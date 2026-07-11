ભારત-ન્યૂઝિલેન્ડ વચ્ચે મેગા ડીલ: 2030 સુધી 35 હજાર કરોડ રૂપિયાના વેપારનું ટાર્ગેટ, આ સેક્ટર્સને થશે સૌથી વધુ ફાયદો
આ ડીલના અમલમાં આવતાની સાથે જ ભારતમાંથી ન્યુઝીલેન્ડમાં નિકાસ થતા 100 ટકા ઉત્પાદનો પરની કસ્ટમ ડ્યુટી સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવશે
Published : July 11, 2026 at 4:00 PM IST
ઑકલેન્ડ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડે તેમના દ્વિપક્ષીય આર્થિક સંબંધોને નવી ઊંચાઈએ લઈ જતા, મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ના અમલીકરણને ઝડપી બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ન્યુઝીલેન્ડના વડા પ્રધાન ક્રિસ્ટોફર લક્સન વચ્ચેની ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક દરમિયાન, બંને દેશોએ 2030 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપારને બમણો કરીને $7 બિલિયન ન્યૂઝિલેન્ડ ડૉલર (આશરે ₹35,000 કરોડ) કરવાનો વચન આપ્યું હતું. આ કરારને બંને દેશોના વેપાર ઇતિહાસમાં એક મુખ્ય ગેમ-ચેન્જર તરીકે બિરદાવવામાં આવી રહ્યો છે.
100% ડ્યુટી-મુક્ત નિકાસ
આ વર્ષના એપ્રિલમાં હસ્તાક્ષર કરાયેલા આ ઐતિહાસિક કરાર હેઠળ, ન્યુઝીલેન્ડ ભારતીય માલ માટે તેનું બજાર સંપૂર્ણપણે ખોલશે. અમલીકરણ પછી, ભારતમાંથી ન્યુઝીલેન્ડમાં નિકાસ થતા 100 ટકા ઉત્પાદનો પર કસ્ટમ ડ્યુટી (ટેરિફ) સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવામાં આવશે. આ ન્યુઝીલેન્ડના બજારમાં કાપડ, ચામડું, ફૂટવેર, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને એન્જિનિયરિંગ માલ જેવા ભારતીય ક્ષેત્રોને નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન આપશે. તેનાથી વિપરીત, ભારત ન્યુઝીલેન્ડથી આવતા લગભગ 95 ટકા ઉત્પાદનો પરની આયાત ડ્યુટીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો અથવા સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરશે. સંવેદનશીલ સ્થાનિક ક્ષેત્રોના રક્ષણ માટે કૃષિ અને ડેરી ઉત્પાદનો માટે ખાસ સુરક્ષા પગલાં અમલમાં રહેશે.
More than 50% trade growth in 3 years; FTA to double it in next 5 years: PM Modi at New Zealand's Gala Lunch— ANI Digital (@ani_digital) July 11, 2026
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કસ્ટમ્સ અને ઉડ્ડયન સેવાઓમાં મોટા ફેરફારો
વેપારને વેગ આપવા માટે, બંને દેશોએ કસ્ટમ પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ પહેલ હેઠળ, 'ઑથોરાઇઝ્ડ ઇકોનૉમિક ઑપરેટર મ્યુચ્યુઅલ રેકગ્નિશન એરેન્જમેન્ટ' (AEO-MRA) ટૂંક સમયમાં અમલમાં મૂકવામાં આવશે. આનાથી બંને દેશો વચ્ચે માલની હેરફેર માટે જરૂરી સમય નોંધપાત્ર રીતે ઓછો થશે. વધુમાં, પ્રવાસન અને વ્યવસાયિક મુસાફરીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, એરલાઇન્સને નવા હવાઈ સેવા કરાર હેઠળ બંને દેશો વચ્ચે સીધી (નૉન-સ્ટોપ) ફ્લાઇટ્સ શરૂ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી રહી છે.
India, New Zealand adopt Strategic Partnership Roadmap to 2030 with trade target of NZ$7 billion— ANI Digital (@ani_digital) July 11, 2026
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કૃષિ, વનીકરણ અને પર્યાવરણ પર સંયુક્ત વ્યૂહરચના
આર્થિક મોરચે, બંને રાષ્ટ્રો ટેકનોલોજી અને સંશોધન ક્ષેત્રોમાં સહયોગ કરશે. બાગાયત, વનીકરણ, પશુપાલન અને ડેરી ક્ષેત્રમાં સંયુક્ત સંશોધન અને તકનીકી આદાનપ્રદાન માટે ચોક્કસ કરારોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. વધુમાં, દરિયાઈ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવા માટે નાવિકોના યોગ્યતાના પ્રમાણપત્રોની પરસ્પર માન્યતા પર એક કરાર થયો છે. બંને દેશોએ ગ્લોબલ બાયોફ્યુઅલ એલાયન્સમાં જોડાઈને ટકાઉ અને સ્વચ્છ ઉર્જા સંક્રમણ તરફ પણ પગલાં લીધાં છે.
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