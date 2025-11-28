વાસ્તવિક GDPમાં બૂમ, 2025-26ના બીજા ક્વાર્ટરમાં 8.2%ની વૃદ્ધિનું અનુમાન
નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં વાસ્તવિક GDP 8.2% વધવાનો અંદાજ છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2024-25 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં 5.6% હતો.
નવી દિલ્હી: નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના બીજા ક્વાર્ટર (જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર) માટે કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન (GDP) ના ત્રિમાસિક અંદાજો બહાર પાડવામાં આવ્યા છે. નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં વાસ્તવિક GDP 8.2% વધવાનો અંદાજ છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2024-25 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં 5.6% હતો.
દરમિયાન, સેકન્ડરી અને ટર્શિયરી સેક્ટરે 8.0% નો વિકાસ દર હાંસલ કર્યો છે, જેનાથી નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના પહેલા ભાગમાં વાસ્તવિક GDP માં વધારો થયો છે.
નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિક્સ ઓફિસ (NSO), મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ પ્રોગ્રામ ઈમ્પ્લીમેન્ટેશન (MoSPI)ને આ પ્રેસ નોટમાં નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટર (Q2) માટે કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન (GDP) ના ત્રિમાસિક અંદાજો, તેના ખર્ચ ઘટકો સાથે, સ્થિર (2011-12) અને વર્તમાન ભાવો બંને પર જાહેર કરી રહ્યું છે.
નાણાકીય વર્ષ 2023-24, 2024-25 અને 2025-26 માટે વિવિધ આર્થિક ક્ષેત્રો માટે મૂળભૂત ભાવે કુલ મૂલ્યવર્ધિત (GVA) ના ત્રિમાસિક અને અર્ધવાર્ષિક (એપ્રિલ-સપ્ટેમ્બર) અંદાજો, વાર્ષિક ટકાવારીમાં ફેરફાર અને GDP માં ખર્ચનો હિસ્સો, સતત અને વર્તમાન ભાવે, પરિશિષ્ટ A ના નિવેદનો 1 થી 8 માં આપવામાં આવ્યા છે.
ખાસ બાબતો:
- નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના બીજા ત્રિમાસિક ગાળામાં સામાન્ય GDP 8.7% વધવાનો અંદાજ છે.
- સેકન્ડરી (8.1%) અને ટર્શિયરી સેક્ટર (9.2%) એ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના બીજા ત્રિમાસિક ગાળામાં વાસ્તવિક GDP વૃદ્ધિ દરને 8.0% થી ઉપર કરાયો છે.
- સેકન્ડરી ક્ષેત્રમાં, ઉત્પાદન (9.1%) અને બાંધકામ (7.2%) એ આ ત્રિમાસિક ગાળામાં સ્થિર ભાવે 7.0% થી વધુ વૃદ્ધિ દર નોંધાવ્યો છે.
- ટર્શિયરી સેક્ટરમાં, નાણાકીય, રિયલ એસ્ટેટ અને વ્યાવસાયિક સેવાઓ (10.2%) એ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના બીજા ત્રિમાસિક ગાળામાં સ્થિર ભાવે સારો વૃદ્ધિ દર જાળવી રાખ્યો છે.
- નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના બીજા ત્રિમાસિક ગાળા દરમિયાન, કૃષિ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોમાં (3.5%) અને વીજળી, ગેસ, પાણી પુરવઠો અને અન્ય ઉપયોગિતા સેવાઓમાં (4.4%) વાસ્તવિક GDP વૃદ્ધિ દરમાં ઘટાડો થયો છે.
- રિયલ પ્રાઇવેટ ફાઇનલ વપરાશ ખર્ચ (PFCE) એ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના બીજા ત્રિમાસિક ગાળા દરમિયાન 7.9% નો વૃદ્ધિ દર નોંધાવ્યો છે, જે પાછલા નાણાકીય વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 6.4% હતો.
- વાસ્તવિક GDPએ FY 2025-26ના H1 (એપ્રિલ-સપ્ટેમ્બર)માં 8.0% ગ્રોથ રેટ નોંધાવ્યો છે, જ્યારે FY 2024-25ના H1માં આ 6.1% હતો.
