ્યોગ ચર્ચાઓ ઉપરાંત, આ મુલાકાતમાં ટેકનોલોજી ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા અને બિઝનેસ-ટુ-બિઝનેસ (B2B) મીટિંગ્સને સરળ બનાવવા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં જણાવાયું છે કે આ પહેલોનો ઉદ્દેશ્ય ભારતના સ્થાનિક ક્ષમતાઓ અને નવીનતાને મજબૂત બનાવવાના વિઝનને ટેકો આપવાનો છે, તેમજ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારત બનાવવાના રાષ્ટ્રીય ધ્યેયને આગળ વધારવાનો છે.

ગોળમેજી બેઠકમાં ચીન તરફથી ઉચ્ચ સ્તરીય ભાગીદારી પણ જોવા મળી, જેમાં HSBC અને Wuxi ટેકનોલોજી ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન જેવી અગ્રણી કંપનીઓ અને નાણાકીય સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે.

તેમાં જણાવાયું છે કે તેમની ભાગીદારી ઉભરતા ઉદ્યોગો અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રોમાં ભારતીય કંપનીઓ સાથે સહયોગ વધારવામાં તેમની ઊંડી રુચિ દર્શાવે છે.

ચર્ચાઓના વૈશ્વિક પરિપ્રેક્ષ્યને વધુ વિસ્તૃત કરવા માટે, યુરોપિયન વ્યાપાર જૂથોના પ્રતિનિધિઓએ પણ ભાગ લીધો અને પ્રસ્તાવિત ભારત-EU મુક્ત વેપાર કરારથી ઉદ્ભવતા ઉભરતા તકો પર તેમના મંતવ્યો શેર કર્યા.

તેમાં જણાવાયું છે કે સહભાગીઓએ ભારતીય વ્યવસાયો અને રોકાણો કેન્દ્રિય ભૂમિકા ભજવતા મજબૂત અને ટકાઉ વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલા બનાવવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો.

પ્રતિનિધિમંડળની મુલાકાત અંગે બહાર પાડવામાં આવેલા એક બ્રોશરમાં જણાવાયું છે કે તેનો ઉદ્દેશ્ય ટેકનોલોજી ભાગીદારીનું અન્વેષણ કરવાનો, અદ્યતન સ્વચ્છ-ઊર્જા ઇકોસિસ્ટમ સાથે જોડાવાનો અને ચીનમાં RE (નવીનીકરણીય ઊર્જા) અને EV (ઇલેક્ટ્રિક વાહન) ક્ષેત્રોમાં થઈ રહેલા નવીનતાઓનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મેળવવાનો છે.

તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રતિનિધિમંડળના ઉદ્દેશ્યોમાં વેપાર, રોકાણ અને ભાગીદારીની તકો ઓળખવા, B2B સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવા, નવીનતા ઉદ્યાનો અને ઔદ્યોગિક ઉદ્યાનોની મુલાકાત લેવા, ચીનના સ્વચ્છ ગતિશીલતા અને બેટરી નવીનતામાંથી શીખવા અને નવીનીકરણીય ઊર્જા અને સપ્લાય ચેઇનના એકીકરણની શોધ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

