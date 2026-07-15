India-UK FTA: ભારત અને બ્રિટન વચ્ચે મુક્ત વેપાર સમજૂતિ, 99% ભારતીય સામાન ડ્યુટી-ફ્રી વેચાશે
ભારતમાંથી બ્રિટન જતા લગભગ 99 ટકા સામાન પર કોઇ ટેક્સ (કસ્ટમ ડ્યુટી) નહીં લાગે.
Published : July 15, 2026 at 1:04 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે જાહેરાત કરી કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્ત્વમાં ભારત અને બ્રિટન (UK) વચ્ચે એક ઐતિહાસિક વેપાર કરાર અમલમાં આવ્યો છે. આ સમજૂતિને 'વ્યાપક આર્થિક અને વેપાર કરાર' (CETA) કહેવામાં આવી રહ્યો છે. પીયૂષ ગોયલે તેને બન્ને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવ્યું છે.
ભારતીય સામાનને મળશે મોટું બજાર
આ સમજૂતિના લાગુ થવાથી ભારતમાંથી બ્રિટન જતા લગભગ 99 ટકા સામાન પર કોઇ ટેક્સ (કસ્ટમ ડ્યુટી) નહીં લાગે. કાપડ, ચામડું, રત્ન અને ઝવેરાત, એન્જિનિયરિંગ સામાન, દરિયાઇ ઉત્પાદનો અને રસાયણોમાં ભારતના વેપારને ફાયદો થશે. દેશના નાના ઉદ્યોગો (MSME), ખેડૂતો અને નવા ઉત્પાદકો માટે વિદેશી કમાણી માટે નોંધપાત્ર તકો ખોલશે.
નોકરીયાત અને IT સેક્ટરને ફાયદો
વેપાર કરારની સાથે, બંને દેશો વચ્ચે 'સામાજિક સુરક્ષા સમજૂતિ' પણ લાગુ થઇ છે. આ અંતર્ગત, જો કોઈ ભારતીય વ્યાવસાયિક (જેમ કે IT એન્જિનિયર અથવા ડૉક્ટર) ચોક્કસ સમયગાળા માટે બ્રિટનમાં કામ કરવા જાય છે, તો તેમને બંને દેશોમાં પાંચ વર્ષ સુધી ડબલ ટેક્સ (સોશિયલ સિક્યુરિટી ટેક્સ) નહીં આપવો પડે. આનાથી ભારતીય કંપનીઓનો ખર્ચ ઘટશે અને ભારતીય પ્રોફેશનલોની માંગ વધશે. માહિતી ટેકનોલોજી (IT), નાણાકીય સેવાઓ અને શિક્ષણમાં કામ કરતા વ્યક્તિઓ માટે કામ માટે બ્રિટન જવું સરળ બનશે.
બ્રિટિશ વસ્તુઓ સસ્તી થશે
આ સમજૂતિ હેઠળ બ્રિટનથી આવતા કેટલાક સામાન પર પણ ભારત ટેક્સ ઓછો કરશે. સ્કોચ વ્હિસ્કી, ચોકલેટ, બિસ્કિટ અને કોસ્મેટિક્સ જેવી વસ્તુઓ પરની છૂટ ધીમે ધીમે લાગુ કરવામાં આવશે. ઉદાહરણ તરીકે, બ્રિટિશ સ્કોચ વ્હિસ્કી પરનો 150% ટેક્સ તાત્કાલિક ઘટીને 75% થઈ જશે અને આગામી 10 વર્ષમાં તે વધુ ઘટીને 40% થઈ જશે. બ્રિટિશ વાહનો પરના ટેક્સ પણ ધીમે ધીમે ઘટાડો કરવામાં આવશે.
14 રાઉન્ડની વાતચીત બાદ સર્વસંમતિ
બંને દેશો વચ્ચે 14 રાઉન્ડની લાંબી વાતચીત બાદ 24 જુલાઈ, 2025ના રોજ આ સમજૂતિ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાં ડિજિટલ વેપાર, નાણાકીય સેવાઓ અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ જેવા મુદ્દાઓને આવરી લેતા કુલ 30 પ્રકરણોનો સમાવેશ થાય છે. આ કરાર હેઠળ, ભારત આગામી 10 વર્ષમાં બ્રિટનથી આયાત થતી 85 ટકા વસ્તુઓને સંપૂર્ણપણે ટેક્સ ફ્રી બનાવશે. મંત્રી પીયૂષ ગોયલે આ મહત્ત્વપૂર્ણ સોદો પૂર્ણ કરવા બદલ બ્રિટનના મંત્રી પીટર કાયલ અને બંને દેશોના અધિકારીઓનો આભાર માન્યો છે.
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