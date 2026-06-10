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વૈશ્વિક બજારમાં ભારતનો દબદબો: 11 વર્ષમાં 863 અબજ ડોલરના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ભારતની નિકાસ

નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં ભારતનો કુલ નિકાસ રેકોર્ડ 863 અબજ ડોલર, બિન-પેટ્રોલિયમ નિકાસ 387.9 અબજ સાથે નવો કીર્તિમાન.

પ્રતિકાત્મક ફોટો
પ્રતિકાત્મક ફોટો (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 10:53 AM IST

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ચંડીગઢ : ભારતની કુલ નિકાસ નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં 863 અબજ અમેરિકન ડોલરના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રાલયના અતિરિક્ત સચિવ નીતિન કુમાર યાદવે મંગળવારે ચંડીગઢમાં નિકાસકારો, ઉદ્યોગ સંગઠનો અને ખેડૂત ઉત્પાદક સંઘોના એક સંમેલનમાં આ માહિતી આપી.

તેમણે જણાવ્યું કે નાણાકીય વર્ષ 2014-15માં ભારતની કુલ નિકાસ માત્ર 468 અબજ ડોલર હતી, જે 11 વર્ષમાં 5.7 ટકાના ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક દર (CAGR) થી વધીને આ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી છે.

યાદવે વિગતો આપતા કહ્યું કે આ સમયગાળા દરમિયાન સામાન નિકાસ 310 અબજ ડોલરથી વધીને 442 અબજ ડોલર થઈ છે, જ્યારે સેવા નિકાસ 158 અબજ ડોલરથી વધીને 421 અબજ ડોલરના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી છે, જે 9.3 ટકાના દરે વધી છે. ખાસ વાત એ છે કે બિન-પેટ્રોલિયમ નિકાસ 387.9 અબજ ડોલરનો નવો રેકોર્ડ હાંસલ કરીને ભારતના નિકાસ આધારની ઊંડાઈ અને વિવિધતાનો પુરાવો આપે છે. આ પ્રસંગે એગ્રીકલ્ચરલ એન્ડ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (APEDA)ના ચંડીગઢ પ્રાદેશિક કાર્યાલયનું પણ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું.

વેપાર કરારોની ચર્ચા કરતા યાદવે કહ્યું કે ભારતે એવા મહત્વપૂર્ણ કરારો કર્યા છે જે દેશને વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલાના કેન્દ્રમાં રાખે છે. ભારત-EFTA ટ્રેડ એન્ડ ઇકોનોમિક પાર્ટનરશિપ એગ્રીમેન્ટ (TEPA, 2025), જેને 100 અબજ ડોલરની FDI પ્રતિબદ્ધતાનો ટેકો છે, ભારતની લગભગ 98 ટકા નિકાસ માટે ડ્યૂટી-ફ્રી પ્રવેશ સુનિશ્ચિત કરે છે. ભારત-EU મુક્ત વેપાર કરાર (FTA, 2026) થી 3.2 લાખ કરોડ રૂપિયાની ભારતીય નિકાસને પ્રોત્સાહન મળવાની અપેક્ષા છે, જેમાં મૂલ્યની દૃષ્ટિએ 99 ટકા દ્વિપક્ષીય વેપાર પર ટેરિફ માફી મળશે. આ ઉપરાંત, ભારત-મોરિશિયસ CECPA (2021) અને ભારત-UAE CEPA કરારોને કારણે આ બજારોમાં ભારતની 99 ટકા નિકાસ શૂન્ય ડ્યૂટી પર થાય છે, અને UAE સાથે દ્વિપક્ષીય વેપાર 80 અબજ ડોલરને પાર કરી ગયો છે.

પંજાબ અને હરિયાણા માટે નિકાસની તકો અંગે યાદવે જણાવ્યું કે પંજાબ માટે ટેક્સટાઇલ અને કાપડ, એન્જિનિયરિંગ, ખેતી અને ફૂડ પ્રોસેસિંગમાં મોટી તકો રહેલી છે. હરિયાણા માટે મુખ્ય નિકાસ ઉત્પાદનોમાં બાસમતી ચોખા, ભેંસનું માંસ, નોન-બાસમતી ચોખા, કુદરતી મધ, ડેરી ઉત્પાદનો અને અન્ય ખાદ્ય ચીજો સામેલ છે, સાથે જ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને કેમિકલ્સના ક્ષેત્રમાં પણ આગળ વધવાની પૂરી સંભાવના છે.

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