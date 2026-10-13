વૈશ્વિક મંદી અને યુદ્ધ વચ્ચે ભારતનું સારૂ પ્રદર્શન; IMFએ વૃદ્ધિનો અંદાજ વધારીને 7% કર્યો
સ્થાનિક માંગ અને મજબૂત સેવા ક્ષેત્રને કારણે, વૈશ્વિક મંદી અને તેલ સંકટ હોવા છતાં ભારતીય અર્થતંત્ર સાત ટકાના દરે વૃદ્ધિ કરશે.
Published : October 13, 2026 at 10:22 AM IST
વોશિંગ્ટન: આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્રા ભંડોળ (IMF)એ ભારતના આર્થિક વિકાસ દરને લઇને મહત્ત્વપૂર્ણ અને સકારાત્મક અનુમાન જાહેર કર્યું છે. IMFએ વર્ષ 2026 માટે ભારતના GDP વૃદ્ધિ દરના અનુમાનને વધારીને 7 % કર્યો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, મિડલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવને કારણે વિશ્વના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં આર્થિક વૃદ્ધિ ધીમી પડી રહી હોવા છતાં, ભારત વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થાઓમાંની એક તરીકે મજબૂત સ્થિતિ જાળવી રહ્યું છે.
IMFએ ઓક્ટોબર 2026ના 'વર્લ્ડ ઇકોનોમિક આઉટલુક' રિપોર્ટમાં, નાણાકીય વર્ષના આધારે ભારતનો વિકાસ દર 2026માં 7.0 ટકા અને વર્ષ 2027માં પણ 7.0 ટકા રહેવાનું અનુમાન લગાવ્યું છે.
અગાઉના અનુમાનોની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર વધારો
વર્ષ 2026 માટેનું આ નવુ અનુમાન, જુલાઇ 2026ના અપડેટ કરતા 0.6 ટકા અને એપ્રિલ 2026ના અનુમાન કરતાં 0.5 ટકા વધારે છે. તેવી જ રીતે, વર્ષ 2027 માટેના વૃદ્ધિ દરના અનુમાનમાં પણ જુલાઇની સરખામણીએ 0.3 ટકા અને એપ્રિલની સરખામણીએ 0.5 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. વર્ષ 2025માં ભારતની અર્થવ્યવસ્થા 7.8 ટકાના દરથી વધી હતી. કેલેન્ડર વર્ષના આધાર પર જોઇએ તો, IMFએ ભારતનો વૃદ્ધિ દર 2026 માટે 7.4 ટકા અને 2027 માટે 7.0 ટકા રહેવાનું અનુમાન લગાવ્યું છે.
ભારતની આર્થિક ગતિશીલતા પાછળ ક્યા પરિબળો જવાબદાર?
IMFનું કહેવું છે કે ભારત અપેક્ષા કરતાં વધુ મજબૂત આર્થિક ગતિશીલતા અનુભવી રહ્યું છે, જેને મજબૂત સ્થાનિક માંગ અને સમૃદ્ધ સેવા ક્ષેત્રનું સમર્થન મળ્યું છે. તેલના ઊંચા ભાવ છતાં, સ્થાનિક માંગ અને સેવા ક્ષેત્રને કારણે ભારતનો વૃદ્ધિ દર મજબૂત જળવાઈ રહ્યો છે.
લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો, અન્ય દેશો માટેની સ્થિતિ કંઈક અંશે અસ્થિર જણાતી હોવા છતાં ભારત અલગ તરી આવે છે. મિડલ ઇસ્ટના સંકટથી પ્રભાવિત દેશો અને તેલની આયાત કરતા અન્ય ઉભરતા બજારોમાં વૃદ્ધિ દરમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, તેમ છતાં ભારત આ બાબતમાં અપવાદરૂપ છે. આમાં ફાળો આપતા મુખ્ય પરિબળોમાં ભારતની અનુકૂળ વસ્તી-વિષયક સ્થિતિ, તેનું વિશાળ અને સતત વિસ્તરતું સ્થાનિક બજાર તથા ચાલુ રહેલા માળખાગત સુધારાઓનો સમાવેશ થાય છે.
મોંઘવારી અને ચાલુ ખાતાની ખાદ્યનું અનુમાન
વૈશ્વિક સ્તરે તેલના ભાવોની અસરને કારણે, ભારતનો ગ્રાહક ભાવ આધારિત મોંઘવારી દર 2025ના 2.0 ટકાથી વધીને 2026માં 5.0 ટકા થઇ શકે છે. જોકે, 2027માં તે ઘટીને 4.4 ટકા થવાની અપેક્ષા છે. આ સાથે જ, ભારતની ચાલુ ખાતાની ખાદ્ય 2025માં 0.7 ટકા હતી, જે 2026માં GDPના 1.5 ટકા અને 2027માં 1.3 ટકા રહેવાનું અનુમાન છે.
સરકારી ખજાના અને દેવાના મોરચે ભારતની પ્રશંસા
સરકારી ખજાના મામલે IMFએ નોંધ્યું છે કે 2020થી 2025ના સમયગાળા દરમિયાન વિશ્વની સૌથી મોટી અને ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓની પ્રાથમિક ખાદ્ય રોગચાળા પહેલાના મુકાબલે નોંધપાત્ર રીતે ઊંચી રહી છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ભારતને છોડીને વિશ્વની મોટાભાગની મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓને પોતાના દેવા અને GDP ગુણોત્તરને 2025ના સ્તરે સ્થિર કરવા માટે હાલના આયોજન કરતાં વધુ કડક નાણાકીય પગલાં લેવાની જરૂર પડશે એટલે કે ભારત આ મામલે વધુ સારી સ્થિતિમાં છે.
વધુમાં, યુરોપિયન યુનિયન, મર્કોસુર અને યુનાઇડેટ કિંગડમ સાથેના ભારતના નવી વેપાર સમજૂતિ ટેરિફ અને બિન ટેરિફ અવરોધોને ઘટાડી શકે છે, જેનાથી સપ્લાય ચેઇન વધુ મજબૂત બનશે.
ચીન અને અમેરિકા સહિત વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાની સ્થિતિ
- ચીન: ચીનનો વિકાસ દર વર્ષ 2025ના 5.0 ટકાથી ઘટીને વર્ષ 2026માં 4.5 ટકા અને વર્ષ 2027માં 4.0 ટકા પર આવવાનું અનુમાન છે. તેલના ઊંચા ભાવ અને માળખાગત સમસ્યાઓ ચીનની વિકાસ ગતિને અવરોધી રહી છે.
- અમેરિકા: અમેરિકાનો વિકાસ દર વર્ષ 2026 અને 2027 બન્ને વર્ષોમાં 2.3 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે.
- વૈશ્વિક એવરેજ: વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા 2026માં 3.1 ટકા અને 2027માં 3.4 ટકાના દરથી વધશે. ઉભરતા અને વિકાસશીલ એશિયાની વિકાસ દર 2026માં 5.1 ટકા રહેવાનું અનુમાન છે.
મિડલ ઇસ્ટ અને સેન્ટ્રલ એશિયા: વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા આ પ્રદેશમાં 2026માં 3.1 ટકા અને 2027માં 5.1 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે.
વૈશ્વિક પડકારો
IMFએ સ્વીકાર્યું છે કે વિશ્વ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવને લઈને ગંભીર સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. 2025માં ક્રૂડ ઓઈલની સરેરાશ કિંમત $67.74 પ્રતિ બેરલ હતી, તેની સરખામણીએ 2026માં તે $95.74 અને 2027માં $87.39 પ્રતિ બેરલ થઈ શકે છે. પરિણામે, 2026માં વૈશ્વિક ફુગાવાનો દર વધીને 4.7 ટકા થઈ શકે છે. IMFના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી સિલ્વાના ટેનરેયરોએ ચેતવણી આપી છે કે વૈશ્વિક મજબૂતિ હાલમાં દબાણ હેઠળ છે. મિડલ ઇસ્ટમાં વધતા તણાવને કારણે ઊર્જા અને ખાદ્યપદાર્થોના ભાવમાં વધુ વધારો થઈ શકે છે, જેની વૈશ્વિક વિકાસ ગતિ પર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે.
આ પણ વાંચો: