ભારત-અમેરિકાએ ક્રિટકલ મિનરલ્સ કરાર પર કર્યા હસ્તાક્ષર, ચીનના એકાધિકારને મળશે તગડી ટક્કર

ભારત-યુએસએ મહત્વપૂર્ણ ખનિજોના પુરવઠાને સુરક્ષિત કરવા માટે એક ઐતિહાસિક કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેનો હેતુ મુખ્યત્વે સેમિકન્ડક્ટર અને EV ક્ષેત્રોમાં ચીનના એકાધિકારને તોડવાનો છે (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 4:21 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે મંગળવારે સેમિકન્ડક્ટર, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EV), સોલાર પેનલ અને હાઇ-ટેક સંરક્ષણ સાધનોના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને દુર્લભ ભૂ-તત્વો (રેર અર્થ્સ) સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત બનાવવા માટે એક ઐતિહાસિક વ્યૂહાત્મક કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલી ક્વાડ વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક દરમિયાન આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. તેના પર ભારતીય વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર અને યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.

ચીનના વર્ચસ્વને પડકાર

આ કરાર એવા સમયે થયો છે જ્યારે આ મહત્વપૂર્ણ કાચા માલ પર ચીનના વધતા નિયંત્રણ અંગે વિશ્વભરમાં ચિંતાઓ વધી રહી છે. હાલમાં, ચીન આ ખનિજોના ખાણકામ અને પ્રક્રિયામાં સૌથી મોટો હિસ્સો ધરાવે છે, જે તેને વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનને વિક્ષેપિત કરવાની ક્ષમતા આપે છે. આ કરારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એક જ દેશના એકાધિકાર પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે વૈકલ્પિક અને સુરક્ષિત વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇન બનાવવાનો છે.

ખનિજ ખાણકામથી રિસાયક્લિંગ સુધી સહયોગ

વિદેશ મંત્રી એસ. "અમે મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને રેર અર્થ્સના ખાણકામ અને પ્રક્રિયા માટે પુરવઠો સુરક્ષિત કરવા માટે ભારત-યુએસ દ્વિપક્ષીય માળખા પર હસ્તાક્ષર કરી રહ્યા છીએ. આ પગલું સમયસર અને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે," જયશંકરે કરાર પછી કહ્યું. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ માળખું ખાણકામ, પ્રક્રિયા, રિસાયક્લિંગ અને સંબંધિત રોકાણો સહિત સમગ્ર પુરવઠા શૃંખલામાં સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવશે.

યુએસનું નિવેદન: સાર્વભૌમત્વનું રક્ષણ

યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ આ કરારને બંને દેશોના રાષ્ટ્રીય હિતોનું મજબૂત ઉદાહરણ ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું, "ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા ગતિશીલ નવીન અર્થતંત્રો આ મૂળભૂત સામગ્રીઓને એક દેશના એકાધિકારની દયા પર છોડી શકતા નથી. કોઈપણ દેશ આનો ઉપયોગ આપણા સાર્વભૌમ રાષ્ટ્રીય હિતો સામે દબાણ લાવવા માટે કરી શકે છે, પછી ભલે તે કટોકટીના સમયમાં હોય કે સામાન્ય સમયમાં."

પેક્સ સિલિકા અને આગળનો માર્ગ

રુબિયોએ એ પણ કહ્યું હતું કે, આ કરારનો પાયો આ વર્ષે 4 ફેબ્રુઆરીએ વોશિંગ્ટનમાં આયોજિત ક્રિટિકલ મિનરલ્સ ફોરમ દરમિયાન નાખવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, ભારતે તાજેતરમાં યુએસની આગેવાની હેઠળના પેક્સ સિલિકા ઘોષણાપત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI), સેમિકન્ડક્ટર અને મહત્વપૂર્ણ ખનિજો માટે એક સુરક્ષિત અને વિશ્વસનીય માળખું બનાવવા માટે એક વૈશ્વિક પહેલ છે.

