ભારત અને રશિયા વચ્ચે મત્સ્યઉદ્યોગ, માંસ અને ડેરી વેપારને વેગ આપવા માટે વાતચીત
પશુપાલન અને ડેરી મંત્રી સિંહે રશિયાને બાકી સ્થળોની યાદી ઝડપી બનાવવા, પ્રવૃત્તિની માહિતી પર નિયમિત અપડેટ્સ પ્રદાન કરવા અને કામચલાઉ પ્રતિબંધ ઉઠાવી લેવા અપીલ કરી.
નવી દિલ્હી: ભારત અને રશિયાએ ગુરુવારે મત્સ્યઉદ્યોગ, માંસ અને ડેરી ઉત્પાદનોમાં પરસ્પર વેપાર વધારવા તેમજ બજાર ઍક્સેસ સમસ્યાઓના ઉકેલ અંગે ચર્ચા કરી.
સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, રશિયાએ ભારતમાંથી મત્સ્યઉદ્યોગ અને માંસ ઉત્પાદનો આયાત કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. તેણે પશુચિકિત્સા રસી વિકાસ અને પશુ આરોગ્ય વ્યવસ્થાપનમાં પણ રસ દર્શાવ્યો.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથેની મુલાકાત પહેલા, ભારતના મત્સ્યઉદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી મંત્રી રાજીવ રંજન સિંહે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં રશિયન ફેડરેશનના કૃષિ મંત્રી ઓક્સાના લુટ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજી હતી.
"મીટિંગ દરમિયાન, બંને પક્ષોએ મત્સ્યઉદ્યોગ, પશુ અને ડેરી ઉત્પાદનોમાં પરસ્પર વેપાર વધારવા, બજાર ઍક્સેસ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવા અને નિકાસ માટે સ્થાપના સૂચિઓને ઝડપી બનાવવા અંગે ચર્ચા કરી," એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે.
ચર્ચાઓ સંશોધન, શિક્ષણ અને ઉભરતી જળચરઉદ્યોગ તકનીકોમાં સહયોગ પર પણ કેન્દ્રિત હતી, જેમાં ઊંડા સમુદ્રમાં માછીમારી જહાજો, ઉભરતી જળચરઉદ્યોગ તકનીકો અને પ્રક્રિયાનો સમાવેશ થાય છે.
સિંહે જણાવ્યું હતું કે ભારતે 2024-25માં 7.45 અબજ ડોલરના માછલી અને મત્સ્યઉદ્યોગ ઉત્પાદનોની નિકાસ કરી હતી, જેમાં રશિયાને 127 મિલિયન ડોલરનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે ઝીંગા, પ્રોન, મેકરેલ, સારડીન, ટુના, કરચલો, સ્ક્વિડ અને કટલફિશ જેવા ઉત્પાદનો સાથે રશિયામાં નિકાસને વૈવિધ્યીકરણ કરવાની શક્યતા અંગે ચર્ચા કરી હતી.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "રશિયન પક્ષે ભારતમાંથી માંસ અને માંસ ઉત્પાદનો સહિત માછલી અને મત્સ્યઉદ્યોગ ઉત્પાદનોની આયાત કરવાની તૈયારી દર્શાવી હતી અને સંયુક્ત તકનીકી પ્રોજેક્ટ દ્વારા ટ્રાઉટ બજાર વિકસાવવામાં રસ દર્શાવ્યો હતો, જે સંયુક્ત સાહસો તરફ દોરી શકે છે."
સિંહે તાજેતરમાં FSVPS (ફેડરલ સર્વિસ ફોર વેટરનરી એન્ડ ફાયટોસેનિટરી સર્વેલન્સ) પ્લેટફોર્મ પર 19 ભારતીય મત્સ્યઉદ્યોગોને સૂચિબદ્ધ કરવા બદલ રશિયાનો આભાર માન્યો હતો, જેનાથી સૂચિબદ્ધ ભારતીય સ્થળોની કુલ સંખ્યા 128 થઈ ગઈ હતી. મંત્રીએ રશિયાને બાકી સ્થાનોની સૂચિ ઝડપી બનાવવા, પ્રવૃત્તિ વિગતો નિયમિતપણે અપડેટ કરવા અને કામચલાઉ પ્રતિબંધો દૂર કરવા વિનંતી કરી હતી.
તેમણે ડેરી, ભેંસનું માંસ અને મરઘાં ક્ષેત્રોમાં ભારતીય કંપનીઓ માટે વહેલી મંજૂરીઓની પણ વિનંતી કરી હતી. માખણ અને ડેરી ઉત્પાદનોના નિકાસ માટે, સિંહે જણાવ્યું હતું કે AMUL/ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન (GCMMF) સહિત 12 ભારતીય ડેરી ઉત્પાદક કંપનીઓ FSVPS હેઠળ નોંધણીની રાહ જોઈ રહી છે.
તેમણે રશિયન પક્ષને વિનંતી કરી કે તેઓ FSVPS હેઠળ સૂચિબદ્ધ કરવા માટે આ કંપનીઓને મંજૂરી આપવાનું વિચારે. સિંહે પરસ્પર વેપાર માટે મત્સ્યઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં સહયોગ, ઊંડા સમુદ્રમાં માછીમારી જહાજો માટે ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર અને રિસર્ક્યુલેટિંગ એક્વાકલ્ચર સિસ્ટમ્સ (RAS) અને બાયોફ્લોક સહિત અદ્યતન જળચરઉદ્યોગ તકનીકો અપનાવવા પર પણ ભાર મૂક્યો.
તેમણે ઊંડા સમુદ્રમાં માછીમારી, ઓન-બોર્ડ પ્રોસેસિંગ અને મૂલ્યવર્ધન, તેમજ જળચરઉદ્યોગ અને નવી તકનીકોમાં સહયોગમાં ક્ષમતા નિર્માણની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. "બંને પક્ષો ઠંડા પાણીની માછીમારી, માછીમારી અને ટ્રાઉટ સહિત જળચરઉદ્યોગમાં આનુવંશિક સુધારણા પર કામ કરવા સંમત થયા," નિવેદનમાં જણાવાયું છે.
ભારતે ભાર મૂક્યો હતો કે મત્સ્યઉદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી સંશોધન અને વિકાસમાં સહયોગ બંને પક્ષો માટે ફાયદાકારક રહેશે. ભારતે આ ક્ષેત્રોમાં સહયોગને આગળ વધારવા અને સમજૂતી પત્ર (MoU) દ્વારા સહયોગને મજબૂત બનાવવા માટે એક માળખાગત પદ્ધતિ સ્થાપિત કરવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો. તેણે રશિયન પક્ષને વિનંતી કરી કે તેઓ રશિયન પક્ષ સાથે પહેલાથી જ શેર કરાયેલા ડ્રાફ્ટ એમઓયુને અંતિમ સ્વરૂપ આપે અને તેના પર હસ્તાક્ષર કરવાની સુવિધા આપે.
ઓક્સાના લુટે કૃષિ સહયોગના સફળ ઇતિહાસના આધારે મત્સ્યઉદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી ક્ષેત્રોમાં સહકાર આપવાની રશિયાની તૈયારી વિશે વાત કરી.
તેમણે કહ્યું, "કેટલીક વસ્તુઓ રશિયામાં અને કેટલીક ભારતમાં બનાવવામાં આવે છે, અને રશિયાને જે ઉત્પાદનોની જરૂર છે તે ભારત સપ્લાય કરી શકે છે, અને ભારતને જે ઉત્પાદનોની જરૂર છે તે રશિયા પરસ્પર વેપારને મજબૂત બનાવવા માટે ભારત સપ્લાય કરી શકે છે." ભારત રશિયાને ઝીંગાનો બીજો ટોચનો નિકાસકાર છે.
લુટે ભાર મૂક્યો કે રશિયા ભારત સાથે પશુચિકિત્સા રસી વિકાસ, સાધનો ઉત્પાદન અને પશુ રોગ વ્યવસ્થાપનમાં સહયોગ કરવા માંગે છે. તેમણે બંને બાજુ યુનિવર્સિટીઓ, સંશોધન અને વિકાસ સંસ્થાઓના સ્તરે વધુ સહયોગ માટે હાકલ કરી.
