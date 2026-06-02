ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડિલ 99% તૈયાર, કાયદાકીય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા ચાલુ

ભારત-અમેરિકાની વેપાર વાતચીત નવી દિલ્હીમાં શરૂ થઈ છે; અધિકારીઓ નવા યુએસ નિયમો હેઠળ કાનૂની માળખાને અંતિમ સ્વરૂપ આપી રહ્યા છે. (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 2, 2026 at 5:23 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક નવી દિલ્હીમાં શરૂ થઈ છે. આ બેઠક 2 જૂનથી 4 જૂન, 2026 સુધી ચાલવાની છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બંને દેશો વચ્ચે 'દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર' (BTA) ના પ્રથમ તબક્કાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાનો છે.

કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે આ વાતચીત અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન જારી કર્યું છે. તેમણે ખુલાસો કર્યો છે કે આ કરાર અંગેની લગભગ 99 ટકા ચર્ચાઓ પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હવે માત્ર થોડી નાની કાનૂની બાબતો નક્કી કરવાની બાકી છે.

બેઠકમાં કોણ ભાગ લઈ રહ્યું છે?

આ ત્રણ દિવસીય બેઠકમાં બંને દેશોના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. યુ.એસ. પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ તેના મુખ્ય વાર્તાકાર, બ્રાન્ડન લિંચ કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ ભારત તરફથી વાણિજ્ય વિભાગમાં વધારાના સચિવ, દર્પણ જૈન - ચર્ચાઓનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. આ બેઠક દરમિયાન, બંને દેશો વેપારને સરળ બનાવવા, રોકાણને વેગ આપવા અને કસ્ટમ ડ્યુટી સંબંધિત નિયમોને સરળ બનાવવાના પગલાં પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે.

વાતચીતમાં નવો વળાંક કેમ આવ્યો?

આ કરારનું વ્યાપક માળખું ફેબ્રુઆરીમાં જ સ્થાપિત થઈ ગયું હતું; જોકે, છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં યુ.એસ. નિયમોમાં થયેલા નોંધપાત્ર ફેરફારોને કારણે કરારની સમીક્ષા કરવાની જરૂર પડી છે:

અમેરિકન સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો: 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ, યુ.એસ. સુપ્રીમ કોર્ટે તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા કેટલાક લેગસી ટેરિફ નિયમોને રદ કર્યા.

નવો 10% ટેક્સ: 24 ફેબ્રુઆરીથી અમલમાં આવેલા આ ચુકાદાને પગલે, યુ.એસ.એ 150 દિવસના સમયગાળા માટે બધા દેશોમાંથી આયાત કરાયેલા માલ પર એકસમાન 10% ટેક્સ (ટેરિફ) લાદ્યો. આ નિયમ 23 જુલાઈના રોજ સમાપ્ત થવાનો છે.

બેઠકમાં વિલંબ: યુ.એસ. ટેક્સ નિયમોમાં આ અચાનક ફેરફારને કારણે, મૂળ ફેબ્રુઆરીમાં નક્કી કરાયેલી બેઠક મુલતવી રાખવી પડી. ત્યારબાદ, એપ્રિલમાં, ભારતીય અધિકારીઓએ યુ.એસ.ની મુલાકાત લીધી અને વાટાઘાટોને સફળતાપૂર્વક પાટા પર લાવી.

ભારતની મુખ્ય ચિંતાઓ શું છે?

ભારત આ બેઠક દરમિયાન તેના વેપારીઓ માટે લાભ મેળવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યું છે. યુ.એસ.એ બધા દેશો પર એકસમાન 10% ટેરિફ લાદ્યો હોવાથી, ભારત આ કરાર હેઠળ ચોક્કસ છૂટ માંગે છે.

ભારતનો ઉદ્દેશ્ય બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને અન્ય દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાઈ દેશોની તુલનામાં યુ.એસ. બજારમાં ઓછા ટેરિફનો સામનો કરવાનો છે. આનાથી ભારતીય કાપડ, રત્નો અને અન્ય ચીજવસ્તુઓ યુ.એસ.માં વધુ પોસાય તેવી બનશે, જેનાથી ભારતની નિકાસમાં વધારો થશે.

'સેક્શન 301' પર વિવાદ

આ વાટાઘાટો વચ્ચે, એક નાનો વિવાદ પણ સામે આવ્યો છે. માર્ચમાં, યુ.એસ. વેપાર પ્રતિનિધિ (USTR) ના કાર્યાલયે ભારત સહિત અનેક દેશો સામે 'સેક્શન 301' હેઠળ તપાસ શરૂ કરી. યુ.એસ.નો આરોપ છે કે આ રાષ્ટ્રોની સપ્લાય ચેઇનમાં કેટલીક ખામીઓ છે. ભારતે આ આરોપોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યા છે, તેમને સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે, અને દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે અમેરિકા પાસેથી નક્કર પુરાવા માંગ્યા છે.

બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે વેપારની સ્થિતિ

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ભારતનો બીજો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર છે. ગયા વર્ષે (2025-26), ભારતે અમેરિકાને $87.3 બિલિયનના માલની નિકાસ કરી હતી, જ્યારે અમેરિકાથી $52.9 બિલિયનના માલની આયાત કરી હતી. પરિણામે, ભારત હાલમાં વેપાર સરપ્લસ ધરાવે છે.

આગળનો માર્ગ

આ કરાર હેઠળ, ભારત અમેરિકાના ઔદ્યોગિક માલ, બદામ, અખરોટ, સફરજન અને સોયાબીન તેલ પરના ટેરિફ ઘટાડી શકે છે. બદલામાં, ભારત આગામી પાંચ વર્ષમાં અમેરિકા પાસેથી વિમાન, ઊર્જા ઉત્પાદનો (તેલ અને ગેસ) અને અદ્યતન ટેકનોલોજી ખરીદવા માટે તૈયાર છે, જે કુલ $500 બિલિયન છે. આ અઠવાડિયાની વાટાઘાટોના સફળ નિષ્કર્ષ પછી, યુએસ વેપાર પ્રતિનિધિ અંતિમ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે ભારતની મુલાકાત લે તેવી અપેક્ષા છે.

