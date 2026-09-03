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'અમેરિકા સામે નહીં ઝૂકે ભારત': પિયુષ ગોયલે સ્પષ્ટ કહ્યું - જ્યાં સુધી આ ચોક્કસ રાહત નહીં મળે ત્યાં સુધી ટ્રેડ ડિલ પર હસ્તાક્ષર નહીં

ભારતીય નિકાસકારોને અમેરિકા તરફથી ખાસ પ્રેફરન્શિયલ ટેરિફ દરો પ્રાપ્ત થયા પછી જ ભારત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપશે અને તેની જાહેરાત કરશે

ભારતીય નિકાસકારોને અમેરિકા તરફથી ખાસ પ્રેફરન્શિયલ ટેરિફ દરો પ્રાપ્ત થયા પછી જ ભારત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપશે અને તેની જાહેરાત કરશે
ભારતીય નિકાસકારોને અમેરિકા તરફથી ખાસ પ્રેફરન્શિયલ ટેરિફ દરો પ્રાપ્ત થયા પછી જ ભારત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપશે અને તેની જાહેરાત કરશે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2026 at 4:44 PM IST

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નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે લાંબા સમયથી પડતર દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) અંગે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કર્યું છે. કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જો વોશિંગ્ટન ભારતીય નિકાસકારોને તેમના વૈશ્વિક સ્પર્ધકોની તુલનામાં પ્રેફરન્શિયલ ટેરિફ રેટ ઓફર કરવા સંમત થાય તો જ ભારત આ કરારની જાહેરાત કરશે.

'FTA આઉટરીચ પ્રોગ્રામ' હેઠળ આયોજિત રાષ્ટ્રીય વર્કશોપને સંબોધતા ગોયલે કહ્યું, "જેમ જેમ અમેરિકા આપણા સ્પર્ધક દેશોની તુલનામાં અમને વધુ સારા અને પ્રેફરન્શિયલ ટેરિફ રેટ ઓફર કરવાની સ્થિતિમાં આવશે, તેમ અમે આ દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપીશું અને સત્તાવાર રીતે જાહેર કરીશું."

સ્થાનિક ઉદ્યોગોના હિતોને પ્રાથમિકતા આપવી

વાણિજ્ય મંત્રાલયના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત કોઈપણ વૈશ્વિક દબાણ હેઠળ અથવા ઉતાવળમાં કરાર પર હસ્તાક્ષર કરશે નહીં. સરકારનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય ભારતના કૃષિ અને ડેરી ક્ષેત્રો તેમજ સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs) ના હિતોનું સંપૂર્ણ રક્ષણ કરવાનો છે. કરાર હેઠળ, ભારત વિયેતનામ, થાઇલેન્ડ, ચીન અને મલેશિયા જેવા દેશોની તુલનામાં યુએસ બજારમાં તેના માલ માટે ઓછા ટેરિફ મેળવવાનો હેતુ ધરાવે છે, જેનાથી ભારતીય નિકાસકારોને સ્પર્ધાત્મક ધાર મળશે.

દ્વિપક્ષીય વેપાર ઐતિહાસિક સ્તરે પહોંચ્યો

આ ચર્ચાઓ વચ્ચે, ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના વેપાર સંબંધો મજબૂત થવાનું ચાલુ છે. 2025ના ડેટા અનુસાર, બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચેનો કુલ દ્વિપક્ષીય વેપાર - જેમાં માલ અને સેવાઓ બંનેનો સમાવેશ થાય છે - 241.65 અબજ યુએસ ડોલરના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો છે.

માલનો વેપાર: કુલ 149.42 અબજ યુએસ ડોલર; ભારતે યુએસમાં 103.82 અબજ યુએસ ડોલરના માલની નિકાસ કરી જ્યારે 45.6 અબજ યુએસ ડોલરના માલની આયાત કરી. ભારત માલ ક્ષેત્રમાં 58.22 અબજ યુએસ ડોલરનો નોંધપાત્ર વેપાર સરપ્લસ જાળવી રાખે છે.

સેવાઓનો વેપાર: કુલ 92.23 અબજ યુએસ ડોલર, ભારતની સેવા નિકાસ 48.67 અબજ યુએસ ડોલર અને આયાત 43.56 અબજ યુએસ ડોલર છે.

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