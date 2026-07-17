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ભારતમાં ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે પ્લાસ્ટિકની નોટ, પૉલિમર શીટો માટે રજૂ થયું ગ્લોબલ ટેન્ડર

RBIની પેટાકંપનીએ ₹10 અને ₹20 ની પ્લાસ્ટિક નોટો છાપવા માટે સુરક્ષા શરતો સાથે પોલિમર શીટ્સ માટે વૈશ્વિક ટેન્ડર બહાર પાડ્યું

RBIની પેટાકંપનીએ ₹10 અને ₹20 ની પ્લાસ્ટિક નોટો છાપવા માટે સુરક્ષા શરતો સાથે પોલિમર શીટ્સ માટે વૈશ્વિક ટેન્ડર બહાર પાડ્યું
RBIની પેટાકંપનીએ ₹10 અને ₹20 ની પ્લાસ્ટિક નોટો છાપવા માટે સુરક્ષા શરતો સાથે પોલિમર શીટ્સ માટે વૈશ્વિક ટેન્ડર બહાર પાડ્યું (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 6:46 PM IST

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મુંબઈ: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ની નોટ પ્રિન્ટિંગ કંપની, ભારતીય રિઝર્વ બેંક નોટ મુદ્રાણ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (BRBNMPL) એ દેશમાં પ્લાસ્ટિક (પૉલિમર) નોટ છાપવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. કંપનીએ પ્લાસ્ટિક નોટ પ્રિન્ટિંગ સામગ્રીના પુરવઠા માટે વિશ્વભરના ઉત્પાદકો પાસેથી વૈશ્વિક એક્સપ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ (EOI) આમંત્રિત કર્યા છે.

પ્રારંભિક યોજના અનુસાર, પ્રથમ તબક્કામાં 10 અને 20 રૂપિયાની નોટો જેવી નાની નોટો છાપવાનો સમાવેશ થશે. આ સામગ્રીની સફળતા બાદ, મોટા મૂલ્યની નોટો માટે પણ મોટી માત્રામાં ખરીદી કરવામાં આવશે.

કેટલા પ્રમાણમાં થશે ખરીદી?

આ ટેન્ડર હેઠળ કુલ 68,000 રીમ મટિરિયલ ખરીદવામાં આવી રહી છે. તેને બે અલગ અલગ મૂલ્યની નોટો છાપવા માટે 34,000 રીમમાં વિભાજિત કરવામાં આવશે. દરેક રીમમાં પ્લાસ્ટિકની 500 શીટ્સ હશે. આ શીટ્સ પર નોટો છાપવા માટે ખાસ સુરક્ષા શાહીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

કડક સુરક્ષા નિયમો અને શરતો

ભારત સરકારે આ ટેન્ડરમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપી છે. બોલી લગાવતી કંપનીઓ પર અત્યંત કડક શરતો લાદવામાં આવી છે:

  • ચીન અને પાકિસ્તાન પર પ્રતિબંધો: ટેન્ડરમાં ભાગ લેતી કંપનીઓ ચીન અથવા પાકિસ્તાનમાંથી કોઈપણ કાચો માલ ખરીદી શકશે નહીં.
  • કર્મચારીઓ પર પ્રતિબંધો: ચીન અથવા પાકિસ્તાનમાં ક્યારેય કામ કર્યું હોય તેવા કોઈપણ કર્મચારીને આ પ્રોજેક્ટમાં સામેલ કરી શકાશે નહીં.
  • પડોશી દેશો માટે નિયમો: ભારત સાથે જમીન સરહદ ધરાવતા દેશોની કંપનીઓએ ભારત સરકારના DPIIT વિભાગની નોંધણી સમિતિમાં નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે.
  • પશુ ચરબી મુક્ત: કંપનીઓએ લેબ ટેસ્ટિંગ માટે 10 સેમ્પલ શીટ્સ આપવાની રહેશે અને એ પ્રમાણિત કરવું આવશ્યક છે કે તેમાં કોઈ પ્રાણી ચરબી અથવા DNA નથી.

કંપનીની પાત્રતા

દેશની મધ્યસ્થ બેંકને પ્લાસ્ટિક નોટ સામગ્રી સપ્લાય કરવાનો ઓછામાં ઓછો ત્રણ વર્ષનો અનુભવ ધરાવતી કંપનીઓ જ આ ટેન્ડરમાં ભાગ લઈ શકે છે. વધુમાં, કંપનીઓએ તેમની નાણાકીય સ્થિતિ, બેંકનોટ છાપવાની ક્ષમતા અને સુરક્ષા મંજૂરીની પુષ્ટિ કરતા દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા આવશ્યક છે.

પ્લાસ્ટિક નોટો આવવાથી નકલી નોટો પર અંકુશ આવશે અને આ નોટો ફાટી જવાથી કે પાણીમાં ભીની થવાથી પણ તેને નુકસાન થશે નહીં, જેના કારણે તેનું આયુષ્ય લાંબુ થશે.

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