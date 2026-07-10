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UKથી કાર મંગાવવું થયું એકદમ સસ્તું! સરકારે બદલ્યો નિયમ, 110%ની ડ્યુટીને ઘટાડી માત્ર 10% કરી દીધી

ભારતે યુકેથી રાહત દરે કાર આયાત માટે ક્વોટા નિયમો સૂચિત કર્યા છે; આનાથી ડ્યુટી 110% થી ઘટીને 10% થશે

ભારતે યુકેથી રાહત દરે કાર આયાત માટે ક્વોટા નિયમો સૂચિત કર્યા છે; આનાથી ડ્યુટી 110% થી ઘટીને 10% થશે
ભારતે યુકેથી રાહત દરે કાર આયાત માટે ક્વોટા નિયમો સૂચિત કર્યા છે; આનાથી ડ્યુટી 110% થી ઘટીને 10% થશે (File Photo)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 4:17 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારત સરકારે યુનાઇટેડ કિંગડમ (યુકે) સાથે થયેલા કોમ્પ્રીહેન્સિવ ઇકોનોમિક એન્ડ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (CETA) હેઠળ પેસેન્જર કાર અને કોમર્શિયલ વાહનોની આયાત પર ક્વોટા-આધારિત કસ્ટમ્સ ડ્યુટી છૂટ મેળવવા માટેની પ્રક્રિયાને સત્તાવાર રીતે સૂચિત કરી છે. ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ (DGFT) દ્વારા રજૂ કરાયેલ જાહેર સૂચના અનુસાર, આ નવી વ્યવસ્થા 15 જુલાઈ, 2026 થી અમલમાં આવશે. આ ઐતિહાસિક વેપાર કરાર હેઠળ, ભારત યુકેથી સિલેક્ટિવ ઓટોમોટિવ આયાત પર કસ્ટમ્સ ડ્યુટી લગભગ 110 ટકાથી ઘટાડીને 10 ટકા કરશે. આ માળખા હેઠળ બંને દેશો માટે એક ચોક્કસ ક્વોટા - જેને ટેરિફ રેટ ક્વોટા (TRQ) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેને સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે.

સ્થાનિક બજાર અને EVsને સુરક્ષા

ભારતે આ કરારમાં વ્યૂહાત્મક સંતુલન બનાવ્યું છે. દેશે £40,000 (CIF) થી ઓછી કિંમતના વાહનો માટે તેનું બજાર ખુલ્લું મૂક્યું નથી. આ પગલાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારતીય મૂળની કંપનીઓ - જેમ કે ટાટા મોટર્સ, મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા અને મારુતિ સુઝુકીને સુરક્ષા પ્રદાન કરવાનો છે જે દેશને વૈશ્વિક EV હબ બનાવવાની દિશામાં કામ કરી રહી છે. વધુમાં, ઇલેક્ટ્રિક, હાઇબ્રિડ અથવા હાઇડ્રોજન વાહનોને પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે કોઈ ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી છૂટ મળશે નહીં. છઠ્ઠા વર્ષથી, £40,000 થી £80,000 (400 યુનિટના ક્વોટા સાથે) ની કિંમતના EV પર 50% ડ્યુટી લાગુ થશે અને £80,000 થી વધુ કિંમતના EV પર 40% ડ્યુટી લાગુ થશે (4,000 યુનિટના ક્વોટા સાથે).

પાત્રતા અને અરજીના નિયમો

DGFT માર્ગદર્શિકા અનુસાર, ફક્ત મૂળ ઉપકરણ ઉત્પાદકો (OEM) અને તેમના યોગ્ય રીતે અધિકૃત ડીલરો અથવા ચેનલ ભાગીદારો જ આ ટેરિફ રેટ ક્વોટા (TRQ) માટે અરજી કરવા પાત્ર છે. આયાતકારોએ તેમની અરજી સાથે UK OEM દ્વારા જારી કરાયેલ પૂર્વ-ખરીદી કરાર સબમિટ કરવો આવશ્યક છે, જેમાં સપ્લાય કરવાના વાહનોની સંખ્યા સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવશે. વધુમાં, કસ્ટમ્સ ક્લિયરન્સ સમયે UK અધિકારીઓ દ્વારા જારી કરાયેલ 'સર્ટિફિકેટ ઑફ ઓરિજિન' રજૂ કરવું આવશ્યક છે. આ ક્વોટા કેલેન્ડર-વર્ષના ધોરણે ફાળવવામાં આવશે (જાન્યુઆરી 1 થી ડિસેમ્બર 31) અને નિર્ધારિત મર્યાદા પૂર્ણ થયા પછી કોઈ નવા પ્રમાણપત્રો જારી કરવામાં આવશે નહીં. આ પ્રમાણપત્રો મહત્તમ 12 મહિના માટે અથવા કેલેન્ડર વર્ષના અંત સુધી માન્ય રહેશે. સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આયાતકારોએ આ રાહત ડ્યુટીનો લાભ અંતિમ ગ્રાહકને આપવો પડશે.

પાંચ વર્ષમાં 37,000 યુનિટનો લક્ષ્યાંક

આ કરાર હેઠળ, પરંપરાગત એન્જિનવાળી પેસેન્જર કાર માટે આયાત ક્વોટા પાંચમા વર્ષે 37,000 યુનિટની ટોચે પહોંચશે, ત્યારબાદ કસ્ટમ ડ્યુટી 10 ટકાના ઘટાડેલા દરે સ્થિર થશે. પ્રથમ વર્ષમાં, કુલ 20,000 પેસેન્જર કારની આયાતને મંજૂરી આપવામાં આવશે. આમાં 3,000 CC (પેટ્રોલ) અને 2,500 CC (ડીઝલ) થી વધુ એન્જિન ક્ષમતા ધરાવતી પ્રીમિયમ કાર માટે 10,000 યુનિટનો ક્વોટા શામેલ છે, જેના માટે આયાત ડ્યુટી 110% થી ઘટાડીને 30% કરવામાં આવશે. દરમિયાન, મધ્યમ-સેગમેન્ટ અને માસ-માર્કેટ સેગમેન્ટ (1500 CC સુધી) માટે 5,000 યુનિટનો ક્વોટા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ડ્યુટી 66% થી ઘટાડીને 50% કરવામાં આવશે. એકંદરે, ભારત આગામી 15 વર્ષમાં યુકેથી 3.78 લાખ પરંપરાગત કારની રાહત દરે આયાત કરવાની મંજૂરી આપશે.

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